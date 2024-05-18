1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка на смотровую площадку
Начало: Место сбора остановка «Хоста мост»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
Начало: Жд Адлер, пос. Кудепста, от остановки или отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конные прогулки
Начало: Адлер, по договорённости
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Билеты
1 час
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290₽ за человека
Групповая
10 часов
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
Начало: Выезд с ближайших остановок по адресу проживания
Расписание: вторник, четверг, суббота в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
от 3 000₽ за человека
Билеты
2 часа
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 17:00-20:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 700₽ за билет
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
Расписание: С 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья18 мая 2024Прогулка длилась около часа, красивых мест вы не увидите, потому что прогулка по сути по деревне. Лошади ухоженные, чистые, запаха почти нет. Рекомендую надевать удобную одежду, которую не жалко испачкать в грязи
- ММаргарита17 мая 2024очень понравилась прогулка! группа небольшая, 7 или 8 человек доставляют к самому месту от отеля лошадки послушные, несложный инструктаж, внимательные инструкторы - позитивные,
- ТТаис16 мая 2024Всё отлично. С погодой повезло. До места встречи добраться надо было самостоятельно. Ехала автобусом 88. Там встретил трансфер. (Стоимость 500р).
- ННаталья12 мая 2024Экскурсия понравилась. Встретили вовремя. Довезли до места начала экскурсии. Лошади ухоженные, сопровождающие инструкторы опытные, провели подробный инструктаж. Маршрут красивый. Не
- ППолина11 мая 2024Все очень понравилось, всем советуем
- ККсения30 апреля 2024Очень понравилось. Красивый маршрут, достаточно долгий. На смотровой красивые виды. Сидела на лошади первый раз, если соблюдать инструкции гида, то всё получится. Но копчик отбила с непривычки))
- ЕЕвгений28 апреля 2024Отличная конная прогулка. Все лошади чистые, ухоженные. Внимательные инструктора хорошо объяснили как управлять лошадью и что делать во время прогулки. Легкая прогулка отлично подойдет для тех, кто хочет попробовать прокатиться на лошади.
- ААльбер13 апреля 2024Очень понравилось, прекрасные виды по пути и на смотровой площадке! Всем рекомендуюем!
- ММария22 марта 2024Очень красивые места! Но дорога сложная, для людей, которые первый раз видят лошадь близко, будет сложновато
- ЕЕвгения14 марта 2024Прогулки на лошадях в СочиКонная прогулка понравилась, провели инструктаж, все объяснили, кони спокойные и умные, понимают все, природа весенняя, красивые виды, спасибо за приятные эмоции и новые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Развлечения для детей»
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