Семейные развлекательные туры Смоленска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Смоленске, цены от 17 100 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое зимнее путешествие по Смоленской земле
На автобусе
скидка
4%
1 отзыв
5 дней
Большое зимнее путешествие по Смоленской земле
Начало: Смоленская область, Вязьма
3 янв в 10:00
22 фев в 10:00
от 3000028 700 за человека
Большое путешествие по Смоленской земле
На автобусе
1 отзыв
5 дней
Большое путешествие по Смоленской земле
Начало: Смоленская область, Вязьма
18 сен в 10:00
16 окт в 10:00
от 28 700 за человека
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Начало: Смоленск
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 17 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Большое путешествие по Смоленской земле
    Волшебное путешествие по древнему русскому городу! Остались очень довольны, насыщенная программа, но без перегруза. Ярко и динамично, профессиональные экскурсоводы. Все
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    организовано отлично. Особая изюминка тура — дегустация местных гастрономических изысков. Нигде в другом месте не попробовать конфекты или смокву. Смоленск очаровал нас своей особой историей и уникальной атмосферой. Экскурсии в усадьбу Пржевальского, хутор Загорье и во Фленово подарили очень много ярких впечатлений. Спасибо огромное организаторам и экскурсоводам!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Можно с детьми»

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  1. Большое зимнее путешествие по Смоленской земле
  2. Большое путешествие по Смоленской земле
  3. Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Сколько стоит тур в Смоленске в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 17 100 до 28 700 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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