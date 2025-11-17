Мои заказы

Сочи: начало. Исторические приключения южного города

Пройтись по улочкам, паркам, набережным и выяснить, каким курорт был - и каким стал
Давайте окунёмся в историю? Я расскажу, как время меняло город, в какие приключения и авантюры его затягивало. А вы прогуляетесь по старинному парку, посетите обязательное для всех иностранных делегаций место. Вдохнёте свежесть на красивой набережной, увидите морские ворота Сочи. А ещё отыщете золотую рыбку, которая показывается только самым любопытным!
5
156 отзывов
Описание экскурсии

Полюбуетесь усадьбой основателя «Ривьеры» и разгадаете её загадку. А ещё посетите знаковые места и места силы древнего парка.

Познакомитесь с «Кавказской Ривьерой» — бывшим венцом творения курортного строительства. Погрузитесь в его историю, похожую на сказку, и станете участником исторической авантюры.

Пройдётесь по новому мосту «Волшебный лист», словно по поэме, застывшей в воздухе. Увидите мост «Золотого сечения» и оцените его уникальные косые арки.

Побываете на месте Зелёного острова и увидите уникальный якорь, поднятый с морского дна.

Прогуляетесь по набережной морского порта и рассмотрите символы, повлиявшие на благосостояние города и его граждан.

А ещё вы сделаете множество любопытных открытий:

  • как город стал популярным курортом и кто был тому причиной
  • почему августейшие особы объезжали Сочи стороной, а народ не хотел селиться на этих землях
  • кто из отцов города остался в тени истории
  • как исторические и архитектурные решения поменяли город, превратив его в жемчужину побережья

И не только!

Организационные детали

  • Прогулка состоится в любую погоду, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и зонтике или дождевике на случай осадков
  • Если вы хотите застать вечернюю подсветку, бронируйте экскурсию с 17:00

в будние дни в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1298 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 726 туристов
Меня зовут Людмила, я люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё люблю людей и знаю, какие места нужно посетить и какие истории рассказать — для хорошего настроения и полноты впечатлений. По
профессии я преподаватель психологии, лектор, профессиональный путешественник и гид 😊 Мы с мужем Сергеем — семья и команда профессионалов. Проводим экскурсии с 2020 года. Легко находим общий язык и с детьми, и со взрослыми. Пешие экскурсии провожу лично, авто-пешие — вместе с мужем. Во время экскурсии у нас каждый занят своим делом: Сергей — ответственным и комфортным вождением, я — увлекательным рассказом и художественным повествованием событий. Выбираем самые яркие и колоритные места, влюблены в своё дело и вкладываем в него всю душу. С нами вы увидите невидимое и сами напишете истории своих приключений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 156 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
155
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Виктория
Виктория
17 ноя 2025
Людмила очень приятный человек, пунктуальная и ответственная. Интересно преподносит материал, удивляя своими знаниями и интересной продачей.
На экскурсии мы узнали историю города, кто был у его истоков, прошли по самым важным и историческим местам города.
Елизавета
Елизавета
17 ноя 2025
Спасибо за познавательную экскурсию, за два часа мы узнали историю города, увидели парк, набережную, мосты, морской порт! Всё было отлично)
Елена
Елена
16 ноя 2025
Отличный экскурсовод, прекрасная подача материала, сюрпризы в процессе.
К
Ксения
12 ноя 2025
Это было настолько прекрасно, что эмоции переполняют спустя 6 часов после окончания! Людмила, конечно, очень профессиональна: хорошая речь, поставленный голос, свободное владение материалом, но очень хочется отметить и личностные качества
Елена
Елена
8 ноя 2025
Побывали с подругой на экскурсии «Сочи: начало» и остались в полном восторге! Лично для меня эта экскурсия стала настоящим открытием. Услышали, как историю возникновения курорта, так и много интересного о
С
Сергей
5 ноя 2025
Всем обязательно рекомендую, очень интересно и душевно. Не хотелось расставится))
Н
Надежда
5 ноя 2025
Побывали на экскурсии «Сочи: начало» с двумя детьми (10 лет и почти 2 года) и остались в полном восторге! Как маме двоих детей, мне было важно, чтобы было комфортно всем.

Наш
Лично для меня эта экскурсия стала настоящим открытием. Я не впервые в Сочи, но благодаря Людмиле смогла не просто увидеть знакомые достопримечательности, а по-настоящему прочувствовать историю и особую атмосферу города.

Однозначно рекомендуем Людмилу как экскурсовода! Она умеет заинтересовать и взрослых, и детей, делая экскурсию комфортной и запоминающейся для всей семьи.

Юлия
Юлия
3 ноя 2025
Сегодня были на авторской экскурсии с Людмилой и услышали как историю возникновения курорта, так и много интересного о растениях, произрастающих в Сочи, и в частности в парке Ривьера.
Казалось бы, хоженый-перехоженый
Сама подача материала замечательная - живой рассказ, сопровождаемый улыбкой, наводящими врпросами и сюрпризами.
Надеюсь, что ещё не раз приду на экскурсии Людмилы

Д
Дарья
1 ноя 2025
Людмила супер экскурсовод! Очень приятно слушать, видно, что человек любит своё дело и подходит к экскурсии с душой
Оксана
Оксана
29 окт 2025
Мы впервые в Сочи, экскурсия очень понравилась. Гид просто сказка! Спасибо Людмиле за чудесно и с пользой проведённое время!!!
Анастасия
Анастасия
29 окт 2025
Это лучшая экскурсия в моей жизни!!! Людмила, Вы поистине потрясающий профессионал своего дела! У меня один сплошной восторг от взаимодействия с такой прекраснейшей женщиной! Очень тактичная, вежливая, грамотная, коммуникабельная, эрудированная!!!
Такой уровень подготовки, знание всех тонкостей, подробностей, исторических фактов, очень заботливо и бережно относилась к нам, чтобы солнышко не светило нам в глаза🥹 Миллиарды благодарностей 🙏
Представляете, Людмила в конце подарила нам всем сюрпризы, камушки с предсказаниями с милыми русунка сына!
Представляете, у всех все предсказания СОВПАЛИ!!!
Это безумно ценно и трогательно 🥹💔❤️‍🔥 РЕКОМЕНДУЮ от всей души и сердца знакомство с Сочи начинать с Людмилы!!!! 🫶

Л
Людмила
29 окт 2025
Для тех, кто впервые в городе:
Встреча проходит у входа в парк Ривьера, у которого несколько входов + он находится в 20 мин хода от, например, ж/д вокзала Сочи. Эту логистику
А еще, экскурсия у нас началась не на берегу, а в парке, и к морю мы вышли уже поздно вечером. Если хотите увидеть там закат (а там между прочим закатный амфитеатр, но опции «прийти к закату» экскурсия не предлагает), то вот от времени заката отнимайте часа 1,5 тоже.

А
Алина
26 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Людмила на самом деле профессионал своего дела и истинный любитель своего города! Интересно будет всем тем, кто не знаком с историей города, но хочет ее приоткрыть для себя.
М
Марина
23 окт 2025
Людмила очень живой, энергичный экскурсовод. Интересно было узнать историю создания города Сочи, она провела нас от возникновения первого поселения до современного города. Увлекательно рассказывала, время прошло очень быстро, постоянно предостерегала
М
Марина
23 окт 2025
Отличная экскурсия. Очень понравилась.
Не утомительно и интересно. Необычный сюрприз в конце экскурсии

