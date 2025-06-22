1 день

Обзорная экскурсия по Вязьме Посещение пряничной мастерской и дома-музея имени Александра Грибоедова

09:39 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьма поезда «Ласточка», следующего из Москвы.

10:05 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьма поезда 087А, следующего из Санкт-Петербурга.

Сбор группы на ж/д вокзале г. Вязьма, возле центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Экскурсовод с табличкой «Усадьбы и Судьбы Земли Смоленской». Посадка в автобус. Вводная информация по программе.

Обзорная экскурсия по Вязьме «Кружево истории». Вязьма – старинный русский город, история которого начинается с 1239 года. Знакомство с городом начнется с Советской площади.

Далее вы увидите и посетите Иоанно-Предтеченский монастырь с уникальной трехшатровой церковью Иконы Божией Матери Одигитрия.

Многочисленные памятники архитектуры, величественную Спасскую башню, памятные места, посвященные ВОВ 1941-1945 гг., памятник Анатолию Папанову и узнаете с какими еще известными именами связана история города.

12:15 Обед.

13:15 Посещение пряничной мастерской «В гостях у Вяземской купчихи» — теплая, душевная встреча с ароматом свежеиспеченных пряников.

Вас ждет: авторский мастер-класс – узнаете в чем уникальность вяземского пряника, попробуете знаменитый царский медовый и пряники ручной работы, слепите и испечете свой пряник, который можно будет продегустировать прямо из печи или забрать с собой.

15:00 Посещение дома-музея имени Александра Грибоедова. Дом-музей имени А. Грибоедова «Хмелита» – с 1680 является родовым имением Грибоедовых. Здесь частенько гостил известный писатель, дипломат А. С. Грибоедов.

Его детские и юношеские наблюдения, «хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания комедии «Горе от ума». Сегодня родовая усадьба Грибоедовых – один из крупных культурных центров России.

16:10-16:40 Свободное время, в которое возможно:

посетить музей адмирала Нахимова (посещение музея по желанию, за доп. плату).

прогуляться по парку;

посетить сувенирную лавку;

посетить кафе, где можно попить кофе/чай из стаканчиков с цитатами из произведений А. Грибоедова.

16:45 Выезд в Смоленск (180 км).

19:15-19:30 Прибытие в Смоленск. Размещение в гостинице. Свободное время.

