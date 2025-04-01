У Ульяна «Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу Прекрасная экскурсия с интересным гидом. Отлично прогулялись и узнали много нового о городе. Спасибо!

О Ольга Фленово - застывшая сказка Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас! А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!

Т Татьяна Фленово - застывшая сказка Уникальное место,удивительные люди Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает