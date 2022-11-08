В Сочи много кафе и баров, куда стоит сходить, но путеводители о них не пишут. В моей коллекции больше десяти таких характерных мест, и я с радостью открою их вам. А заодно расскажу, как живется в Сочи, и дам советы по вашему путешествию. Устроим мини-чайную церемонию, поедим драники и мясо с сырной лавой, порадуемся десерту и фермерскому какао и отметим особенности местной кухни!

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Описание

Что вас ожидает

Я хочу показать вам достойные вкусные заведения, которых нет в гайдах и рекомендациях популярных блогеров. Они скрыты от глаз туристов, но радуют интерьером, хорошим сервисом и интересным меню с блюдами, которые мало где можно попробовать. Мы посетим 4-5 заведений; ниже предложен вариант маршрута, но я открыта пожеланиям группы.

🌿 Встретимся в чайной и попьем краснодарскую габу — это чай, выращенный непосредственно в Краснодарском крае;

🥘 В отличном баре попробуем рваную свинину с сырной лавой и картошкой фри, запьем безалкогольным пивом;

🍰 Время порадоваться глюкозе, которая попадает в кровь — за это отвечает божественный чизкейк с нетривиальной подачей;

☕ А в завершение посидим на уютной террасе, наслаждаясь драниками с разными начинками и какао на фермерском молоке.

В процессе будем делиться впечатлениями, говорить о локальных гастрономических специалитетах и о реальной жизни в бурно развивающемся Сочи. Конечно, вы получите рекомендации: куда идти за лучшими хинкали и хачапури, где с удовольствием поесть на любой кошелек.

Организационные детали

В случае дождя необходимо одеться по погоде и взять зонт (могу предоставить зонт/дождевик по предварительной договоренности бесплатно). Дополнительная еда и алкоголь оплачивается отдельно по чеку в заведении. Экскурсия пешеходная (проходим около 3 км по центру Сочи)