Секреты новогоднего Смоленска

Смоленск — один из самых красивых и исторически значимых городов России. В новогодний период он превращается в настоящую зимнюю сказку, полную волшебства и загадок. Давайте раскроем некоторые секреты, которые делают
Смоленск особенным в это время года.

Вы посетите Парк Патриот, прогуляетесь по старинным улочкам Можайска, увидите главные достопримечательности Смоленска и Вязьмы, а также посетите родовое имение Грибоедовых.

А приятным бонусом тура станет обед с дегустацией блюд смоленской кухни и десерт – вкуснейшие смоленские конфеты – это настоящее удовольствие для гурманов!

Ближайшие даты:
31
дек

Программа тура по дням

1 день

Парк Патриот - Можайск - Смоленск

02:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отправление в крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс ВС Российской Федерации «Парк Патриот» (Кубинка).

Самостоятельное посещение главного Храма Вооруженных сил России. Без экскурсии.

Трансфер в Смоленск (~ 310 км). Путевая информация.

Обед в кафе в г. Можайск.

В Можайске посещение Собора Николая Чудотворца. В соборе находится резная икона Николы Можайского.

Она сделана по подобию древней чудотворной, находящейся в Третьяковской галерее.

Переезд в Смоленск (~ 270 км).

~19:00 Размещение в отеле «Стандарт Отель», г. Смоленск – 2 ночи (резервные отели «Смоленскотель», «Аврора», «Премьер», «Кристина А», «Дворянское гнездо» или аналогичный по решению туроператора).

Подготовка к празднованию Нового года 2026!

Выездной новогодний банкет (банкет и трансфер до ресторана включены в стоимость тура, обратно туристы добираются самостоятельно).

Парк Патриот - Можайск - СмоленскПарк Патриот - Можайск - СмоленскПарк Патриот - Можайск - Смоленск
2 день

Новогодний Смоленск

Поздний завтрак в ресторане отеля.

Большая автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Смоленску.

Вы увидите самые популярные и знаменитые туристические достопримечательности древнего города, узнаете о его героическом прошлом и о современной жизни Смоленска.

Осмотр смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города.

В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.

За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».

В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км, и формирует силуэт города.

Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города. С башни «Орел» открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.

Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), главная архитектурная доминанта приднепровской части города.

Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.

Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.

Прогулка по набережной Днепра, которую построили к 1150-летию города.

Обед в кафе города с дегустацией блюд и напитков смоленской кухни.

Вы отведаете суп «Полевка», духовых цыплят по-смоленски, картофлянки, полакомитесь яблоком «Бонапарт», испробуете малиновый сбитень* и продегустируете белорусскую наливку.

Самое вкусное на десерт – знаменитые смоленские конфекты.

Смоленские конфекты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, желая оставить добрую память о Смоленске, увозил с собой это лакомство.

Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.

*Туроператор оставляет за собой право на замену национальных блюд.

Возвращение в отель или свободное время в центре города с возможностью насладиться новогодним Смоленском.

Новогодний СмоленскНовогодний СмоленскНовогодний СмоленскНовогодний СмоленскНовогодний СмоленскНовогодний Смоленск
3 день

Вязьма

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление в Хмелиту (~ 180 км).

Экскурсия в усадьбу Хмелита — родовое имение Грибоедовых.

Путешествие в усадьбу Хмелита поможет вам с легкостью переместиться в эпоху Фамусова и Чацкого, с головой окунуться в культуру и быт смоленского дворянства, а новогоднее убранство территории парка подарит праздничное настроение.

С 1680 года Хмелита являлась родовым имением Грибоедовых, а сейчас это старейшая из дошедших до наших дней дворянских усадеб смоленской земли.

Именно здесь прошли детские и юношеские годы великого драматурга. В конце прошлого века в усадьбе открылся первый и пока единственный музей Грибоедова.

В программе: посещение усадебного дома, прогулка по заснеженному парку усадьбы родового имения Грибоедовых.

Переезд в Вязьму (~ 35 км).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли».

К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.

Когда-то здесь была мощная крепость и деревянный дворец царя Алексея Михайловича.

О былом величии Вяземской земли сейчас напоминает лишь одна уцелевшая башня Вяземского кремля – Спасская башня.

За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским княжеством и Речью Посполитой, и в войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Не раз город терпел разорения и задыхался от дыма пожарищ.

В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов: памятник доблестным предкам (героям 1812 года), памятник Перновскому полку, стела «Город воинской славы», памятник командующему 33-й армией генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову, мемориал «Богородицкое поле» и множество других.

Кроме этого, вы увидите памятники таким знаменитым людям, как А. Даргомыжский, П. Нахимов, А. Папанов.

Любителей необычных памятников в Вязьме ждут сюрпризы – здесь вы сможете увидеть тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!

Во время экскурсии по Вязьме вы сможете осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества — трехшатровая церковь Одигитрии XVII века. С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.

Посетив Вязьму, вы обязательно попробуете и гастрономический бренд региона — вяземские пряники, о которых упоминал в письмах еще А. С. Пушкин!

~18:00 Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.

00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.

ВязьмаВязьмаВязьма
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Стандарт-отель (возможна замена на аналогичный).

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 32 900 рублей.

Стоимость тура на 1 человека без банкета: 25 900 руб. (банкет по запрос).

Доплата за одноместное размещение – 5990 рублей.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Стандарт-отель, Смоленск

2 ночи

Гостиница "Стандарт Отель" находится в Смоленске. На всей его территории открыт бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Для приехавших на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка. Специально для маленьких посетителей обустроена детская игровая комната. При необходимости можно воспользоваться услугами прачечной.

К размещению гостей предоставлены комфортные и уютные номера. Все они оформлены в современном, европейском стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В собственной ванной комнате есть душ и фен.

В стоимость Вашего проживания входят вкусные и разнообразные завтраки. Каждое утро они сервируются по системе "шведский стол". Пообедать или поужинать можно в местном кафе. Также поблизости есть продуктовые магазины и супермаркеты.

Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал. В нем будет удобно проводить важные переговоры и совещания.

Рядом находится парк "Соловьиная роща". За пару минут можно доехать до торгового центра "Зебра", театра кукол и Свято-Успенского кафедрального собора. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 5 километров.

Стандарт-отель, СмоленскСтандарт-отель, СмоленскСтандарт-отель, СмоленскСтандарт-отель, СмоленскСтандарт-отель, СмоленскСтандарт-отель, СмоленскСтандарт-отель, Смоленск
Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Новогодний банкет (под запрос)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какое меню будет на новогоднем банкете?
cb3e8c5f2c7f1f6eddb67fe25f3614787b0de476d91b8802f5c74fffc04ffb55.jpeg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Смоленска

