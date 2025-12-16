6 отзывов оставили туристы

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Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи

Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и посмотреть на спортивные объекты
Круглый год мы катаем путешественников по лучшим уголкам Сочи. В этой программе, подходящей для взрослых и детей, вас ждёт грандиозный Олимпийский парк.

Мы провезём вас мимо стадионов и ледовых арен у моря, обеспечим комфорт и крутое настроение, а если захотите — включим музыку!
5
101 отзыв
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи

Описание экскурсии

Прогулка с шумом и ветерком

Вдвоём с водителем или дружной компанией вы проедете по Олимпийскому проспекту Сочи и магистралям в пределах Сириуса. Сегодня это самостоятельный территориальный округ. Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный «Сочи Парк» и, конечно, олимпийские объекты: стадион «Фишт», ледовую арену «Шайба», кёрлинг-центр, дворец «Айсберг».

Организационные детали

  • Километраж поездки — 20 км, длительность — 30-40 минут
  • Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле. За рулём опытный водитель
  • Вся необходимая экипировка выдаётся
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
  • Мы заберём вас из вашего отеля, если он находится в пределах ПГТ Сириус

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1342 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
2
3
2
1
Ольга
Незабываемая поездка по Олимпийскому парку на мотоцикле — это космос.
Вечерний Сириус и олимпийские объекты с подсветкой — это что‑то невероятное: огни, простор, ощущение скорости.
Адреналин, скорость и потрясающие виды. Однозначно топ‑опыт в Сочи — хочется повторить!
Гид был внимательным, давал время на фото. Если хотите ярких впечатлений — это ваш вариант!
Однозначно рекомендую тем, кто хочет увидеть Сочи с новой стороны!
Незабываемая поездка по Олимпийскому парку на мотоцикле — это космос.
Незабываемая поездка по Олимпийскому парку на мотоцикле — это космос.
Незабываемая поездка по Олимпийскому парку на мотоцикле — это космос.
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Мария
Эмоции исключительно положительные. Так как не знала, как буду чувствовать себя в поездке на мотоцикле (все-таки в первый раз было), взяла этот маленький маршрут, но и от него получила полное наслаждение. Обязательно вернусь! 🤍
Эмоции исключительно положительные. Так как не знала, как буду чувствовать себя в поездке на мотоцикле (все-таки
Эмоции исключительно положительные. Так как не знала, как буду чувствовать себя в поездке на мотоцикле (все-таки
Эмоции исключительно положительные. Так как не знала, как буду чувствовать себя в поездке на мотоцикле (все-таки
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Катерина
Алексей великолепный пилот! Отличная поездка, приятная беседа. Немного погоняли на скорости с музыкой, немного прокатились и полюбовались видами, сделали классные фотки. Куча эмоций и невероятных впечатлений. Спасибо большое!
Алексей великолепный пилот! Отличная поездка, приятная беседа. Немного погоняли на скорости с музыкой, немного прокатились и
Алексей великолепный пилот! Отличная поездка, приятная беседа. Немного погоняли на скорости с музыкой, немного прокатились и
Алексей великолепный пилот! Отличная поездка, приятная беседа. Немного погоняли на скорости с музыкой, немного прокатились и
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Маргарита
Все прошло замечательно, красивые мощные моты, опытные и харизматичные организаторы.
Живописный маршрут и отличные фото.
Все прошло замечательно, красивые мощные моты, опытные и харизматичные организаторы.
Все прошло замечательно, красивые мощные моты, опытные и харизматичные организаторы.
Все прошло замечательно, красивые мощные моты, опытные и харизматичные организаторы.
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А
Отличная экскурсия.
Организаторы- умнички!
Все очень понравилось!
Мы с подругой в восторге.
Проехались с ветерком, посмотрели красивые виды.
Были проездом.. поэтому плюс,что экскурсия не занимает много времени.
Очень отзывчивые организаторы, пошли на встречу по коррекции времени и места. Нашли нас,т. к. мы потерялись..
В общем, во всех нюансах-только положительные эмоции.
Рекомендую как экскурсию, так и её организаторов!
Отличная экскурсия.
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А
Захар, спасибо Вам и Вашей команде за эмоции. Мы все остались в полном восторге. Весь вечер обсуждали нашу с Вами поездку и наслаждались кадрами в телефоне. Рекомендация 100%.
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