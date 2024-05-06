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организовано отлично. Особая изюминка тура — дегустация местных гастрономических изысков. Нигде в другом месте не попробовать конфекты или смокву. Смоленск очаровал нас своей особой историей и уникальной атмосферой. Экскурсии в усадьбу Пржевальского, хутор Загорье и во Фленово подарили очень много ярких впечатлений. Спасибо огромное организаторам и экскурсоводам!