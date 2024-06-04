1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
«Кроме того, я расскажу, чем занимаются чаеводы зимой и почему сборщицы чайного листа живут долго и практически не болеют»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Приготовите напиток на свой вкус: зимой — согревающий глинтвейн, летом — освежающую сангрию»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки и приятное медитативное настроение (посещаем сад только зимой)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
«С собой рекомендую взять легкий перекус и обязательно воду (даже зимой), надеть удобную спортивную обувь и одежду, которую не жалко испачкать»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350₽ за всё до 10 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Зимой здесь много горнолыжников в ярких костюмах, а летом туристов с массивными рюкзаками»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: в поселке Красная Поляна
«Зимой окажетесь в белоснежном лесу, летом найдете фруктовые сады»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
«Здесь летом спеет ежевика, зимой цветет мимоза, и красиво круглый год»
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
«С 2014 года, когда в городе провели зимние Олимпийские игры, это стало первой ассоциацией с городом»
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой)»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Начало: возле Зимнего театра
«На фоне его 88 величественных колонн я поделюсь историей триумфального возвращения новогодних ёлок советскому народу в 1936 году»
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июня 2024Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
- ССветлана1 июня 2024Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе) Этот тур шикарен
- ААндрей29 мая 2024Гид Яков просто рожден быть гидом!
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
- ттатьяна27 мая 2024Была в гостях у виноделов 25.05.24. Прекрасное времяпровождение. Дегустаций в Сочи много. Но эта особенная. Подача в игровой форме. Азарт. Улитки. Радушные хозяева. Хорошие вина и закуски. Интересно было рисовать вином. Ребята нашли нестандартный формат дегустации.
- ВВиктория26 мая 2024Вина собственного производства, вкуснейшие и разнообразные закуски, интересная подача и домашняя атмосфера. Спасибо Екатерина и Олег очень уютно, вкусно, интересно, а главное с душой и любовью!!! Самая душевная дегустация, из всех на которых приходилось бывать
- ВВенера26 мая 2024Нужно выезжать пораньше и ваше настроение не испортится в очередях и пробках. Было все комфортно и вовремя. Красота природы завораживает.
- ММАРИЯ23 мая 2024В целом поездка понравилась, но надо понимать, что это не экскурсия, а просто трансфер по заявленным локациям. Водитель, конечно отвечал
- ДДиана21 мая 2024Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Зимние»
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