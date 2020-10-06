6 отзывов оставили туристы

Я даже и не знаю, как всё это описать... Это невероятно!!! Я никогда не ездила на мотоцикле, боялась. Но тут, устав от однообразия предлагаемых экскурсий наткнулалась на «мотопрогулки» и подумала, а может всё же рискнуть? Боже, как же это круто!!! Это не экскурсия, это полёт души!!! Даже предположить не могла, как же это классно!!! В общем, я не смогла остановиться, в итоге меня увезли на «закрытую краснополянскую дорогу" - безумно красивое место, я даже не знаю с чем это сравнить. Эмоции до сих пор меня переполняют. Однозначно - поеду ещё! Такого я не испытывала никогда. Рекомендую всем, уверена - никто не пожалеет, если закажет подобную поездку!!! Очень жаль, что здесь нельзя разместить фотографии, хотя они не смогут передать и десятой части той красоты, что я увидела(((