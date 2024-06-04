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позднее время брони, коммуникации были моментальные (понятное дело, что бот, но на вопросы в вотсап отвечал сразу живой человек, также подробно и исчерпывающе). Бронь бесплатная, оплата была уже в день экскурсии на месте. Машина чистая, водитель одновременно и водитель и гид, представился Андреем. Вежливый, флегматичный но с харизмой, водит аккуратно, историческую информацию преподносил с шутками, что было забавно. Ехали без сильной тряски и под музыку. Перед отправлением с каждой остановки всегда проверял, все ли на месте. В целом, все понравилось, единственное, что места, которые посещали, были замусоренные туристами, что очень жаль и это главный минус, конечно, не относящийся к организаторам экскурсии. На Каньоне Псахо между скал окурки и салфетки использованные, при нас пара, после купания спокойно оставила после себя тоже самое. На подвесном мосту, который крепился тросами за трубы, в эти самые трубы туристы складывают бутылки, стаканчики и мусор. Возможно, из-за отсутствия рядом мусорных баков, но и скорее всего- своего воспитания. Спасибо организаторам за экскурсию! Добавлю, что было бы не плохо, гидам напоминать туристам своей группы о поддержании чистоты посещаемых мест.