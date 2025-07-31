Полное погружение в ощущение контролируемого заноса на специально подготовленном спортивном автомобиле. Эмоции и адреналин, которые не описать словами.
Описание экскурсииМы предоставляем 2 варианта заездов на пассажирском сидении с опытным пилотом. Лайт Дневной заезд, 2 полных проезда конфигурации (трассы). Экстрим 2 ночных заезда по горному тоге (закрытой дороге-серпантину) с массой эмоциональных моментов. Безопасность Автомобили оборудованы каркасами безопасности, жесткими спортивными сидениями формата «ковш», одобренными Федерацией автоспорта, 5-ти точечными спортивными ремнями безопасности. Использование шлемов обязательно (предоставляются). В случае разворота или распрямления автомобиля до прохождения всей конфигурации (трассы) заезд начинается заново. Важная информация Формат одежды — закрытая обувь, брюки, длинный рукав.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Топливо
- Покрышки
- Экипировка
- Работа пилота
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дорога на Большой Ахун 140
Завершение: Ул. Голубая, 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Был на ночном дрифте с Егором. Это ни с чем не сравненные эмоции! Советую всем, даже людям далеким от этой тематики. Вас ждут классные ощущения на всю жизнь, безопасность и приятная атмосфера.
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М
Все было очень круто! Муж в восторге. Инструктор профессионал своего дела. Не только прокатил, но и рассказал о динамике и своих действиях во время движения
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