2 день

Новогодний Смоленск

Поздний завтрак в ресторане отеля.

Большая автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Смоленску.

Вы увидите самые популярные и знаменитые туристические достопримечательности древнего города, узнаете о его героическом прошлом и о современной жизни Смоленска.

Осмотр смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города.

В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.

За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».

В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км, и формирует силуэт города.

Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города. С башни «Орел» открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.

Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), главная архитектурная доминанта приднепровской части города.

Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.

Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.

Прогулка по набережной Днепра, которую построили к 1150-летию города.

Обед в кафе города с дегустацией блюд и напитков смоленской кухни.

Вы отведаете суп «Полевка», духовых цыплят по-смоленски, картофлянки, полакомитесь яблоком «Бонапарт», испробуете малиновый сбитень* и продегустируете белорусскую наливку.

Самое вкусное на десерт – знаменитые смоленские конфекты.

Смоленские конфекты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, желая оставить добрую память о Смоленске, увозил с собой это лакомство.

Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.

*Туроператор оставляет за собой право на замену национальных блюд.

Возвращение в отель или свободное время в центре города с возможностью насладиться новогодним Смоленском.

