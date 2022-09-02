Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать невероятные фотографии для «Инстаграм». Так вот, в Сочи есть такие места и они славятся, прежде всего, своей необычной природой, а именно белыми скалами, водопадами, самшитом, природными бассейнами, проливами и, конечно же, голубой целебной глиной.

Подробнее об экскурсии и маршруте

Мы начнем джип-тур там где большие известняковые скалы интересной формы, между которыми течет горная река. Благодаря разломам в этом природном джакузи образуется натуральный изумрудный цвет. Там же вы увидите сказочный самшитовый лес, украшенный мхом, папоротником, плющом и свисающими лозами.

Вы сможете увидеть дикую природу, потрясающей красоты каньоны. Мы проедем через чарующие пейзажи. Также нам откроется красивая панорама горных вершин Абхазии и Сочи, где мы сделаем перерыв.

Что еще нужно знать

Этот тур идеально подходит для семей с детьми, молодых пар и даже для людей в возрасте. Выезды в каньоны совершаются только на внедорожниках. Обычно это автомобили УАЗ, УАЗ Патриот и УАЗ Hunter. Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter. В джипе в сезон посадка до 8 человек, в несезон обычно 6.

Оставляйте заявку и бронируйте места заранее. Будьте уверены, наш джип-тур подарит вам те самые крутые эмоции, о которых вы мечтали всё последнее время, находясь у себя дома. Отдохните по-настоящему, с драйвом!