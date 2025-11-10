дек
Программа тура по дням
Парк Патриот - Можайск - Смоленск
02:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отправление в крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс ВС Российской Федерации «Парк Патриот» (Кубинка).
Самостоятельное посещение главного Храма Вооруженных сил России. Без экскурсии.
Трансфер в Смоленск (~ 310 км). Путевая информация.
Обед в кафе в г. Можайск.
В Можайске посещение Собора Николая Чудотворца. В соборе находится резная икона Николы Можайского.
Она сделана по подобию древней чудотворной, находящейся в Третьяковской галерее.
Переезд в Смоленск (~ 270 км).
~19:00 Размещение в отеле «Стандарт Отель», г. Смоленск – 2 ночи (резервные отели «Смоленскотель», «Аврора», «Премьер», «Кристина А», «Дворянское гнездо» или аналогичный по решению туроператора).
Подготовка к празднованию Нового года 2026!
Выездной новогодний банкет (банкет и трансфер до ресторана включены в стоимость тура, обратно туристы добираются самостоятельно).
Новогодний Смоленск
Поздний завтрак в ресторане отеля.
Большая автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Смоленску.
Вы увидите самые популярные и знаменитые туристические достопримечательности древнего города, узнаете о его героическом прошлом и о современной жизни Смоленска.
Осмотр смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города.
В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.
За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».
В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км, и формирует силуэт города.
Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города. С башни «Орел» открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.
Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), главная архитектурная доминанта приднепровской части города.
Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.
Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.
Прогулка по набережной Днепра, которую построили к 1150-летию города.
Обед в кафе города с дегустацией блюд и напитков смоленской кухни.
Вы отведаете суп «Полевка», духовых цыплят по-смоленски, картофлянки, полакомитесь яблоком «Бонапарт», испробуете малиновый сбитень* и продегустируете белорусскую наливку.
Самое вкусное на десерт – знаменитые смоленские конфекты.
Смоленские конфекты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, желая оставить добрую память о Смоленске, увозил с собой это лакомство.
Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.
*Туроператор оставляет за собой право на замену национальных блюд.
Возвращение в отель или свободное время в центре города с возможностью насладиться новогодним Смоленском.
Вязьма
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Хмелиту (~ 180 км).
Экскурсия в усадьбу Хмелита — родовое имение Грибоедовых.
Путешествие в усадьбу Хмелита поможет вам с легкостью переместиться в эпоху Фамусова и Чацкого, с головой окунуться в культуру и быт смоленского дворянства, а новогоднее убранство территории парка подарит праздничное настроение.
С 1680 года Хмелита являлась родовым имением Грибоедовых, а сейчас это старейшая из дошедших до наших дней дворянских усадеб смоленской земли.
Именно здесь прошли детские и юношеские годы великого драматурга. В конце прошлого века в усадьбе открылся первый и пока единственный музей Грибоедова.
В программе: посещение усадебного дома, прогулка по заснеженному парку усадьбы родового имения Грибоедовых.
Переезд в Вязьму (~ 35 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли».
К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.
Когда-то здесь была мощная крепость и деревянный дворец царя Алексея Михайловича.
О былом величии Вяземской земли сейчас напоминает лишь одна уцелевшая башня Вяземского кремля – Спасская башня.
За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским княжеством и Речью Посполитой, и в войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Не раз город терпел разорения и задыхался от дыма пожарищ.
В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов: памятник доблестным предкам (героям 1812 года), памятник Перновскому полку, стела «Город воинской славы», памятник командующему 33-й армией генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову, мемориал «Богородицкое поле» и множество других.
Кроме этого, вы увидите памятники таким знаменитым людям, как А. Даргомыжский, П. Нахимов, А. Папанов.
Любителей необычных памятников в Вязьме ждут сюрпризы – здесь вы сможете увидеть тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!
Во время экскурсии по Вязьме вы сможете осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества — трехшатровая церковь Одигитрии XVII века. С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.
Посетив Вязьму, вы обязательно попробуете и гастрономический бренд региона — вяземские пряники, о которых упоминал в письмах еще А. С. Пушкин!
~18:00 Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.
00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Стандарт-отель (возможна замена на аналогичный).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 32 900 рублей.
Стоимость тура на 1 человека без банкета: 25 900 руб. (банкет по запрос).
Доплата за одноместное размещение – 5990 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Стандарт-отель, Смоленск
Гостиница "Стандарт Отель" находится в Смоленске. На всей его территории открыт бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Для приехавших на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка. Специально для маленьких посетителей обустроена детская игровая комната. При необходимости можно воспользоваться услугами прачечной.
К размещению гостей предоставлены комфортные и уютные номера. Все они оформлены в современном, европейском стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В собственной ванной комнате есть душ и фен.
В стоимость Вашего проживания входят вкусные и разнообразные завтраки. Каждое утро они сервируются по системе "шведский стол". Пообедать или поужинать можно в местном кафе. Также поблизости есть продуктовые магазины и супермаркеты.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал. В нем будет удобно проводить важные переговоры и совещания.
Рядом находится парк "Соловьиная роща". За пару минут можно доехать до торгового центра "Зебра", театра кукол и Свято-Успенского кафедрального собора. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 5 километров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Новогодний банкет (под запрос)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.