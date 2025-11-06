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Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором

Прокатиться по бескрайним просторам Чёрного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Кристально чистый воздух, романтичная яхта с парусом, ярко-синее море, лёгкий бриз и уютная атмосфера — всё это сделает ваш день незабываемым.

Поможет в этом наш приветливый капитан: он проложит самый живописный маршрут и учтёт все ваши пожелания.
4.5
7 отзывов
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором

Описание экскурсии

Красивый беззаботный отдых

Вы отправитесь на морскую прогулку на 12-метровой белоснежной парусной яхте с мотором. Пройдёте вдоль береговой линии и повернёте в сторону Адлера. Насладитесь чарующими панорамами Черноморского побережья, сделаете остановку для купания и позагораете. Если пожелаете, также порыбачите на голый крючок.

  • Отличительная особенность этой морской яхты — классический корпус из дерева и отличные ходовые характеристики. Нам не страшны ни шторм, ни ветер: за счёт длинного киля, уходящего глубоко в воду, парусную яхту невозможно перевернуть.
  • Нет ветра? Тоже не беда. Турбированный двигатель спасёт в полный штиль и поможет вырулить с места стоянки в морском порту.

Приезжайте в Сочи, мы уже ждём вас и ставим паруса, которые понесут вас на встречу мечте!

Организационные детали

  • Это водная прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения
  • На яхте есть 3 каюты, 2 санузла, оборудованные душем, просторная площадка для ныряния в открытое море и дополнительный душ на корме. Также есть тёплые пледы
  • Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)
  • По запросу можно заранее заказать кейтеринг
  • На катер разрешено брать любые напитки и еду, кроме красного вина и соков красного цвета

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи морпорт. Так же есть в Сириусе (Адлер)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
1
Татьяна
Прекрасная прогулка! Были семьёй втроём с ребёнком (9 лет). В день прогулки организатор предложил сдвинуть на 15 минут позже, чтобы мы успели посмотреть закат с воды — спасибо ему большое,
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было очень красиво!

На пирсе встретил представитель команды, познакомил нас с капитаном, рассказал, как пройдёт прогулка. Плыли только мы и капитан. Перед отправлением он объяснил, где можно ходить, за что держаться. Шли медленно, спокойно, немного под парусом, потом без.
Полчаса в сторону моря и полчаса обратно к берегу, даже показалось маловато, хотелось продолжить:)

Яхта чистая, аккуратная, всё свежее. Капитан разрешил ребёнку спуститься вниз в кают-компанию. Впечатления супер!

Прекрасная прогулка! Были семьёй втроём с ребёнком (9 лет). В день прогулки организатор предложил сдвинуть на
Прекрасная прогулка! Были семьёй втроём с ребёнком (9 лет). В день прогулки организатор предложил сдвинуть на
Прекрасная прогулка! Были семьёй втроём с ребёнком (9 лет). В день прогулки организатор предложил сдвинуть на
Прекрасная прогулка! Были семьёй втроём с ребёнком (9 лет). В день прогулки организатор предложил сдвинуть на
Прекрасная прогулка! Были семьёй втроём с ребёнком (9 лет). В день прогулки организатор предложил сдвинуть на
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А
Очень понравилась прогулка на яхте!

Ребенок хотел «порыбачить» - постоять с удочкой - предоставили)

Очень дружелюбный и внимательный инструктор. Поделали фотографии, поуправляли яхтой. Одни положительные эмоции ❤️❤️

P.S. Мы опоздали на 30 минут и даже с учетом этого мы откатали свое время. Огромное спасибо!
Очень понравилась прогулка на яхте!
Очень понравилась прогулка на яхте!
Очень понравилась прогулка на яхте!
Очень понравилась прогулка на яхте!
Очень понравилась прогулка на яхте!
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Н
Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
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Анастасия
Очень классное путешествие на яхте, катались на закате, удалось поставить парус и порулить. Однозначно стоит попробовать
Очень классное путешествие на яхте, катались на закате, удалось поставить парус и порулить. Однозначно стоит попробовать
Очень классное путешествие на яхте, катались на закате, удалось поставить парус и порулить. Однозначно стоит попробовать
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А
Очень атмосферно и красиво, полная перезагрузка и незабываемые впечатления)
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Дмитрий
Все на уровне, спасибо!
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