Что вас ждет

Уникальное сочетание полета и серфинга! Наши инструктора научат вас кататься на волшебных серфах с мотором! Предлагаем наши услуги на Черном море, а также на озере.

Полная свобода. Больше не нужно ждать волн и ветра,чтобы покататься. Включаем доску и вперед!

В наших утепленных костюмах совершенно не холодно в любое время года, даже зимой!

Обучение с нуля за 30 минут. Можно детям с 4 лет в паре с инструктором, с 9 лет с согласия родителей дети могут кататься самостоятельно.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

электоросерф,

обучение,

спасательный жилет,

профессиональный инструктор,

крутые фото и адреналин,

горячий чай,

баня после катания (только на озере).

Туристы оплачивают самостоятельно: