Увлекательный джип-тур в Сочи

Наверняка вы уже видели фотографии на фоне скал, водопадов и других невероятных видов. Приглашаем вас в тур в каньоне

4.7
19 отзывов
Наверняка вы уже видели фотографии на фоне скал, водопадов и других невероятных видов. Приглашаем вас в тур в каньоне.

Вас ждут самшитовые заросли на отвесных скалах, горные тропы, проливы и бассейны, созданные самой природой.

Это не экстрим-тур, он идеально подходит и для семей с детьми, и для молодых пар, и даже для людей в возрасте.
Увлекательный джип-тур в Сочи
Увлекательный джип-тур в Сочи
Увлекательный джип-тур в Сочи
Увлекательный джип-тур в Сочи
Увлекательный джип-тур в Сочи
Увлекательный джип-тур в Сочи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Село
  • Женский монастырь
  • Самшитовая роща
  • Реликтовый лес
  • Ущелье
  • Каньон
  • Водопад
  • Голубая глина
  • Мост желаний
  • Переправа через горную реку
  • Природный джакузи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать невероятные фотографии для «Инстаграм». Так вот, в Сочи есть такие места и они славятся, прежде всего, своей необычной природой, а именно белыми скалами, водопадами, самшитом, природными бассейнами, проливами и, конечно же, голубой целебной глиной.

Подробнее об экскурсии и маршруте

Мы начнем джип-тур там где большие известняковые скалы интересной формы, между которыми течет горная река. Благодаря разломам в этом природном джакузи образуется натуральный изумрудный цвет. Там же вы увидите сказочный самшитовый лес, украшенный мхом, папоротником, плющом и свисающими лозами.
Вы сможете увидеть дикую природу, потрясающей красоты каньоны. Мы проедем через чарующие пейзажи. Также нам откроется красивая панорама горных вершин Абхазии и Сочи, где мы сделаем перерыв.

Что еще нужно знать

Этот тур идеально подходит для семей с детьми, молодых пар и даже для людей в возрасте. Выезды в каньоны совершаются только на внедорожниках. Обычно это автомобили УАЗ, УАЗ Патриот и УАЗ Hunter. Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter. В джипе в сезон посадка до 8 человек, в несезон обычно 6.
Оставляйте заявку и бронируйте места заранее. Будьте уверены, наш джип-тур подарит вам те самые крутые эмоции, о которых вы мечтали всё последнее время, находясь у себя дома. Отдохните по-настоящему, с драйвом!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит
  • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из центрального Сочи - приезжать в Адлер
  • Трансфер из Красной Поляны - приезжать на Хуторок, все геоточки вам отправляем
  • Государственный экологический сбор (200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, забираем от остановок
Завершение: У вашего отеля в Адлере или ближайшей остановки к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Спасибо, скоро с вами свяжется наш менеджер, обычно это делается накануне тура, если же у вас тур сегодня то мы уже вам скоро наберем)
  • Внимание - в целях безопасности маршрут может быть скорректирован и немного изменен из-за сложный погодных условий, если такие будут в день тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
2 сен 2022
Увидели всё, что обещали организаторы. Все подростковые мечты сына реализованы - и это главное. Гонки по бездорожью, пересечение горных рек - это то, о что он мечтал.
Очень интересный храм в монастыре. У гида - вкусное вино (копчëностей, правда, не видели).
В общем - именно тот уровень экстрима, к которому мой сын был готов.
К
28 авг 2022
УжасНе понимаю, откуда столько положительных отзывов. Отрицательные удаляют? Хочу предупредить, что на самом деле эта экскурсия не для всех. И уж точно не стала бы брать на нее детей. Тем, кто не любит экстрим, не рекомендую. Несколько часов тряски по ужасному бездорожью (с крутыми подъёмами и спусками) на необорудованном даже ремнями безопасности УАЗике по мне не стоят сомнительного удовольствия несколько минут посмотреть на водопад и ущелье (наполненные людьми).
Э
11 авг 2022
Были на подобных несколько раз. Эта малоинформативна. 3 локации где мы побывали по 20-30 минут.
Пока ехали по городской трассе у пассажиров сзади не было возможности пристегнуться, машина открыта, скорость больше 100км/ч. В случае столкновения шансов выжить нет.
R
9 авг 2022
Экскурсия понравилась, прокатились с ветерком:)
Спасибо водителю Аркадию за хорошее настроение и профессионализм 👌🏻
А
4 авг 2022
Увлекательное путешествие! Гид Роман просто великолепен!!! Лучший из лучших!!! Всё объяснил, всё показал, рассказал и не давал грустить!!!
I
21 июня 2022
Это было что-то нереально крутое! Открытый джип, веселая компания, вкусное вино, обалденные виды, теплая горная река - все, что нужно для хорошего отдыха и отличного времяпрепровождения! Это был мой самый лучший день рождения!!! Каньон псахо - любовь, обязательно вернусь ещё❤️❤️❤️❤️
С
14 июня 2022
Экскурсия очень понравилась.
М
10 июня 2022
Прекрасная бодрая, веселая экскурсия по красивым местам. Водитель Аркадий - золото. Ездила на подобные экскурсии наверное раз 5 или 6, боялась, что будет тухло, но нет - полна самых ярких впечатлений.
К
1 июня 2022
Отличная экскурсия. Джип был комфортный, с открытым верхом. В жару ехать приятно))) Обязательно мажьтесь солнцезащитным кремом, иначе можно обгореть.
Мы получили массу положительных эмоций. Посетили все заявленные места, продегустировали вино и чачу, прокатились с ветерком на джипе и отлично провели время.
Удобно, что экскурсия начинается в обед и заканчивается часов в 6-7.
Е
8 мая 2022
Все супер!
Я
8 мая 2022
Здравствуйте! Все было чудесно! Евгений замечательный водитель 🙂🙂 были в таких красивых местах!
Ю
8 мая 2022
Доброе утро, спасибо огромное, все супер
Крутая атмосфера, экскурсия построена грамотно❤️
Процветания Вам! 🙏🏻
К
6 апр 2022
Замечательная экскурсия! Безумные виды, драйв, веселье, эмоции - по 10-ибальной шкале ставлю 11! Клиентоориентированность на хорошем уровне) даже если ты с топографическим кретинизмом - тебя сначала найдут, потом не потеряют))) спасибо за отдых!))
О
4 апр 2022
Красивые места! Но дорога к ним конечно сложная, если вас укачивает берите леденцы или средства от укачивания, если не любите громкую музыку - беруши)))
Экскурсия понравилась, рекомендую
Л
11 окт 2021
Отличная экскурсия))) впечатлений просто море, дети в полном восторге))) спасибо большое вам 👍 мы обязательно вернёмся)))
Ещё 4 отзыва

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