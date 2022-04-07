E-foil: катание на серфах с мотором

Мы научим вас кататься на волшебных серфах с мотором. Полная свобода

Индивидуальная
Мы научим вас кататься на волшебных серфах с мотором. Полная свобода.

Больше не нужно ждать волн и ветра, чтобы покататься.

Включаем доску и вперед! В наших утепленных костюмах совершенно не холодно в любое время года, даже зимой!
E-foil: катание на серфах с мотором
E-foil: катание на серфах с мотором
E-foil: катание на серфах с мотором
E-foil: катание на серфах с мотором
E-foil: катание на серфах с мотором

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийская набережная
  • Олипийские объекты
  • Большая вероятность увидеть стаю дельфинов

Что вас ждет

Уникальное сочетание полета и серфинга! Наши инструктора научат вас кататься на волшебных серфах с мотором! Предлагаем наши услуги на Черном море, а также на озере.
Полная свобода. Больше не нужно ждать волн и ветра,чтобы покататься. Включаем доску и вперед!
В наших утепленных костюмах совершенно не холодно в любое время года, даже зимой!
Обучение с нуля за 30 минут. Можно детям с 4 лет в паре с инструктором, с 9 лет с согласия родителей дети могут кататься самостоятельно.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • электоросерф,
  • обучение,
  • спасательный жилет,
  • профессиональный инструктор,
  • крутые фото и адреналин,
  • горячий чай,
  • баня после катания (только на озере).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер (по желанию, 200р/чел.)
  • гидрокостюм (1000 р.)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Электоросерф
  • Обучение
  • Спасательный жилет
  • Профессиональный инструктор
  • Крутые фото и адреналин
  • Горячий чай
  • Баня после катания (только на озере)
Что не входит
  • Трансфер (по желанию — 200р/чел.)
  • Гидрокостюм (1000 р.)
Место начала и завершения?
Олимпийская набережная
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • После вашей заявки я с вами свяжусь и дам всю необходимую информацию. Согласуем время катаний. Местонахождение- Олимпийская набережная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов

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