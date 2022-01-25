Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом

Сориентироваться на снежных трассах, получить полезные лайфхаки и прокатиться в отличной компании

Индивидуально
Освоиться на Розе Хутор — сложная задача для новичков, которые приехали сюда в первый раз.

Я стану вашим проводником и инструктором: помогу найти самые подходящие трассы и канатные дороги, дам подсказки по технике катания и поделюсь историями курортов.

Это будет комфортный и увлекательный день, после которого вы почувствуете себя на Красной Поляне как дома.
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Покорить горные склоны с гидом-инструктором

Я встречу вас утром на курорте и буду сопровождать весь день: подберу идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания; поделюсь лайфхаком, как не стоять в очереди на канатную дорогу. Как инструктор НЛИ, помогу скорректировать технику тем, кто катается на горных лыжах. Не сомневайтесь, после дня в моей компании вы будете ориентироваться на курортах Красной Поляны, как местные жители!

Самое интересное о Красной Поляне

Как местный житель и гид я с удовольствием поделюсь с вами полезной информацией о Красной Поляне. Вы узнаете, как выглядели эти места до Олимпиады, как создавались курорты, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И конечно, я расскажу, где в Красной Поляне можно перекусить и прогуляться самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз приехал на курорты Красной Поляны: хочет освоиться на трассах, получить советы по технике катания и полезные советы от местного жителя. А также тем, кто не любит кататься в одиночку.

Организационные детали

  • Встречаемся у канатной дороги курорта Роза Хутор, куда вы добираетесь самостоятельно (я могу подсказать, как удобнее добраться)
  • Дети могут участвовать в экскурсии с 12 лет

Дополнительные расходы

  • Билет на канатную дорогу: от 3500 руб. — стоимость меняется в течение года, точную цену на данный момент уточняйте в переписке с гидом
  • Прокат снаряжения (если нет своего)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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