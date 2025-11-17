читать дальше

экскурсовод, Людмила, справилась блестяще! Маршрут был подобран идеально — мы всюду без проблем проехали с коляской. Со старшим, очень активным сыном, она нашла прекрасный контакт: её рассказ был настолько увлекательным, что он забыл про все и слушал, затаив дыхание. Также легко отвечала на все его вопросы.



Лично для меня эта экскурсия стала настоящим открытием. Я не впервые в Сочи, но благодаря Людмиле смогла не просто увидеть знакомые достопримечательности, а по-настоящему прочувствовать историю и особую атмосферу города.



Однозначно рекомендуем Людмилу как экскурсовода! Она умеет заинтересовать и взрослых, и детей, делая экскурсию комфортной и запоминающейся для всей семьи.