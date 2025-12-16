6 отзывов оставили туристы

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Ольга Незабываемая поездка по Олимпийскому парку на мотоцикле — это космос.

Вечерний Сириус и олимпийские объекты с подсветкой — это что‑то невероятное: огни, простор, ощущение скорости.

Адреналин, скорость и потрясающие виды. Однозначно топ‑опыт в Сочи — хочется повторить!

Гид был внимательным, давал время на фото. Если хотите ярких впечатлений — это ваш вариант!

Однозначно рекомендую тем, кто хочет увидеть Сочи с новой стороны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мария Эмоции исключительно положительные. Так как не знала, как буду чувствовать себя в поездке на мотоцикле (все-таки в первый раз было), взяла этот маленький маршрут, но и от него получила полное наслаждение. Обязательно вернусь! 🤍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Катерина Алексей великолепный пилот! Отличная поездка, приятная беседа. Немного погоняли на скорости с музыкой, немного прокатились и полюбовались видами, сделали классные фотки. Куча эмоций и невероятных впечатлений. Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Маргарита Все прошло замечательно, красивые мощные моты, опытные и харизматичные организаторы.

Живописный маршрут и отличные фото. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Отличная экскурсия.

Организаторы- умнички!

Все очень понравилось!

Мы с подругой в восторге.

Проехались с ветерком, посмотрели красивые виды.

Были проездом.. поэтому плюс,что экскурсия не занимает много времени.

Очень отзывчивые организаторы, пошли на встречу по коррекции времени и места. Нашли нас,т. к. мы потерялись..

В общем, во всех нюансах-только положительные эмоции.

Рекомендую как экскурсию, так и её организаторов! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет