Захар проводит ещё 2 экскурсии

Мото-приключение Приготовьтесь к самой красивой и насыщенной экскурсии 🧭, протяженностью около 130 километров! Вы посетите основные места Адлерского района: Олимпийский Парк 🌳 и Красную Поляну; проедете по закрытой дороге в самом живописном месте ущелья Ахцу и через горнолыжные курорты «Горки-город» и «Роза Хутор». А в завершение без скучных фуникулеров подниметесь по 10-километровому серпантину на высоту 1170 «Роза Sky inn», откуда открывается захватывающая панорама на окрестности Сочи.
Безопасно и увлекательно Опытный гид-байкер проведет инструктаж по технике безопасности за рулем и поможет надеть экипировку. В шлем встроена гарнитура, так что в ходе поездки вы будете слышать рассказ гида-пилота о достопримечательностях 🏛️ даже на расстоянии.
Организационные детали
Экскурсия начинается из любой точки ПГТ «Сириус» или Адлера. Подача мотоцикла в центральный Сочи оплачивается отдельно.
Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵. За рулем опытный водитель-гид.
Вся необходимая экипировка выдается
Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
Начало и место завершения
🚩 в ПГТ «Сириус» или Адлере
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я и моя команда специализируется на индивидуальных экскурсиях на самых лучших туристических мотоциклах HONDA GOLDWING. С нами вы почувствуете истинный запах свободы и единение с окружающей средой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем, что вы испытывали ранее!