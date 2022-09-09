Захар проводит ещё 2 экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности Адлерского района и подниметесь к самым живописным панорамам без очередей на канатку. Оседлав мотоцикл, с ветерком и легкостью исследуете все самые интересные уголки за короткое время, а опытный инструктор познакомит вас с их историей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мото-приключение

Наш насыщенный маршрут охватит топовые локации Сочи и окрестностей: мы проедем по центральным проспектам, мимо Олимпийского парка и Морского порта. Вы посетите (при желании) дачу Сталина — музей, посвящённый советской эпохе, смотровую башню и заброшенный ресторан на горе Ахун. А ещё доберёмся до курортов «Красная Поляна» и «Роза Хутор»! Вас ждёт подъём по 10-километровому серпантину в горную Олимпийскую Деревню на высоту 1170. Независимо от того, приехали вы в Сочи впервые или уже бывали здесь, это приключение точно запомнится надолго.

Безопасно и увлекательно

Опытный байкер проведёт инструктаж по технике безопасности за рулем и поможет надеть экипировку. В шлем встроена гарнитура, так что в ходе поездки вы будете слышать его рассказ даже на расстоянии.

Организационные детали