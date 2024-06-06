1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая прогулка Вкусный Сочи
Получите незабываемые вкусовые впечатления, открывая секреты кухонь мира в самом сердце Сочи
Начало: По договоренности
«Я буду вашим проводником в этом чудесном гастрономическом мире»
9 июня в 14:00
10 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«А винодельня и уютная экоферма добавят гастрономических впечатлений»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
«Скульптуры Зимнего Театра и мелодии оркестра, доносящиеся из его стен с северной стороны Верещагинской балки и энергичные звуки современности из самого популярного рок-бара»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
«А еще одной фишкой будет пикник на берегу реки Шахе — вместе приготовим форель или мясо на гриле, поболтаем о жизни, а в дополнение я организую бесплатную фотосессию на профессиональный фотоаппарат»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы узнаете о военных и мирных временах Абхазии, о его борьбе за независимость, о природных особенностях, о культуре и кухне местных жителей»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы узнаете о военных и мирных временах Абхазии, о её борьбе за независимость, о природных особенностях этих мест, о культуре и кухне местных жителей»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где история и кофе сплетаются в единую гастрономическую симфонию
Начало: По согласованию
«В завершение прогулки я могу порекомендовать лучшие кафе, хинкальную, винный бар или ресторан на выбор»
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
«Ущелья, источники и гастрономическая остановка»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
«В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусный кофе по-сочински
Прогуляться по историческому центру и познакомиться с кофейной культурой Сочи
Начало: У входа в ЦУМ
«Вы пообщаетесь с обжарщиками и сможете попробовать эксклюзивный кофе, сваренный в турке (в вашей чашке окажутся сразу четыре вида арабики), банановый раф, фраппучино, а также десерты — лимонный флан, кококёп (идеален для любителей кокоса»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
«Обед на палубе: капитан прямо на борту приготовит обед из нашей добычи»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
«В окружении гор устроим пикник»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из Сочи и отвезём в Гагру, где и пройдут дегустации»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
«Напоследок вы заедете на рынок, где я помогу сориентироваться в продукции и подскажу, по какому принципу выбирать гастрономические визитные карточки Сочи — адыгейские сыры, сезонные фрукты и ароматные специи»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
«Вас ждет обед в уютном ресторане над обрывом реки, а на последок вы сможете посетить знаменитые Дагомысские корыта и попариться в баньке»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
«• трансфер в обе стороны, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
«Еда и напитки во время Кавказского застолья и в доме Варенья оплачиваются дополнительно»
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«Также вам предложат прокатиться на пони в манеже и посетить дегустацию местных эко-продуктов, в особенности сыров»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства, затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра»
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вайб-экскурсия в Абхазию: откровение красоты
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни
Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере
«Пообедаем в ресторане, а затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«А после выловленной рыбы устроить пикник, накормить всех свежайшей рыбой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
«Все дегустации меда, вина, чачи и сыра бесплатно»
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
«Вы сможете попробовать речную форель в румяной корочке, ароматный шашлык с красным соусом или сочный люля-кебаб»
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
«Вас ждёт прогулка на комфортабельном катере с капитаном, рыбалка, а в финале — сытный обед, который приготовят прямо на борту»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая
Начало: на улице Роз
«Я проведу для вас мастер-класс по приготовлению и дегустации китайского чая»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
«Здесь же — в ресторане с потрясающим видом — можем пообедать: повара готовят блюда из продуктов, выращенных на ферме»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сочи на десерт
Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу
Начало: В районе улицы Театральной
«На прогулке мы совместим архитектуру, историю и гастрономию»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: Адлер
«В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Тур-игра по барам Сочи
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться
Начало: На улице Островского
«💃 Бар-хоппинг в главном курортном городе РоссииТрадиция ходит по барам в веселой компании распространена на всех курортах мира — теперь Pub Crawl и в Сочи»
30 ноя в 08:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
«Мы отправимся в маленькое гастрономическое приключение по окрестностям Сочи»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
«Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 13:00, 14:00, 16:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
«Вы познакомитесь с кулинарными традициями абхазов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«Вас ждут не только природные и архитектурные, но и гастрономические точки притяжения»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пляжная Абхазия: озеро Рица и самый красивый пляж
Начало: Ваш отель или квартира
«Отведав абхазской кухни, мы поедем в заповедник Мюссера, на закрытый пляж пансионата»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авторский тур: Абхазия с детьми
Начало: Место вашего проживания
«Увидите дом, апацху (традиционная кухня), кузню, гончарную мастерскую, табачное производство»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое приключение в Сочи
Оценить новые вкусы и сочетания в классных инсайдерских заведениях и увидеть город глазами местных
Начало: рядом с жд вокзалом Сочи
«В процессе будем делиться впечатлениями, говорить о локальных гастрономических специалитетах и о реальной жизни в бурно развивающемся Сочи»
2 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Лекция-прогулка «Сочинский чай: былое и настоящее»
Познакомиться с историей самого северного в мире чая в формате тематической лекции
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«А также посетим чайный бар или чайную террасу с дегустацией и заглянем в фирменный магазин фабрики»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
4 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
«Проведете опыты как отличить натуральное вино от порошкового»
Расписание: Ежедневно 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
«Вино и домашние компоты без ограничения»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 340₽ за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Сочи)
Провести идеальный день на природе, увидеть горные пейзажи и получить профессиональные фотографии
«Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов»
29 июня в 08:00
1 июля в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Прокатиться с ветерком, устроить пикник на борту и искупаться в открытом море
«На борту есть всё для отличного отдыха: три полностью оборудованные каюты, уютные диванчики, кухня, туалет и душ — в вашем распоряжении»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
37 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
- ННаталья5 июня 2024Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
- ЕЕлена4 июня 2024Хочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраны идеально, основываясь на наших
- ТТатьяна1 июня 2024Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
- ССветлана31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.
- ТТатьяна29 мая 2024От экскурсии в восторге, очень понравилась! Не понравился ужин, от слова совсем, можно было и обойтись без него наелась чебуреком,
- ттатьяна27 мая 2024Была в гостях у виноделов 25.05.24. Прекрасное времяпровождение. Дегустаций в Сочи много. Но эта особенная. Подача в игровой форме. Азарт. Улитки. Радушные хозяева. Хорошие вина и закуски. Интересно было рисовать вином. Ребята нашли нестандартный формат дегустации.
- ээвелина27 мая 2024Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо
- ВВиктория26 мая 2024Вина собственного производства, вкуснейшие и разнообразные закуски, интересная подача и домашняя атмосфера. Спасибо Екатерина и Олег очень уютно, вкусно, интересно, а главное с душой и любовью!!! Самая душевная дегустация, из всех на которых приходилось бывать
- ААлександра19 мая 2024Это больше развлекательное мероприятие, но так же и познавательное. Было легко, непринужденно, интересно и весело. Однозначно рекомендую данную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Гастрономические" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 350 до 37 000 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 1057 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сочи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024