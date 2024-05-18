Развлечения для детей – экскурсии в Сочи

Найдено 14 экскурсий в категории «Развлечения для детей» в Сочи, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в Сочи
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
64 отзыва
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100 за человека
Конная прогулка на смотровую площадку
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Конная прогулка на смотровую площадку
Начало: Место сбора остановка «Хоста мост»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за человека
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
7 отзывов
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
36 отзывов
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
Начало: Жд Адлер, пос. Кудепста, от остановки или отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конные прогулки
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
89 отзывов
Конные прогулки
Начало: Адлер, по договорённости
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 800 за человека
Квест «Форт Боярд» в Сочи
🚶 Пешая
Билеты
1 час
3 отзыва
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290 за человека
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
Начало: Выезд с ближайших остановок по адресу проживания
Расписание: вторник, четверг, суббота в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
от 3 000 за человека
Интерактивное пространство «Формула VR»
Билеты
2 часа
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 17:00-20:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 700 за билет
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
Расписание: С 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Сап-тур у Чертовых ворот
🏄 SUP-прогулки
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500 за человека
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    Конные прогулки в Сочи
    Прогулка длилась около часа, красивых мест вы не увидите, потому что прогулка по сути по деревне. Лошади ухоженные, чистые, запаха почти нет. Рекомендую надевать удобную одежду, которую не жалко испачкать в грязи
  • М
    Маргарита
    17 мая 2024
    Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
    очень понравилась прогулка! группа небольшая, 7 или 8 человек доставляют к самому месту от отеля лошадки послушные, несложный инструктаж, внимательные инструкторы - позитивные,
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    улыбчивые молодые ребята на привале сделают вам фото верхом на коне) красивые места, лес, нежарко, достопримечательностей каких-то по пути нет, но зато не высоко в горах, добираться не долго и можно не бояться, что будет холодно мини-ферма, есть козочки, куры, утята бегают)) детям понравится с удовольствием покормили лошадок принесенными с собой яблоками, они когда просят - стучат копытом о землю, потом головой кивают - благодарят как будто)) берут корм с ладони очень аккуратно, губами, совсем не страшно) раньше побаивалась лошадей, сейчас с удовольствием и без страха пообщалась с ними спасибо организаторам, рекомендую

  • Т
    Таис
    16 мая 2024
    Конные прогулки в Сочи
    Всё отлично. С погодой повезло. До места встречи добраться надо было самостоятельно. Ехала автобусом 88. Там встретил трансфер. (Стоимость 500р).
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    Довезли с комфортом. Водитель внимательный. Приехали в горы. Там конюшня. Провели инструктаж. Дали гида. Отличный парень! Все объяснил. Показал. Природа очень красивая. Лошадки спокойные и послушные. Я первый раз. Устала немного. Маршрут для новичков но дольше и не надо! Начинают болеть ноги. А так всё супер!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Конные прогулки
    Экскурсия понравилась. Встретили вовремя. Довезли до места начала экскурсии. Лошади ухоженные, сопровождающие инструкторы опытные, провели подробный инструктаж. Маршрут красивый. Не
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    просто лес, выход к красивой реке, где можно сделать небольшой привал. Есть время пофотографироваться. На обратной дороге была возможность проехать в более быстром темпе.

  • П
    Полина
    11 мая 2024
    Конные прогулки в Сочи
    Все очень понравилось, всем советуем
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Конная прогулка на смотровую площадку
    Очень понравилось. Красивый маршрут, достаточно долгий. На смотровой красивые виды. Сидела на лошади первый раз, если соблюдать инструкции гида, то всё получится. Но копчик отбила с непривычки))
  • Е
    Евгений
    28 апреля 2024
    Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
    Отличная конная прогулка. Все лошади чистые, ухоженные. Внимательные инструктора хорошо объяснили как управлять лошадью и что делать во время прогулки. Легкая прогулка отлично подойдет для тех, кто хочет попробовать прокатиться на лошади.
  • А
    Альбер
    13 апреля 2024
    Конная прогулка на смотровую площадку
    Очень понравилось, прекрасные виды по пути и на смотровой площадке! Всем рекомендуюем!
  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Конная прогулка на смотровую площадку
    Очень красивые места! Но дорога сложная, для людей, которые первый раз видят лошадь близко, будет сложновато
  • Е
    Евгения
    14 марта 2024
    Прогулки на лошадях в Сочи
    Конная прогулка понравилась, провели инструктаж, все объяснили, кони спокойные и умные, понимают все, природа весенняя, красивые виды, спасибо за приятные эмоции и новые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Развлечения для детей»

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