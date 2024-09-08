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Мегаполис5* был очень комфортным и гостеприимным. Экскурсии дали возможность узнать много нового, даже об известных личностях и событиях. Просто восхитил экскурсовод, сопровождавший группу по области, его рассказы о Пржевальском, Тенишевой и других известных личностях пробудили чувство гордости и побудили уже дома покопаться в исторических документах и биографиях. Замечательная природа и прекрасная погода дополнили удовольствие. Организация самой поездки тоже была на хорошем уровне. В самом городе есть несколько интересных объектов, среди них великолепная картинная галерея, в которую я сходила самостоятельно. К сожалению, гастрономическая часть себя не оправдала. Питание было неплохим, но рассчитывать на изыски или интересные необычные блюда не стоит. Эту часть я бы даже не упоминала в названии, чтобы не плодить неоправданные ожидания.