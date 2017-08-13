Большой сочинский дельфинарий (парк Ривьера)

Сочинский дельфинарий - считается самым крупным на черноморском побережье, к тому же он крытый, что позволяет проводить выступления круглогодично. Открытие дельфинария состоялось относительно недавно, если быть точнее 15 сентября 2012 года и сразу же стало популярнейшим местом как у горожан, так и у гостей города.

Зал дельфинария рассчитан на 1300 посадочных мест, площадь главного бассейна составляет 285 кв.м, а глубина 6,8 м. Помимо бассейна-арены в здании находится: тренерская, дополнительные два бассейна для дельфинов и три для ластоногих, а также один бассейн для плавания с дельфинами.

Что немало важно, дельфинарий полностью соответствует требованиям безбарьерной среды. Тут есть тактильные указатели для слабовидящих, пандус ведущий прямо к трибунам и лифт для маломобильных групп.

В Большом Сочинском Дельфинарии работают лучшие постановщики шоу, тренера и дрессировщики, которые каждый раз придумывают восхитительные постановки с участием очаровательных дельфинов и ластоногих артистов. Всего в представлении участвуют семь дельфинов (Соня, Новик, Васа, Капля, Мери, Ванда и ПервАя), морская львица Елизавета, а также две морские белухи Гоша и Глаша.

Посетив дельфинарий вы получите массу положительных эмоций, все дельфины дружелюбные и виртуозы своего дела. В конце шоу можно сфотографироваться с дельфинами за отдельную плату конечно и что самое интересное, это поплавать с ними, пусть это будет минута, но её вы запомните на всю оставшуюся жизнь, поверьте такое не забывается. Если вы планируете плавание обязательно берите с собой купальники и полотенце, если же вы не умете плавать не беспокойтесь на вас наденут нарукавники.

Стоимость: взрослый билет - 800 руб; дети до 5 лет (обязательно наличие свидетельства о рождении) - бесплатно.Другие услуги: плавание с дельфинами один круг + фото в подарок (один человек) - 2000 руб.; плавание с дельфинами 5 минут (один человек) - 5000 руб.; фотосессия во время плавания с дельфинами - 1500 руб.; дайвинг с дельфинами (погружение, оборудование, обучение) - 8000 руб.Фотосъемка со своих мест во время представления - бесплатно!

Часыработы: понедельник - сеансы в 13:00 и 16:00; со вторника по воскресение в 11:00, 13:00, 16:00, 19:00

Телефон: 8 800 770 07 23 (звонок по России бесплатный)

Веб-сайт: Сочинский Дельфинарий

Как добраться до Дельфинария:

Дельфинарий расположен в парке "Ривьера", поэтому проблем с транспортом не будет, вы можете добраться на автобусах, маршрутках, такси или личном автомобиле.

Если вы путешествуйте на собственном автомобиле для вас есть парка находящаяся в 50 метрах от парка, стоимость часа около 100 руб, последующие часы 50 руб.

Автобус/маршрутка до остановки "парк Ривьера: 4, 5, 6 , 7, 23, 30, 38, 94, 104, 110, 119, 155к; до остановки "Ривьеровский мост" -14, 24, 102.

Если же вы добираетесь из Адлера, садитесь на автобус №124, 105, 105с, 125, 125п, доезжаете до остановки "гостиница Москва", переходите через пешеходный переход на противоположную сторону дороги идете мимо гостиницы (сейчас она называется "Plaza"), далее мимо поющих фонтанов, главпочтамта, как увидите автомобильный мост через реку, переходите на его левую сторону и идете по нему пока не увидите главные ворота парка "Ривьера".

Если вы заказали такси, то оно довезет вас прямо до главных ворот парка.