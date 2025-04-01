Смоленская художественная галерея – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Смоленская художественная галерея» в Смоленске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
30 апр в 08:00
4 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию
Фленово - застывшая сказка
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Фленово - застывшая сказка
Начало: По договоренности с туристами
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
8900 ₽ за экскурсию
В гости к княгине Тенишевой
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
В гости к княгине Тенишевой
Начало: По договоренности
Расписание: Пятница, в 18:00
16 мая в 18:00
23 мая в 18:00
6500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    1 апреля 2025
    «Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
    Прекрасная экскурсия с интересным гидом. Отлично прогулялись и узнали много нового о городе. Спасибо!
  • О
    Ольга
    13 февраля 2025
    Фленово - застывшая сказка
    Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас! А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
  • Т
    Татьяна
    14 декабря 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Уникальное место,удивительные люди Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смоленская художественная галерея»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
  2. Фленово - застывшая сказка
  3. В гости к княгине Тенишевой
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Парк Блонье
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Успенский Собор
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Памятник Глинке
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Смоленская художественная галерея" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Смоленская художественная галерея», 10 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь