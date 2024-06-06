Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни

Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере

«Пообедаем в ресторане, а затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду»