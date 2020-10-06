6 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах

Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах

5
6 отзывов
Захар
Захар – представитель из Сочи
Круглый год мы катаем путешественников по лучшим уголкам Сочи.

В этой программе, подходящей для взрослых и детей, вас ждет грандиозный Олимпийский парк 🌳.

Мы провезем вас мимо стадионов и ледовых арен у моря 🌊, расскажем о них интересные факты (а если захотите, включим музыку), обеспечим комфорт и крутое настроение!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏍На мотоцикле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 20001 400 ₽ за экскурсиюскидка30%

    Заказать экскурсию
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах

Что вас ожидает

Прогулка с шумом и ветерком
Вдвоем с водителем или дружной компанией вы проедете по Олимпийскому проспекту Сочи и магистралям в пределах Сириуса. Сегодня это самостоятельный территориальный округ. Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк 🌳 и, конечно, олимпийские объекты: стадион 🏟️ Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг. Под шлемом у вас будет гарнитура, чтобы слушать рассказы водителя-гида — о строительстве Олимпийского парка и тех знаменательных днях в 2014 году.

Организационные детали

  • Километраж поездки — 20 км, длительность — 30-40 минут
  • Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵. За рулём опытный водитель-гид.
  • Вся необходимая экипировка выдается
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
  • Мы заберем вас из вашего отеля, если он находится в пределах ПГТ Сириус
Начало и место завершения
🚩 Любая точка ПГТ "Сириус" на усмотрение клиента. усмотрение к
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
По Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Захар
Захар
Я и моя команда специализируется на индивидуальных экскурсиях на самых лучших туристических мотоциклах HONDA GOLDWING. С нами вы почувствуете истинный запах свободы и единение с окружающей средой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем, что вы испытывали ранее!
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

6 октября 2020
Замечательная экскурсия ) эмоции зашкаливают ) Мотоциклы комфортные, ребята настоящие профессионалы, при этом очень приятные и душевные ) Время очень быстро пролетело ) Если есть возможность-выбирайте более продолжительные экскурсии у Захара )
3 октября 2020
Время, проведённая во время экск-ии пролетело как-то очень быстро. Алексей, лёгок в общении и настоящий джент-н, и хороший фотограф, все фото к-ые он слелал понравились и моим друзьям. Экск-ию но мотоциклах, рекомендую, тем, кто любит активный отдых, и узнавать неизведанное
28 сентября 2020
Прекрасная экскурсия. Гид интересный собеседник и аккуратный водитель
20 сентября 2020
Сказать, что экскурсия понравилась – не сказать ничего. Шквал эмоций и запредельный восторг от скоростной поездки. Если вы любите яркие ощущения, а также имеете в характере немного «сумасшедшинки» - вам обязательно надо на мотоэкскурсию. Невозможно остаться равнодушным, когда под любимый рок на скорости несешься по проспектам или скользишь по горным серпантинам. Организация поездки на высшем уровне. Профессиональный пилот и настоящий рыцарь Захар все время был на связи, в поездке подстраивался под любые пожелания. Для тех, кто переживает о безопасности, скажу: не сомневайтесь. Мотоцикл комфортный и абсолютно безопасный. Вам захочется снова и снова повторить поездку. Захар, спасибо, без тебя мой отпуск был бы потерян!!!
11 сентября 2020
Короткая, но очень приятная экскурсия. Если время и возможности позволяют, лучше послушать ребят и съездить куда-то подальше, потому что по окончании экскурсии слезать с мотоцикла не хотелось:) Гид был вежлив, тактичен, доброжелателен, рассказал про разные опции экскурсий, был на связи до встречи, подсказывал, где встретиться, как лучше добраться.
29 августа 2020
Я даже и не знаю, как всё это описать... Это невероятно!!! Я никогда не ездила на мотоцикле, боялась. Но тут, устав от однообразия предлагаемых экскурсий наткнулалась на «мотопрогулки» и подумала, а может всё же рискнуть? Боже, как же это круто!!! Это не экскурсия, это полёт души!!! Даже предположить не могла, как же это классно!!! В общем, я не смогла остановиться, в итоге меня увезли на «закрытую краснополянскую дорогу" - безумно красивое место, я даже не знаю с чем это сравнить. Эмоции до сих пор меня переполняют. Однозначно - поеду ещё! Такого я не испытывала никогда. Рекомендую всем, уверена - никто не пожалеет, если закажет подобную поездку!!! Очень жаль, что здесь нельзя разместить фотографии, хотя они не смогут передать и десятой части той красоты, что я увидела(((

Захар проводит ещё 2 экскурсии

На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
скидка10%
4000
3 600
2 часа
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
Посетить таинственный замок полковника Квитко и раскрыть его секреты
На мотоцикле по всему Сочи!
6 000
3 часа
На мотоцикле по всему Сочи!
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
100 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи