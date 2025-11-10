1 день

Обзорные экскурсии по городам Гагарин и Вязьма

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Гагарин (~190 км, 2,5 часа). Путевая информация.

Небольшой провинциальный городок Гжатск возник на реке Гжать и стал известен благодаря Санкт-Петербургу и царю Петру I.

12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на орбиту Земли. Первый космонавт, первый человек в Космосе! И уже в апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.

Обзорная экскурсия по г. Гагарин, в ходе которой Вы увидите основные достопримечательности города, такие как дом купца Церевитинова, памятник Петру I, памятник Ю. А. Гагарину, храмовый комплекс Благовещенского собора, Тихвинскую и Скорбященскую церкви, которые помогут лучше узнать историю города.

Посещение музея «Первого полета человека в космос» – в этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос — собраны уникальные, раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.

Вы увидите: настоящий Сихоте-Алинский метеорит; многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108; рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами; сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и мн. др.

Переезд в Вязьму (~60 км, 1 час).

Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли». К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году. В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов.

Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!

Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества — трехшатровая церковь Одигитрии XVII века.

С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.

Далее вас ждет горячий обед по-купечески в вяземском Трактире.

Интерактивная программа «Вяземские пряники». В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с Тульскими и Городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».

Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.

На авторском мастер-классе по выпечке пряника сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.

Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск – 2 ночи (резервные отели «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер», «Кристина А», или иной по решению Туроператора).

В некоторых случаях возможно размещение в гостинице «Вязьма», г. Вязьма – 1 ночь, 2-я ночь – г. Смоленск.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

