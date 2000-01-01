Захар проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мото-приключение

Приготовьтесь к самой красивой и насыщенной экскурсии 🧭, протяженностью около 130 километров! Вы посетите основные места Адлерского района: Олимпийский Парк 🌳 и Красную Поляну; проедете по закрытой дороге в самом живописном месте ущелья Ахцу и через горнолыжные курорты «Горки-город» и «Роза Хутор». А в завершение без скучных фуникулеров подниметесь по 10-километровому серпантину на высоту 1170 «Роза Sky inn», откуда открывается захватывающая панорама на окрестности Сочи.

Безопасно и увлекательно

Опытный гид-байкер проведет инструктаж по технике безопасности за рулем и поможет надеть экипировку. В шлем встроена гарнитура, так что в ходе поездки вы будете слышать рассказ гида-пилота о достопримечательностях 🏛️ даже на расстоянии.

Организационные детали