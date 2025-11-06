Кристально чистый воздух, романтичная яхта с парусом, ярко-синее море, лёгкий бриз и уютная атмосфера — всё это сделает ваш день незабываемым. Поможет в этом наш приветливый капитан: он проложит самый живописный маршрут и учтёт все ваши пожелания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красивый беззаботный отдых

Вы отправитесь на морскую прогулку на 12-метровой белоснежной парусной яхте с мотором. Пройдёте вдоль береговой линии и повернёте в сторону Адлера. Насладитесь чарующими панорамами Черноморского побережья, сделаете остановку для купания и позагораете. Если пожелаете, также порыбачите на голый крючок.

Отличительная особенность этой морской яхты — классический корпус из дерева и отличные ходовые характеристики. Нам не страшны ни шторм, ни ветер: за счёт длинного киля, уходящего глубоко в воду, парусную яхту невозможно перевернуть.

Нет ветра? Тоже не беда. Турбированный двигатель спасёт в полный штиль и поможет вырулить с места стоянки в морском порту.

Приезжайте в Сочи, мы уже ждём вас и ставим паруса, которые понесут вас на встречу мечте!

Организационные детали