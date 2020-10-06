6 отзывов оставили туристы

Прогулка с шумом и ветерком Вдвоем с водителем или дружной компанией вы проедете по Олимпийскому проспекту Сочи и магистралям в пределах Сириуса. Сегодня это самостоятельный территориальный округ. Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк 🌳 и, конечно, олимпийские объекты: стадион 🏟️ Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг. Под шлемом у вас будет гарнитура, чтобы слушать рассказы водителя-гида — о строительстве Олимпийского парка и тех знаменательных днях в 2014 году.
Организационные детали
Километраж поездки — 20 км, длительность — 30-40 минут
Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵. За рулём опытный водитель-гид.
Вся необходимая экипировка выдается
Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
Мы заберем вас из вашего отеля, если он находится в пределах ПГТ Сириус
Начало и место завершения
🚩 Любая точка ПГТ "Сириус" на усмотрение клиента. усмотрение к
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я и моя команда специализируется на индивидуальных экскурсиях на самых лучших туристических мотоциклах HONDA GOLDWING. С нами вы почувствуете истинный запах свободы и единение с окружающей средой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем, что вы испытывали ранее!
Замечательная экскурсия ) эмоции зашкаливают ) Мотоциклы комфортные, ребята настоящие профессионалы, при этом очень приятные и душевные ) Время очень быстро пролетело ) Если есть возможность-выбирайте более продолжительные экскурсии у Захара )
Инна
3 октября 2020
Время, проведённая во время экск-ии пролетело как-то очень быстро. Алексей, лёгок в общении и настоящий джент-н, и хороший фотограф, все фото к-ые он слелал понравились и моим друзьям. Экск-ию но мотоциклах, рекомендую, тем, кто любит активный отдых, и узнавать неизведанное
Наталья
28 сентября 2020
Прекрасная экскурсия. Гид интересный собеседник и аккуратный водитель
Елена
20 сентября 2020
Сказать, что экскурсия понравилась – не сказать ничего. Шквал эмоций и запредельный восторг от скоростной поездки. Если вы любите яркие ощущения, а также имеете в характере немного «сумасшедшинки» - вам обязательно надо на мотоэкскурсию. Невозможно остаться равнодушным, когда под любимый рок на скорости несешься по проспектам или скользишь по горным серпантинам. Организация поездки на высшем уровне. Профессиональный пилот и настоящий рыцарь Захар все время был на связи, в поездке подстраивался под любые пожелания. Для тех, кто переживает о безопасности, скажу: не сомневайтесь. Мотоцикл комфортный и абсолютно безопасный. Вам захочется снова и снова повторить поездку. Захар, спасибо, без тебя мой отпуск был бы потерян!!!
Екатерина
11 сентября 2020
Короткая, но очень приятная экскурсия. Если время и возможности позволяют, лучше послушать ребят и съездить куда-то подальше, потому что по окончании экскурсии слезать с мотоцикла не хотелось:) Гид был вежлив, тактичен, доброжелателен, рассказал про разные опции экскурсий, был на связи до встречи, подсказывал, где встретиться, как лучше добраться.
Юля
29 августа 2020
Я даже и не знаю, как всё это описать... Это невероятно!!! Я никогда не ездила на мотоцикле, боялась. Но тут, устав от однообразия предлагаемых экскурсий наткнулалась на «мотопрогулки» и подумала, а может всё же рискнуть? Боже, как же это круто!!! Это не экскурсия, это полёт души!!! Даже предположить не могла, как же это классно!!! В общем, я не смогла остановиться, в итоге меня увезли на «закрытую краснополянскую дорогу" - безумно красивое место, я даже не знаю с чем это сравнить. Эмоции до сих пор меня переполняют. Однозначно - поеду ещё! Такого я не испытывала никогда. Рекомендую всем, уверена - никто не пожалеет, если закажет подобную поездку!!! Очень жаль, что здесь нельзя разместить фотографии, хотя они не смогут передать и десятой части той красоты, что я увидела(((