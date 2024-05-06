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5 дней
Большое зимнее путешествие по Смоленской земле
Начало: Смоленская область, Вязьма
3 янв в 10:00
22 фев в 10:00
от 3000028 700₽ за человека
5 дней
Большое путешествие по Смоленской земле
Начало: Смоленская область, Вязьма
18 сен в 10:00
16 окт в 10:00
от 28 700₽ за человека
3 дня
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 17 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 мая 2024Волшебное путешествие по древнему русскому городу! Остались очень довольны, насыщенная программа, но без перегруза. Ярко и динамично, профессиональные экскурсоводы. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На автобусе»
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