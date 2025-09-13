Мои заказы

Мотопрогулка по олимпийскому Сочи (с выездом из Сириуса)

Прокатитесь на байке по олимпийским маршрутам Сочи, насладитесь видами и узнайте интересные факты. Незабываемые впечатления гарантированы
Индивидуальная мотопрогулка по Сочи - это возможность увидеть Олимпийский парк и его знаковые объекты.

Байк Honda Gold Wing GL 1800, опытные водители и захватывающие истории по радиосвязи сделают поездку незабываемой. Участники смогут сделать яркие фотографии на Аллее пальм и Медальной площади. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и узнать больше о спортивной истории города
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Уникальный опыт на байке
  • 📸 Фотогеничные остановки
  • 🎧 Интересные истории по рации
  • 🏆 Олимпийские объекты
  • 🌴 Живописные маршруты
Мотопрогулка по олимпийскому Сочи (с выездом из Сириуса)© Алексей
Мотопрогулка по олимпийскому Сочи (с выездом из Сириуса)© Алексей
Мотопрогулка по олимпийскому Сочи (с выездом из Сириуса)© Алексей

Что можно увидеть

  • Стадион «Фишт»
  • Ледовая арена «Шайба»
  • Сочи Автодром
  • Сочи-парк
  • Фонтан «Чаша Олимпийского огня»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • стадион «Фишт» с куполом-ракушкой, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады
  • ледовую арену «Шайба», центр кёрлинга и дворец спорта «Айсберг»
  • «Сочи Автодром» — трассу «Формулы-1», где можно прокатиться с профессиональным пилотом на скорости свыше 200 км/ч или сесть за руль виртуального болида в VR-симуляторе.
  • «Сочи-парк» — российский аналог «Диснейленда», где американские горки разгоняются до 100 км/ч, а башня «Жар-птица» уходит в небо почти на 70 метров
  • фонтан «Чаша Олимпийского огня» — один из символов Олимпиады. Вечерами здесь проходят светомузыкальные шоу

По пути остановимся на двух особенно фотогеничных точках:

  • Аллее пальм — идеальном месте для ярких летних кадров
  • Медальной площади, чтобы вы запечатлели себя на фоне олимпийского наследия

На связи по рации расскажем живые истории:

  • какие инженерные рекорды были поставлены на стройке
  • почему стадион назвали в честь горы
  • какие курьёзы происходили при подготовке к Олимпиаде

и многое другое!

Организационные детали

  • Едем на мощных мотоциклах Honda Gold Wing GL 1800. Вы — на пассажирском
  • Поездка осуществляется из любой точки Сириуса
  • Маршрут поездки составляет 20 км, продолжительность — от 30 до 40 минут
  • Вся необходимая экипировка предоставляется
  • Мотопоездка доступна для пассажиров в возрасте от 10 лет и весом до 90 кг
  • Вас буду катать я и другие опытные водители из нашей команды

Ответы на вопросы

Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Сочи
Мотоциклы и свобода — моё призвание! Живу мотожизнью и ощущаю каждую нотку свободы, которую дарит дорога. Каждый выезд — это особенное приключение, где ветер и скорость становятся лучшими друзьями. А ещё я
умею общаться! Нахожу подход к каждому, создаю комфортную атмосферу и делаю поездки незабываемыми. Мои коллеги — опытные пилоты мотоциклов. Мы всё ездим только на Honda Gold Wing. Давайте вместе почувствуем драйв и свободу на двух колёсах!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юличка
Юличка
13 сен 2025
Спасибо за невероятные ощущения!! Вы сделали мой день!
Е
Елена
5 авг 2025
Идеальная экскурсия для знакомства с Олимпийским парком и окраинами, по жаре там не нагуляешься днем, да и зачем? Все можно посмотреть за время экскурсии, а больше и не надо. Прокатились
с ветерком, водитель молодой, заинтересованный, я была первый раз в городе, ничего не знала, поэтому начал экскурсию прямо с вокзала, куда я приехала на ласточке. Боюсь мотоциклов дико, но, за счет того, что в шлеме есть связь и экскурсия проходит в формате диалога, осталась в восторге.

Б
Боитшоко
2 авг 2025
Отлично экскурсия
Входит в следующие категории Сочи

