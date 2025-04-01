Индивидуальная
до 1 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
30 апр в 08:00
4 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фленово - застывшая сказка
Начало: По договоренности с туристами
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
8900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
В гости к княгине Тенишевой
Начало: По договоренности
Расписание: Пятница, в 18:00
16 мая в 18:00
23 мая в 18:00
6500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна1 апреля 2025Прекрасная экскурсия с интересным гидом. Отлично прогулялись и узнали много нового о городе. Спасибо!
- ООльга13 февраля 2025Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас! А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
- ТТатьяна14 декабря 2024Уникальное место,удивительные люди Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
- ЕЕлена30 октября 2024Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смоленская художественная галерея»
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