Захар проводит ещё 2 экскурсии

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На мотоцикле по всему Сочи!

Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину

Захар
Захар – представитель из Сочи
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Адлерского района и поднимитесь к самым живописным панорамам без очередей на канатку.

Оседлав мотоцикл, с ветерком и легкостью исследуете все самые интересные уголки за короткое время, а опытный инструктор познакомит вас с их историей 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏍На мотоцикле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 60005 100 ₽ за экскурсиюскидка15%

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На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!

Что вас ожидает

Мото-приключение
Приготовьтесь к самой красивой и насыщенной экскурсии 🧭, протяженностью около 130 километров! Вы посетите основные места Адлерского района: Олимпийский Парк 🌳 и Красную Поляну; проедете по закрытой дороге в самом живописном месте ущелья Ахцу и через горнолыжные курорты «Горки-город» и «Роза Хутор». А в завершение без скучных фуникулеров подниметесь по 10-километровому серпантину на высоту 1170 «Роза Sky inn», откуда открывается захватывающая панорама на окрестности Сочи.

Безопасно и увлекательно
Опытный гид-байкер проведет инструктаж по технике безопасности за рулем и поможет надеть экипировку. В шлем встроена гарнитура, так что в ходе поездки вы будете слышать рассказ гида-пилота о достопримечательностях 🏛️ даже на расстоянии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается из любой точки ПГТ «Сириус» или Адлера. Подача мотоцикла в центральный Сочи оплачивается отдельно.
  • Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵. За рулем опытный водитель-гид.
  • Вся необходимая экипировка выдается
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
Начало и место завершения
🚩 в ПГТ «Сириус» или Адлере
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!
На мотоцикле по всему Сочи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Захар
Захар
Я и моя команда специализируется на индивидуальных экскурсиях на самых лучших туристических мотоциклах HONDA GOLDWING. С нами вы почувствуете истинный запах свободы и единение с окружающей средой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем, что вы испытывали ранее!
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Захар проводит ещё 2 экскурсии

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