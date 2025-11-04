Екатерина

Несколько часов пролетели совершенно незаметно, но при этом успели обойти все ключевые точки. Слушать увлечённого, понимающего, заинтересованного в сохранении исторического наследия человека — одно удовольствие, читать дальше как и включаться в обсуждения, от переосмысления заброшенных пространств до презентации археологических находок.



Желаю успехов в дальнейших исследованиях и надеюсь вернуться через несколько лет на авторский тур по смоленским церквям 12 века! О, что это была за экскурсия!Несколько часов пролетели совершенно незаметно, но при этом успели обойти все ключевые точки. Слушать увлечённого, понимающего, заинтересованного в сохранении исторического наследия человека — одно удовольствие,

О Оксана Экскурсия чудесная,

Александр весьма эрудирован и начитан, слушать его было очень интересно! Отдельное спасибо за фото прошлых лет, которые он демонстрировал на современных локациях по ходу повествования. Очень понравилось))

И Ильдар Экскурсия прошла отлично,спасибо Александру!

А Анастасия Великолепная экскурсия, наша группа осталась в полном восторге! Гид Александр историк, невероятно эрудирован и рассказывает очень содержательно и познавательно о Смоленске все 4 часа. Рекомендуем!

Оксана Познавательная экскурсия, все самое основное в центре города и три основных древних храма. Александр очень доступно рассказал о городе, отвечал на вопросы. Рекомендую экскурсовода! Без маленьких детей, все-таки 4 часа для детей довольно трудно будет осилить.

М Марина Ходили на экскурсию с мужем, не смотря на большой объем пройденного расстояния даже не сильно устали. Остались очень довольны

Андрей Экскурсия очень понравилась! Александр сам кайфует от того, что рассказывает по истории города. Отличный специалист и расказчик. Огромное количество информации с деталями.

Е Елена Четыре часа пролетели незаметно. У Александра глубокие знания, структурированный интересный рассказ и грамотная речь. Мы очень довольны, однозначно рекомендую!