Программа тура по дням
Обзорные экскурсии по городам Гагарин и Вязьма
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Гагарин (~190 км, 2,5 часа). Путевая информация.
Небольшой провинциальный городок Гжатск возник на реке Гжать и стал известен благодаря Санкт-Петербургу и царю Петру I.
12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на орбиту Земли. Первый космонавт, первый человек в Космосе! И уже в апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.
Обзорная экскурсия по г. Гагарин, в ходе которой Вы увидите основные достопримечательности города, такие как дом купца Церевитинова, памятник Петру I, памятник Ю. А. Гагарину, храмовый комплекс Благовещенского собора, Тихвинскую и Скорбященскую церкви, которые помогут лучше узнать историю города.
Посещение музея «Первого полета человека в космос» – в этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос — собраны уникальные, раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.
Вы увидите: настоящий Сихоте-Алинский метеорит; многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108; рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами; сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и мн. др.
Переезд в Вязьму (~60 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли». К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году. В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов.
Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!
Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества — трехшатровая церковь Одигитрии XVII века.
С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.
Далее вас ждет горячий обед по-купечески в вяземском Трактире.
Интерактивная программа «Вяземские пряники». В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с Тульскими и Городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».
Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.
На авторском мастер-классе по выпечке пряника сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.
Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск – 2 ночи (резервные отели «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер», «Кристина А», или иной по решению Туроператора).
В некоторых случаях возможно размещение в гостинице «Вязьма», г. Вязьма – 1 ночь, 2-я ночь – г. Смоленск.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Посещение Музея-усадьбы М.И. Глинки в Новоспасском. Обзорная экскурсия по г. Ельня
Завтрак в ресторане отеля.
08:00 Переезд в Новоспасское (~130 км, 2 часа).
Посещение Музея-усадьбы М. И. Глинки в Новоспасском. В просторном доме размещена музейная экспозиция, рассказывающая о жизни творческой деятельности М. И. Глинки.
В зале, столовой, бильярдной, кабинете композитора – везде ощущается его незримое присутствие, все проникнуто духом того времени.
В парке, недалеко от дома, сохранился древний дуб-великан с развесистой кроной. Говорят, Глинка любил слушать шум ветра в его могучей листве. Он пробуждал в нем музыку. На большой цветочной поляне он слушал песни и смотрел пляски крестьян.
Свободное время.
Переезд в город воинской славы Ельня (~30 км, 0,5 часа).
Обзорная экскурсия по г. Ельня. В настоящее время, это тихий провинциальный городок. О славном прошлом напоминает расположенный в центре города мемориальный комплекс.
В ходе экскурсии вы увидите обелиск первым гвардейцам, воинское захоронение, братская могила с вечным огнём, аллея полководцев, аллея памяти героев, часовня в память о неизвестных солдатах и памятник воинам-интернационалистам.
Обед в кафе города.
Переезд на хутор «Загорье» (~75 км, 1 час).
Посещение музея А. Т. Твардовского, воспевшего своими произведениями подвиг советского народа в годы войны.
На хуторе Загорье воссоздана обстановка родительского дома с его бытовым укладом – так, как было при Александре Трифоновиче. Здесь всё представляет интерес: дом, сарай, банька, колодец, сад – «пять яблонь, пять сортов», кузница, воспетая в поэме «За далью – даль».
Здесь Твардовский родился, рос и набирал силы вместе с «краем родным», откуда подростком ушел «в полное тревог и трудностей житейское плавание, в Поэзию».
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Переезд в Талашкино-Флёново. Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Талашкино-Флёново (~20 км, 0,5 часа).
В двадцати километрах к югу от Смоленска находится бывшая усадьба Тенишевых – Талашкино в деревне Флёново.
Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.
В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха.
До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа (внешний осмотр).
Экскурсия в уникальную сельскохозяйственную школу, открытую М. К. Тенишевой. Здесь под руководством лучших учителей обучались аграрному делу дети крестьян.
Школа владела богатейшей библиотекой и использовала самые передовые разработки в сельском хозяйстве, благодаря чему удалось подготовить высококлассных фермеров и улучшить экономику имения.
На территории музея расположено уникальное здание в псевдорусском стиле «Теремок» (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам), построенное по эскизу художника Малютина в 1902 году.
Его фасады украшены резными изображениями героев русских легенд и сказок. Когда-то здесь располагалась библиотека местной школы, затем вышивальная мастерская, ну а сейчас в домике открыт музей.
Переезд в Смоленск.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску, в программе осмотр Смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской».
Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города. В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.
За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».
В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км. и формирует силуэт города. Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города.
С башни Орел открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.
Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), архитектурная доминанта приднепровской части города.
Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.
Красивейшие парки города — парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню и др.
Набережная Днепра, которую построили к 1150-летию города.
Обед с дегустацией блюд смоленской кухни, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты!
Смоленские конфекты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, посещая Смоленск, обязательно пробовал это лакомство. Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.
16:00 Отправление домой.
23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ
02:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах: 1 ночь в Смоленске + 1 ночь в Вязьме.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|Размещение в отелях:
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
«Стандарт-отель», г. Смоленск (резервные отели: «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер», «Кристина А» или иной по решению туроператора).
В некоторых случаях возможно размещение в гостинице «Вязьма», г. Вязьма – 1 ночь, 2-я ночь – г. Смоленск.
|27900
|29900
Доплата за одноместное размещение – 5900 руб.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
Стандарт-отель
Гостиница "Стандарт Отель" находится в Смоленске. На всей его территории открыт бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Для приехавших на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка. Специально для маленьких посетителей обустроена детская игровая комната. При необходимости можно воспользоваться услугами прачечной.
К размещению гостей предоставлены комфортные и уютные номера. Все они оформлены в современном, европейском стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В собственной ванной комнате есть душ и фен.
В стоимость Вашего проживания входят вкусные и разнообразные завтраки. Каждое утро они сервируются по системе "шведский стол". Пообедать или поужинать можно в местном кафе. Также поблизости есть продуктовые магазины и супермаркеты.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал. В нем будет удобно проводить важные переговоры и совещания.
Рядом находится парк "Соловьиная роща". За пару минут можно доехать до торгового центра "Зебра", театра кукол и Свято-Успенского кафедрального собора. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 5 километров.
Дворянское гнездо
Гостиница "Дворянское гнездо" ждёт своих гостей в живописном Смоленске. К Вашим услугам парковка, бизнес-центр, сауна, экскурсионное обслуживание и другое.
Уют и чистота всегда поддерживаются в каждом номере. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным. Имеются варианты размещения для разного количества постояльцев.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
Для проведения различных мероприятий здесь оборудован конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием.
До ж/д вокзала можно добраться всего за 20 минут езды. Ближайший аэропорт располагается в Брянске, до него Вы доберётесь практически за 3 часа езды.
Смоленскотель
«Смоленскотель» — это один из самых комфортабельных отелей города. Для размещения предоставлены 133 уютных номера.
Предоставляются следующие услуги: парикмахерская, небольшое кафе, ресторан и сауна. Номера оформлены как в ярких, так и в теплых тонах. Каждый оснащен необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания. Здесь работает вежливый и гостеприимный персонал.
Пообедать или поужинать можно в кафе отеля, где подают вкусные блюда и напитки. В шаговой доступности от апартаментов находится продуктовый магазин.
В непосредственной близости от отеля находятся: Успенский собор, картинная галерея, филармония и здании администрации.
Аврора
Отель «Аврора» расположен в городе Смоленск, всего в 1,5 км от города, около транспортных узлов и развитого инфраструктурного района. Комплекс рад удовлетворить запросы даже самых требовательных отдыхающих.
К размещению предлагаются номера разной степени комфортности и вместимости. Все оснащены удобными спальными местами, прикроватными тумбочками, светильниками, шкафом, рабочим столом, кондиционером. Быть на связи поможет скоростной интернет. Санузел оборудован ванной, феном, зеркалом, туалетно-косметическими средствами.
Завтрак производится по системе «шведский стол». Пообедать можно в прилегающих к отелю кафе или же в ресторане на первом этаже. Кухня очень разнообразна и включает в себя интернациональную кулинарию. Есть небольшой бар.
Отель имеет специальное место для деловых встреч. Небольшой конференц-зал арендуется предварительно.
За дополнительную стоимость желающие могут насладиться различными видами СПА-услуг: сауной, бассейном, турецкой баней, хамамом. Также интересно будет посетить Вознесенский монастырь, Зооэкзотариум, Лопатинский сад, Музей-усадьба М. И. Глинки. Расстояние до аэропорта Витебск Восточный — 113,8 км, до железнодорожного вокзала Смоленск — 2,8 км.
Премьер
Отель «Премьер» занимает ультрасовременное здание со стеклянным фасадом, расположенное недалеко от центра Смоленска. В числе удобств автостоянка, доступ в Интернет и прачечная.
Номера светлые оформлены в дизайнерском стиле, который подчеркивают детали декора. Кроме удобных кроватей, оборудованы рабочие зоной с письменным столом, телевизором, платяным шкафом, кондиционером. В санузле есть душевая кабина и фен.
В ресторане отеля каждое утро гостей приглашают на вкусный завтрак. В течение дня здесь можно вкусно пообедать или поужинать, заказав блюда по меню. Бар располагает обширной винной картой. Персонал при необходимости организует банкет или столик для двоих.
До железнодорожного вокзала 5 км. Добраться можно на общественном транспорте или, воспользовавшись трансфером отеля. Рядом расположен экзотариум, посетить который будет интересно, как детям, так и взрослым. Магазины и развлекательные центры находятся поблизости.
Кристина А
Кристина-А — это небольшой отель, предлагающий кондиционер и холодильник в номерах. Во время пребывания здесь легко постоянно оставаться на связи, т. к. гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Кроме того, гости могут воспользоваться лобби, что сделало это место популярным среди тех, кто приезжает в Смоленск.
Близкое расположение к одним из самых популярных достопримечательностей Смоленска, таким как Вокзал Смоленск (1,2 км) и Памятник Благодарная Россия героям 1812 года (1,6 км), делает небольшой отель Кристина-А очень привлекательным для туристов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выбор места в автобусе (1200 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).