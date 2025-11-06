Кристально чистый воздух, романтичная яхта с парусом, ярко-синее море, лёгкий бриз и уютная атмосфера — всё это сделает ваш день незабываемым.
Поможет в этом наш приветливый капитан: он проложит самый живописный маршрут и учтёт все ваши пожелания.
Поможет в этом наш приветливый капитан: он проложит самый живописный маршрут и учтёт все ваши пожелания.
Описание экскурсии
Красивый беззаботный отдых
Вы отправитесь на морскую прогулку на 12-метровой белоснежной парусной яхте с мотором. Пройдёте вдоль береговой линии и повернёте в сторону Адлера. Насладитесь чарующими панорамами Черноморского побережья, сделаете остановку для купания и позагораете. Если пожелаете, также порыбачите на голый крючок.
- Отличительная особенность этой морской яхты — классический корпус из дерева и отличные ходовые характеристики. Нам не страшны ни шторм, ни ветер: за счёт длинного киля, уходящего глубоко в воду, парусную яхту невозможно перевернуть.
- Нет ветра? Тоже не беда. Турбированный двигатель спасёт в полный штиль и поможет вырулить с места стоянки в морском порту.
Приезжайте в Сочи, мы уже ждём вас и ставим паруса, которые понесут вас на встречу мечте!
Организационные детали
- Это водная прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения
- На яхте есть 3 каюты, 2 санузла, оборудованные душем, просторная площадка для ныряния в открытое море и дополнительный душ на корме. Также есть тёплые пледы
- Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)
- По запросу можно заранее заказать кейтеринг
- На катер разрешено брать любые напитки и еду, кроме красного вина и соков красного цвета
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи морпорт. Так же есть в Сириусе (Адлер)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная прогулка! Были семьёй втроём с ребёнком (9 лет). В день прогулки организатор предложил сдвинуть на 15 минут позже, чтобы мы успели посмотреть закат с воды — спасибо ему большое,
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А
Очень понравилась прогулка на яхте!
Ребенок хотел «порыбачить» - постоять с удочкой - предоставили)
Очень дружелюбный и внимательный инструктор. Поделали фотографии, поуправляли яхтой. Одни положительные эмоции ❤️❤️
P.S. Мы опоздали на 30 минут и даже с учетом этого мы откатали свое время. Огромное спасибо!
Ребенок хотел «порыбачить» - постоять с удочкой - предоставили)
Очень дружелюбный и внимательный инструктор. Поделали фотографии, поуправляли яхтой. Одни положительные эмоции ❤️❤️
P.S. Мы опоздали на 30 минут и даже с учетом этого мы откатали свое время. Огромное спасибо!
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Н
Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
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Очень классное путешествие на яхте, катались на закате, удалось поставить парус и порулить. Однозначно стоит попробовать
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А
Очень атмосферно и красиво, полная перезагрузка и незабываемые впечатления)
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Все на уровне, спасибо!
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