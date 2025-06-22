Прогулка по древним памятникам, мастер-класс по вяземскому прянику и знакомство с Грибоедовым перенесут вас в эпохи прошлого, наполненные культурой и легендами.
Затем вас ждут живописные усадьбы Твардовского, Глинки и Талашкино, где оживают страницы русской литературы и музыки. Завершите путешествие в Смоленске — городе, хранящем тайны веков.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Вязьме Посещение пряничной мастерской и дома-музея имени Александра Грибоедова
09:39 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьма поезда «Ласточка», следующего из Москвы.
10:05 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьма поезда 087А, следующего из Санкт-Петербурга.
Сбор группы на ж/д вокзале г. Вязьма, возле центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Экскурсовод с табличкой «Усадьбы и Судьбы Земли Смоленской». Посадка в автобус. Вводная информация по программе.
Обзорная экскурсия по Вязьме «Кружево истории». Вязьма – старинный русский город, история которого начинается с 1239 года. Знакомство с городом начнется с Советской площади.
Далее вы увидите и посетите Иоанно-Предтеченский монастырь с уникальной трехшатровой церковью Иконы Божией Матери Одигитрия.
Многочисленные памятники архитектуры, величественную Спасскую башню, памятные места, посвященные ВОВ 1941-1945 гг., памятник Анатолию Папанову и узнаете с какими еще известными именами связана история города.
12:15 Обед.
13:15 Посещение пряничной мастерской «В гостях у Вяземской купчихи» — теплая, душевная встреча с ароматом свежеиспеченных пряников.
Вас ждет: авторский мастер-класс – узнаете в чем уникальность вяземского пряника, попробуете знаменитый царский медовый и пряники ручной работы, слепите и испечете свой пряник, который можно будет продегустировать прямо из печи или забрать с собой.
15:00 Посещение дома-музея имени Александра Грибоедова. Дом-музей имени А. Грибоедова «Хмелита» – с 1680 является родовым имением Грибоедовых. Здесь частенько гостил известный писатель, дипломат А. С. Грибоедов.
Его детские и юношеские наблюдения, «хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания комедии «Горе от ума». Сегодня родовая усадьба Грибоедовых – один из крупных культурных центров России.
16:10-16:40 Свободное время, в которое возможно:
- посетить музей адмирала Нахимова (посещение музея по желанию, за доп. плату).
- прогуляться по парку;
- посетить сувенирную лавку;
- посетить кафе, где можно попить кофе/чай из стаканчиков с цитатами из произведений А. Грибоедова.
16:45 Выезд в Смоленск (180 км).
19:15-19:30 Прибытие в Смоленск. Размещение в гостинице. Свободное время.
Посещение музея-усадьбы А.Т. Твардовского и усадьбы М.И. Глинки, экскурсия в историко-архитектурный комплекс «Теремок»
Завтрак в отеле.
07:45-08:05 Сбор от гостиниц. Выезд на экскурсии.
09:15 Посещение музея-усадьбы А. Т. Твардовского с интерактивной программой «Чаепитие с Василием Теркиным» (77 км от Смоленска).
Хутор Загорье – малая родина А. Т. Твардовского. Поэт всегда отзывался о родных краях с особой душевной теплотой, ведь здесь он написал свои первые стихи, впитал любовь к этой «кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей земле».
В 1988 году накануне дня рождения поэта был открыт мемориальный музей А. Твардовского. Гостей встретит Василий Теркин со своей веселой гармонью, песнями и стихами, а вкусным дополнением станет свежий деревенский хлеб и домашнее варенье с ароматным чаем.
10:15-11:40 Переезд в Новоспасское.
11:40 Посещение усадьбы М. И. Глинки (82 км от Смоленска). Здесь, в Новоспасском, прошло детство Глинки, здесь получил он первые музыкальные впечатления, познал красоту русской народной песни, здесь работал над своими бессмертными произведениями.
Музей-усадьба М. И. Глинки в Новоспасском — единственный в мире мемориальный музей композитора, открытый в мае 1982 г.
13:30 Обед, а на десерт – смоленские конфеКты.
14:10 Переезд историко-архитектурный комплекс «Теремок», хутор Фленово (92 км.)
15:40 Экскурсия в историко-архитектурный комплекс «Теремок». Сейчас все гости княжеского имения могут посетить «Теремок», возведенному по проекту С. В. Малютина, который своими фантастическими росписями, напоминает домик, сошедший со страниц старых добрых сказок.
В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских, мебель, изготовленную по эскизам С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, керамику Н. К. Рериха и расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке 1907 года в Париже.
А еще здесь была расписана первая матрешка. По эскизам Н. К. Рериха была создана смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный» над порталом церкви Святого Духа.
На хуторе сохранилось здание бывшей сельскохозяйственной школы, которую также посещают гости, восстановлен класс, где учили крестьянских детей и представлены предметы народно-прикладного искусства.
17:30 Окончание экскурсий. Трансфер в гостиницу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску. Художественная галерея
08:45-09:00 Завтрак и сбор от гостиниц. Выезд на экскурсии.
09:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Смоленск: история в судьбах». Вы узнаете об истории города со времен первого упоминания в летописи до современности, о судьбах людей, творивших эту историю.
Увидите Смоленскую крепость, знаменитые дома и улицы, площадь Победы и многое другое, пройдете по «Аллее выдающихся смолян», посетите главную святыню города – Свято-Успенский кафедральный собор, резной иконостас которого высотой с девятиэтажный дом.
В ходе прогулки по центру города, насладитесь бессмертными произведениями Михаила Ивановича Глинки в саду «Блонье», увидите памятник Твардовскому и Теркину, где нахлынут воспоминания о Вашем проведенном времени на хуторе Загорье — родине поэта.
12:15 Посещение Смоленской художественной галереи, расположенной в здании, являющемся памятником архитектуры 19 века, где собрана знаменитая коллекция древнерусского искусства М. К. Тенишевой.
Здесь можно увидеть произведения Тропинина, Айвазовского, Куинджи, Серова, Репина, Коровина, Бенуа. Многие произведения искусства раньше украшали дворянские усадьбы Смоленского края.
13:45 Обед (блюда смоленской кухни).
14:45 Свободное время в центре города — вы сможете посетить музеи, кафе, прогуляться по центральным паркам и улочкам Смоленска, зайти в магазины и приобрести необычные брендовые сувениры (шопперы с изображением сказочного «Теремка», зонты с изображением усадеб Смоленщины, любимые М. И. Глинкой конфеКты и др.) и продукцию местного производства.
17:00 Трансфер на железнодорожный вокзал.
17:40 Отъезд поездом «Ласточка» 088А в Санкт-Петербург.
18:21 Отъезд поездом «Ласточка» 736М в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Смоленска на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Наименование гостиницы
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|Размещение на доп. месте
|Гостиница «Стандарт Отель»
|24700
|3000
|-
|Гостиница «Респект Отель»
|22900
|2600
|19800
|Гостиница «Смоленскотель» 3*
|25600
|3000
|22300
|Гостиница «Мегаполис» 5*
|32400
|4900
|29600
Скидка пенсионерам: 760 рублей.
Скидка школьникам: 1110 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Респект Отель» 3
Отель «Респект» расположен в центре Смоленска, всего в 5 минутах ходьбы от площади Ленина и сада Блонье. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля установлены телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и письменный стол. Из окон открывается вид на Успенский собор. Также в распоряжении гостей обеденная зона и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе удобств отеля «Респект» круглосуточная стойка регистрации, сад и терраса. Гости могут воспользоваться услугами туристического бюро и гладильными услугами. На территории обустроена бесплатная парковка.
Гостиница «Смоленскотель» 3
Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.
Гостиница «Стандарт Отель» 4
Отель «Стандарт» расположен в Смоленске, в 4 км от площади Победы и в 4,4 км от сада Блонье и Смоленского исторического музея. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей фитнес-зал и сауна.
Номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Из некоторых номеров отеля «Стандарт» открывается вид на город. В собственной ванной комнате установлен душ. В номерах установлен шкаф.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Гостиница «Мегаполис» 5
Гранд-отель «Мегаполис» расположен в центре Смоленска, рядом со сквером им. Гагарина.
Стильные номера с собственной ванной комнатой оборудованы современной мебелью, сейфом, кондиционером, телевизором, Wi-Fi.
Для питания есть мини-бар, холодильник, посуда. В отеле работают два авторских ресторана и бар. За отдельную плату можно заказать завтрак в формате «шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музеях
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Вязьмы и авиа - или ж/д билеты обратно из г. Смоленска
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка пенсионерам: 760 рублей.
Скидка школьникам: 1110 рублей.