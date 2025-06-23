Мои заказы

Путь воинской славы. Автобусный тур по Смоленской области

Отправляйтесь в путешествие по живописным уголкам Смоленщины! Окунитесь в атмосферу истории, культуры и гастрономических изысков. Вы посетите Парк Патриот, прогуляетесь по старинным улочкам Можайска, по историко-культурному и природному музею-заповеднику —
Усадьбы А. С. Грибоедова, в Смоленске и Вязьме вас ждут главные достопримечательности и культурные находки.

А приятным бонусом тура станет обед с дегустацией блюд смоленской кухни и десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты – это настоящее удовольствие для гурманов!

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
21
ноя6
янв

Программа тура по дням

1 день

Парк Патриот - Можайск - Бородино

20:30-21:00 Сбор группы в Н. Новгороде, пл. Ленина. Выезд накануне основной даты отправления (за доп. плату).

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отправление в крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс ВС Российской Федерации «Парк Патриот» (Кубинка).

Самостоятельное посещение главного Храма Вооруженных сил России. Без экскурсии.

Трансфер в Бородино (~ 130 км). Путевая информация.

12:00 Транзитный обед в кафе в г. Можайск.

В Можайске посещение Собора Николая Чудотворца. В соборе находится резная икона Николы Можайского. Она сделана по подобию древней чудотворной, находящейся в Третьяковской галерее.

14:00 Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику: Горки, батарея Раевского, главный монумент героям Бородина, могила генерала П. И. Багратиона, высота Рубо, где художник-баталист Ф. А. Рубо сделал первоначальные эскизы к панораме «Бородинская битва», Шевардинский редут – передовое укрепление русской армии.

В 100 м. юго-восточнее редута памятник погибшим наполеоновским воинам. Багратионовы флеши – место кровопролитного 3-х часового боя.

Гостей музея-заповедника ждёт осмотр укреплений и памятников героям обороны флешей, посещение Спасо-Бородинского монастыря, основанного М. М. Тучковой, вдовой генерала А. А. Тучкова, погибшего на флешах, а также музейных экспозиций Спасо-Бородинского монастыря: «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы Великой Отечественной войны», Дом-музей игуменьи Марии.

Переезд в Смоленск (~ 260 км).

20:30 Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск – 2 ночи (резервные отели Смоленскотель, Аврора, Премьер, Кристина А и другие).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Смоленск - Талашкино

Завтрак в ресторане отеля.

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску.

Осмотр Смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города. В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.

За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».

В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км. и формирует силуэт города. Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города. С башни Орел открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.

Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), архитектурная доминанта приднепровской части города.

Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.

Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.

Набережная Днепра, которую построили к 1150-летию города (внешний осмотр).

13:30 Обед с дегустацией блюд смоленской кухни, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты!

Смоленские конфеКты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, посещая Смоленск, обязательно пробовал это лакомство. Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.

Переезд в Талашкино-Флёново (~20 км, 0,5 часа).

В двадцати километрах к югу от Смоленска находится бывшая усадьба Тенишевых – Талашкино в деревне Флёново.

Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.

В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин.

Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха. До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа (внешний осмотр).

Экскурсия в уникальную сельскохозяйственную школу, открытую М. К. Тенишевой. Здесь под руководством лучших учителей обучались аграрному делу дети крестьян.

Школа владела богатейшей библиотекой и использовала самые передовые разработки в сельском хозяйстве, благодаря чему удалось подготовить высококлассных фермеров и улучшить экономику имения.

На территории музея расположено уникальное здание в псевдорусском стиле «Теремок» (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам), построенное по эскизу художника Малютина в 1902 году.

Его фасады украшены резными изображениями героев русских легенд и сказок. Когда-то здесь располагалась библиотека местной школы, затем вышивальная мастерская, ну а сейчас в домике открыт музей.

Возвращение в Смоленск.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

3 день

Хмелита - Вязьма

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление в Вяземский р-н, с. Хмелита, филиал музея-заповедника «Усадьба Богородицкое».

Посещение историко-культурного и природного музея-заповедника — Усадьбы А. С. Грибоедова. Это старейшая из дошедших до наших дней дворянских усадеб Смоленской земли (возможна замена на филиал музея-заповедника «Усадьба Богородицкое»).

Переезд в Вязьму (~ 170 км).

Обед в кафе города Вязьма.

Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли».

К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.

За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским Княжеством и Речью Посполитой, и войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов.

Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!

Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества – трехшатровая церковь Одигитрии XVII века.

С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.

Отправление домой.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».

00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.

04:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. День прибытия следующий, после основной даты окончания тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Стандарт-отель или другой вариант.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

Стандарт-отель, г. СмоленскСтоимость на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
2390025900

Доплата за одноместное размещение – 6900 руб.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 руб. (3 человека в номере).

Варианты проживания

Стандарт-отель

2 ночи

Гостиница "Стандарт Отель" находится в Смоленске. На всей его территории открыт бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Для приехавших на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка. Специально для маленьких посетителей обустроена детская игровая комната. При необходимости можно воспользоваться услугами прачечной.

К размещению гостей предоставлены комфортные и уютные номера. Все они оформлены в современном, европейском стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В собственной ванной комнате есть душ и фен.

В стоимость Вашего проживания входят вкусные и разнообразные завтраки. Каждое утро они сервируются по системе "шведский стол". Пообедать или поужинать можно в местном кафе. Также поблизости есть продуктовые магазины и супермаркеты.

Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал. В нем будет удобно проводить важные переговоры и совещания.

Рядом находится парк "Соловьиная роща". За пару минут можно доехать до торгового центра "Зебра", театра кукол и Свято-Успенского кафедрального собора. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 5 километров.

Дворянское гнездо

2 ночи

Гостиница "Дворянское гнездо" ждёт своих гостей в живописном Смоленске. К Вашим услугам парковка, бизнес-центр, сауна, экскурсионное обслуживание и другое.

Уют и чистота всегда поддерживаются в каждом номере. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным. Имеются варианты размещения для разного количества постояльцев.

На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.

Для проведения различных мероприятий здесь оборудован конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием.

До ж/д вокзала можно добраться всего за 20 минут езды. Ближайший аэропорт располагается в Брянске, до него Вы доберётесь практически за 3 часа езды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
23 июн 2025
Хотелось бы поблагодарить компанию, за прекрасно проведенные выходные в Смоленской области. Ездили всей семье. Дочка 13 лет была в восторге. У нас был потрясающий гид Сергей и отличный водитель Виктор.
Гида все слушали на одном дыхании. Погрузились в историю Смоленска, Вязьмы. Посетили Храм Вооруженных сил. Обедали в прекрасных кафе-ресторанах с отличной кухней. Все было вкусно и продумано. Очень советуем данную компанию и поездку. Увлекательное маленькое путешествие для всей семьи.

