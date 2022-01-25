Что вас ожидает

Покорить горные склоны с гидом-инструктором

Я встречу вас утром на курорте и буду сопровождать весь день: подберу идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания; поделюсь лайфхаком, как не стоять в очереди на канатную дорогу. Как инструктор НЛИ, помогу скорректировать технику тем, кто катается на горных лыжах. Не сомневайтесь, после дня в моей компании вы будете ориентироваться на курортах Красной Поляны, как местные жители!

Самое интересное о Красной Поляне

Как местный житель и гид я с удовольствием поделюсь с вами полезной информацией о Красной Поляне. Вы узнаете, как выглядели эти места до Олимпиады, как создавались курорты, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И конечно, я расскажу, где в Красной Поляне можно перекусить и прогуляться самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз приехал на курорты Красной Поляны: хочет освоиться на трассах, получить советы по технике катания и полезные советы от местного жителя. А также тем, кто не любит кататься в одиночку.

Организационные детали

Встречаемся у канатной дороги курорта Роза Хутор, куда вы добираетесь самостоятельно (я могу подсказать, как удобнее добраться)

Дети могут участвовать в экскурсии с 12 лет

Дополнительные расходы