Захар проводит ещё 2 экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности Адлерского района и подниметесь к самым живописным панорамам без очередей на канатку.
Оседлав мотоцикл, с ветерком и легкостью исследуете все самые интересные уголки за короткое время, а опытный инструктор познакомит вас с их историей.
Оседлав мотоцикл, с ветерком и легкостью исследуете все самые интересные уголки за короткое время, а опытный инструктор познакомит вас с их историей.
Описание экскурсии
Мото-приключение
Наш насыщенный маршрут охватит топовые локации Сочи и окрестностей: мы проедем по центральным проспектам, мимо Олимпийского парка и Морского порта. Вы посетите (при желании) дачу Сталина — музей, посвящённый советской эпохе, смотровую башню и заброшенный ресторан на горе Ахун. А ещё доберёмся до курортов «Красная Поляна» и «Роза Хутор»! Вас ждёт подъём по 10-километровому серпантину в горную Олимпийскую Деревню на высоту 1170. Независимо от того, приехали вы в Сочи впервые или уже бывали здесь, это приключение точно запомнится надолго.
Безопасно и увлекательно
Опытный байкер проведёт инструктаж по технике безопасности за рулем и поможет надеть экипировку. В шлем встроена гарнитура, так что в ходе поездки вы будете слышать его рассказ даже на расстоянии.
Организационные детали
- Поездка начинается из любой точки ПГТ «Сириус» или Адлера. Подача мотоцикла в центральный Сочи оплачивается отдельно
- Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле. За рулем опытный водитель
- Вся необходимая экипировка выдается
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
- Въезд в национальный парк оплачивается дополнительно — 500р за мотоцикл
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ПГТ «Сириус» или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1342 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Наверное, это лучшее, что может случиться с вами в Сочи)
скорость, дорога, отличные виды, интересные локации, маршрут под ваши интересы… Постоянно вспоминаю это путешествие, просматриваю фотографии и завидую сама себе)
Орг моменты:
скорость, дорога, отличные виды, интересные локации, маршрут под ваши интересы… Постоянно вспоминаю это путешествие, просматриваю фотографии и завидую сама себе)
Орг моменты:
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная поездка. Самые яркие и незабываемые впечатления от путешествия на таком брутальном мотоцикле. Красивые места и интересный рассказ Захара. Это круто!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
К
Для всех любителей нестандартных экскурсий рекомендую 👍прокатиться с ветерком, объезжая пробки с шикарным видом и музыкальным сопровождением-что может быть лучше😍😍😍Захар-мастер своего дела,на протяжении всего времени рассказывал про местные достопримечательности, подсказывал
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Уже не помним, как мы решили встретить Новый 2021 год на мотобайках)))) Как потом оказалось, это было наше самое верное решение!))) Огромное спасибо командеi! Это была невероятная и незабываемая экскурсия в Сочи! Получили массу впечатлений и непередаваемых ощущений от посещения живописных мест. Отдельная благодарность ребятам - Захару, Евгению, Михаилу, за классную организацию путешествия. Спасибо за позитив, профессионализм и СКОРОСТЬ!)
Вам был полезен этот отзыв?
Очень крутая Экскурсия. Столько впечатлений! Эмоции - восторг! Сначала очень страшно, но постепенно начинаешь входить во вкус и наслаждаться)) увидела много новых мест, а самое главное, проехала по необычным дорогам, серпантинам, где машина либо не повезёт, либо не получишь таких эмоций, как от езды на байке. Спасибо огромное Захару, такого 8 марта у меня ещё не было!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Я уже почти сутки под впечатлением!!!! И с погодой повезло и с моим гидом!! Жень, прям от сердца- спасибо! Если Вы любите мотоциклы и горы- вам на эту экскурсию в первую очередь!!! Незабываемые ощущения!!! Хочу ещё!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Мотопрогулка по всему Сочи»
Индивидуальная
По Сочи с ветерком! Обзорная индивидуальная поездка на максискутере
Прокатитесь по Сочи на максискутере: нестандартный маршрут, скорость и остановки у знаковых мест
Тот же драйв-формат и обзор Сочи на двух колёсах: быстро, насыщенно и с ощущением свободы
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 8500 ₽ за человека
-
60%
Индивидуальная
Мотопрогулка по олимпийскому Сочи (с выездом из Сириуса)
Устройте мотопрогулку по Олимпийскому Сочи: легендарные объекты, море и рассказы по радиосвязи
Начало: Ул, вокзальная 7. Жд вокзал Имеретинский курорт
Похожий мотоформат с фокусом на олимпийские локации и историей в пути
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
от 1400 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи
Прокатитесь по Олимпийскому парку на мотоциклах: стадионы и арены у моря за короткое время
Тот же динамичный способ увидеть главные объекты олимпийского наследия без усталости от пеших переходов
Завтра в 08:00
9 авг в 08:30
от 4000 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 3 чел.
Пассажиром на мотоцикле по Олимпийскому парку Сочи
Сделайте часовой мотозаезд по Олимпийскому парку: быстрый формат для ярких кадров и впечатлений
Начало: Поездки их Хосты, Сириуса или Адлера, возможность ...
Альтернатива в том же стиле - мото, скорость, олимпийские локации, но короче по времени
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека
от 20 000 ₽ за человека