Смоленск - город с богатой историей, который предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое. Прогулка по его улицам откроет перед вами памятники и храмы, сохранившие дух веков. Успенский собор, церковь Иоанна Богослова и другие достопримечательности ждут вас. Узнайте, как город пережил войны и как менялся его облик. Эта экскурсия - шанс увидеть Смоленск с новой стороны и узнать его тайны
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Памятник Тёркину и Твардовскому
- Сквер Памяти Героев
- Сад Блонье
- Успенский собор
- Владимировская набережная
- Церковь Иоанна Богослова
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Тёркину и Твардовскому на площади Победы.
- Сквер Памяти Героев у крепостной стены.
- Сад Блонье и скульптуру оленя.
- Успенский собор с 31-метровым иконостасом, плащаницей времён Ивана Грозного и сандалиями Меркурия Смоленского.
- Владимировскую набережную и памятник князю Владимиру.
- Церковь Иоанна Богослова — один из трёх сохранившихся смоленских храмов домонгольского периода.
Вы узнаете:
- Когда впервые Смоленск упоминается в летописях.
- Почему 12 век называют золотым веком города.
- Как Успенский собор пережил войны и разрушения.
- Кто и зачем строил Смоленскую крепость.
- Что происходило в Смоленске в 1812 году и в Великую Отечественную войну.
- Как менялся облик города в 20 веке.
