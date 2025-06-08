Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Уверены, что хорошо знаете город и вас уже ничем не удивить? Тогда добро пожаловать на мою авторскую экскурсию! Со мной вы откроете Смоленск заново.



Мы пройдемся по его центральным улицам, узнаем о существовании подземного Смоленска, послушаем местные легенды и найдем таинственный дом губернатора, где поселилось привидение. Посмотрим на город с нового ракурса!