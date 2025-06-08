Уверены, что хорошо знаете город и вас уже ничем не удивить? Тогда добро пожаловать на мою авторскую экскурсию! Со мной вы откроете Смоленск заново.
Мы пройдемся по его центральным улицам, узнаем о существовании подземного Смоленска, послушаем местные легенды и найдем таинственный дом губернатора, где поселилось привидение. Посмотрим на город с нового ракурса!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииОткрывая заново Смоленск Вы уже не первый раз в Смоленске и думаете, что хорошо знаете город и вас нечем удивить? Тогда пойдёмте знакомиться с ним заново. Я проведу вас по улицам — вроде бы известным, но таким незнакомым. Расскажу легенды и занимательные факты. Покажу интересные дома, мимо которых можно пройти, не заметив их. Но только не в этот раз! И только не со мной! Будем узнавать Смоленск с нового ракурса. Наш маршрут пройдёт по центральным улицам города, которые когда-то назывались Большая Благовещенская, Годуновская, Королевская и Большая Дворянская. На моей экскурсии вы:
- изучите старый план города и узнаете о существовании подземного Смоленска;
- услышите легенды о домах купцов;
- выясните, где находились первая городская аптека и польская кирха, а также где продавались первые ноты Глинки;
- узнаете, какая улица-рекордсменка меняла название более 5 раз;
- полюбуетесь эротической лепниной на фасаде необычного здания скульптурной галереи;
- прогуляетесь по улице, разрубившей монастырь на две части;
• поймёте, что скрывается за фразой «Встретимся под часами». А ещё вы познакомитесь с удивительными зданиями:
- домом-рекламой купца Будникова;
- бывшим реальным мужским училищем, где спрятана старинная лестница;
- домом со львами;
- домом губернатора, в котором живёт привидение;
- пожарной каланчой и каретным сараем;
- шахматным клубом в бывшей кирхе;
- маленьким строением, в котором работал сам Пётр I. И ещё множеством поистине волшебных зданий.
