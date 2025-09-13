Индивидуальная мотопрогулка по Сочи - это возможность увидеть Олимпийский парк и его знаковые объекты.
Байк Honda Gold Wing GL 1800, опытные водители и захватывающие истории по радиосвязи сделают поездку незабываемой. Участники смогут сделать яркие фотографии на Аллее пальм и Медальной площади. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и узнать больше о спортивной истории города
Байк Honda Gold Wing GL 1800, опытные водители и захватывающие истории по радиосвязи сделают поездку незабываемой. Участники смогут сделать яркие фотографии на Аллее пальм и Медальной площади. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и узнать больше о спортивной истории города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Уникальный опыт на байке
- 📸 Фотогеничные остановки
- 🎧 Интересные истории по рации
- 🏆 Олимпийские объекты
- 🌴 Живописные маршруты
Что можно увидеть
- Стадион «Фишт»
- Ледовая арена «Шайба»
- Сочи Автодром
- Сочи-парк
- Фонтан «Чаша Олимпийского огня»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- стадион «Фишт» с куполом-ракушкой, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады
- ледовую арену «Шайба», центр кёрлинга и дворец спорта «Айсберг»
- «Сочи Автодром» — трассу «Формулы-1», где можно прокатиться с профессиональным пилотом на скорости свыше 200 км/ч или сесть за руль виртуального болида в VR-симуляторе.
- «Сочи-парк» — российский аналог «Диснейленда», где американские горки разгоняются до 100 км/ч, а башня «Жар-птица» уходит в небо почти на 70 метров
- фонтан «Чаша Олимпийского огня» — один из символов Олимпиады. Вечерами здесь проходят светомузыкальные шоу
По пути остановимся на двух особенно фотогеничных точках:
- Аллее пальм — идеальном месте для ярких летних кадров
- Медальной площади, чтобы вы запечатлели себя на фоне олимпийского наследия
На связи по рации расскажем живые истории:
- какие инженерные рекорды были поставлены на стройке
- почему стадион назвали в честь горы
- какие курьёзы происходили при подготовке к Олимпиаде
и многое другое!
Организационные детали
- Едем на мощных мотоциклах Honda Gold Wing GL 1800. Вы — на пассажирском
- Поездка осуществляется из любой точки Сириуса
- Маршрут поездки составляет 20 км, продолжительность — от 30 до 40 минут
- Вся необходимая экипировка предоставляется
- Мотопоездка доступна для пассажиров в возрасте от 10 лет и весом до 90 кг
- Вас буду катать я и другие опытные водители из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сочи
Мотоциклы и свобода — моё призвание! Живу мотожизнью и ощущаю каждую нотку свободы, которую дарит дорога. Каждый выезд — это особенное приключение, где ветер и скорость становятся лучшими друзьями. А ещё я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юличка
13 сен 2025
Спасибо за невероятные ощущения!! Вы сделали мой день!
Е
Елена
5 авг 2025
Идеальная экскурсия для знакомства с Олимпийским парком и окраинами, по жаре там не нагуляешься днем, да и зачем? Все можно посмотреть за время экскурсии, а больше и не надо. Прокатились
Б
Боитшоко
2 авг 2025
Отлично экскурсия
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
3 дек в 09:30
4 дек в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Секреты Сириуса
Увидеть знаковые объекты Имеретинской долины в Сочи и оценить их размах
Начало: На федеральной территории Сириус
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
от 1800 ₽ за человека