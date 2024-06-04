Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Сочи

Найдено 13 экскурсий в категории «Зимние» в Сочи, цены от 495 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазия круглый год! (Из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
«Кроме того, я расскажу, чем занимаются чаеводы зимой и почему сборщицы чайного листа живут долго и практически не болеют»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
12 отзывов
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Приготовите напиток на свой вкус: зимой — согревающий глинтвейн, летом — освежающую сангрию»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки и приятное медитативное настроение (посещаем сад только зимой
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
«С собой рекомендую взять легкий перекус и обязательно воду (даже зимой), надеть удобную спортивную обувь и одежду, которую не жалко испачкать»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350 за всё до 10 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Зимой здесь много горнолыжников в ярких костюмах, а летом туристов с массивными рюкзаками»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: в поселке Красная Поляна
«Зимой окажетесь в белоснежном лесу, летом найдете фруктовые сады»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
«Здесь летом спеет ежевика, зимой цветет мимоза, и красиво круглый год»
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
«С 2014 года, когда в городе провели зимние Олимпийские игры, это стало первой ассоциацией с городом»
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Начало: возле Зимнего театра
«На фоне его 88 величественных колонн я поделюсь историей триумфального возвращения новогодних ёлок советскому народу в 1936 году»
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
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    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе) Этот тур шикарен
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    для ребят, веселых, истории краткие и понятные, без углублений в историю. Зато большой уклон именно на достопримечательности, дают время насладиться красотой местности. Дегустация вина и сыра тоже шикарна. Парни веселые, на юморе, простые. Алмаз, наш экскурсовод тоже простой парень, постоянно шутит, веселит. Музыку включает хорошую, не дает скучать, водит отлично, все было шикарно. Слушали музыку, пили вино, чачу, ели, катались, наслаждались природой. Действительно, Абхазский драйв. Казалось, что ты не с экскурсоводами и туристами, а с друзьями, которых знаешь много лет! Спасибо!

    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Гид Яков просто рожден быть гидом!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
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    понравилось стоять в машине. Самшитовый лес прекрасное место, там и купались и по скалам лазили, море впечатлений, на обратном пути заехали пещеру смотреть тоже очень красиво, высота и красота мест не забываемы. Сервис покупки путевки очень удобный, менеждер перезвонил в короткие сроки и подробно всё рассказал, вообщем рекомендую поездку, не пожалеете☺☺👍

  • т
    татьяна
    27 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
    Была в гостях у виноделов 25.05.24. Прекрасное времяпровождение. Дегустаций в Сочи много. Но эта особенная. Подача в игровой форме. Азарт. Улитки. Радушные хозяева. Хорошие вина и закуски. Интересно было рисовать вином. Ребята нашли нестандартный формат дегустации.
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
    Вина собственного производства, вкуснейшие и разнообразные закуски, интересная подача и домашняя атмосфера. Спасибо Екатерина и Олег очень уютно, вкусно, интересно, а главное с душой и любовью!!! Самая душевная дегустация, из всех на которых приходилось бывать
    Вина собственного производства, вкуснейшие и разнообразные закуски, интересная подача и домашняя атмосфера. Спасибо Екатерина и Олег
  • В
    Венера
    26 мая 2024
    Абхазия круглый год! (Из Сочи)
    Нужно выезжать пораньше и ваше настроение не испортится в очередях и пробках. Было все комфортно и вовремя. Красота природы завораживает.
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    Можно насладиться природой и вкусной едой. Ехала впервые. Хотела ощутить Абхазию и это мне удалось благодаря Сергею. Благодарю Сергей за проведенный день с новыми ощущениями и новыми знаниями.

  • М
    МАРИЯ
    23 мая 2024
    Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
    В целом поездка понравилась, но надо понимать, что это не экскурсия, а просто трансфер по заявленным локациям. Водитель, конечно отвечал
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    на вопросы, но как такого рассказа не было. С организационной точки зрения большой минус в том, что при таком раннем выезде поесть вы сможете только часа в 4, при этом дегустация алкогольных напитков на голодный желудок - так себе идея, хотя организаторов понять можно - туристы быстрее захмелеют и больше купят… Из плюсов - шикарная природа, драйвовая поездка в открытых джипах к водопаду, интересные места! В общем - рекомендую)

  • Д
    Диана
    21 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
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    позднее время брони, коммуникации были моментальные (понятное дело, что бот, но на вопросы в вотсап отвечал сразу живой человек, также подробно и исчерпывающе). Бронь бесплатная, оплата была уже в день экскурсии на месте. Машина чистая, водитель одновременно и водитель и гид, представился Андреем. Вежливый, флегматичный но с харизмой, водит аккуратно, историческую информацию преподносил с шутками, что было забавно. Ехали без сильной тряски и под музыку. Перед отправлением с каждой остановки всегда проверял, все ли на месте. В целом, все понравилось, единственное, что места, которые посещали, были замусоренные туристами, что очень жаль и это главный минус, конечно, не относящийся к организаторам экскурсии. На Каньоне Псахо между скал окурки и салфетки использованные, при нас пара, после купания спокойно оставила после себя тоже самое. На подвесном мосту, который крепился тросами за трубы, в эти самые трубы туристы складывают бутылки, стаканчики и мусор. Возможно, из-за отсутствия рядом мусорных баков, но и скорее всего- своего воспитания. Спасибо организаторам за экскурсию! Добавлю, что было бы не плохо, гидам напоминать туристам своей группы о поддержании чистоты посещаемых мест.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Зимние»

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  1. Абхазия круглый год! (Из Сочи)
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  3. В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
  4. Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
  5. Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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