3 дня
Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
Сделать обережную куклу, побывать на театральном обеде и привезти из тура качественные снимки
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
8 окт в 08:00
11 окт в 08:00
49 000₽ за человека
3 дня
Смоленск культурный: прогулки по усадьбам, посещение театра и художественной галереи
Побывать на родине М.И. Глинки, отведать смоленскую кухню и погулять по хутору Флёново
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
11 окт в 08:00
18 окт в 08:00
35 000₽ за человека
3 дня
27 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина8 сентября 2024Давно хотела побывать в Смоленске, сделала себе подарок на день рождения и не пожалела. Возможность выбрать отель предпочитаемой категории порадовала,
- ММарина8 сентября 2024Организация поездки хорошая. Своевременное оповещение, полезные рекомендации. Спасибо.
- ААнастасия6 мая 2024Волшебное путешествие по древнему русскому городу! Остались очень довольны, насыщенная программа, но без перегруза. Ярко и динамично, профессиональные экскурсоводы. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «3-дневные туры»
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