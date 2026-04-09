Сочи — тёплый и волшебный город, сплав гастрономических и национальных культур.
Здесь представлена и традиционная кухня народов Кавказа, и авторские её прочтения с использованием локальных продуктов.
Я буду вашим проводником в этом чудесном гастрономическом мире и с удовольствием расскажу об особенностях кавказского застолья и покажу самые-самые места города, а вы попробуете и запомните Сочи на вкус.
Здесь представлена и традиционная кухня народов Кавказа, и авторские её прочтения с использованием локальных продуктов.
Я буду вашим проводником в этом чудесном гастрономическом мире и с удовольствием расскажу об особенностях кавказского застолья и покажу самые-самые места города, а вы попробуете и запомните Сочи на вкус.
Описание экскурсии
- Мы отправимся в путешествие по гастрономическим заведениям центральной части города
- Вы продегустируете известные вам блюда грузинской, армянской или турецкой кухонь
- И познакомитесь с историей их возникновения и традициями кавказского застолья
Я с удовольствием расскажу
- Что такое джонджоли и с чем его едят,
- Кто придумал хинкали и какая начинка в них бывает
- Чем турецкий кофе отличается от кофе по-восточному
- И не только!
Ну а за рассказами обязательно начинается дегустация! Просьба приходить голодными;)
Организационные детали
- Это пешая экскурсия, предполагается посещение 2–3 мест в центре города
- Оплата заказов по меню в стоимость экскурсии не входит — каждый платит за себя отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 610 туристов
Гид с культурологическим образованием, влюблённый в Сочи! Хорошо знаю историю города, его особенности и достопримечательности, обожаю море и мягкий климат побережья, с удовольствием общаюсь с гостями и знакомлю их с Сочи.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне кажется, что Светлана знает всё, что касается Сочи и знаменитостей его посещавших. С таким замечательным рассказчиком время пролетело стремительно. Нам не помешал ни дождь, ни ветер.
Друзья, однозначно рекомендую этого экскурсовода, не пожалеете.
Светлана, Вы лучшая!
Друзья, однозначно рекомендую этого экскурсовода, не пожалеете.
Светлана, Вы лучшая!
Светлана
Ответ организатора:
Мария, Дмитрий! Большое вам спасибо за приятную компанию и неподдельный интерес к материалам экскурсии,жду вас снова в нашем солнечном городе!
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Е
Хочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраны идеально, основываясь на наших предпочтениях. Мы посетили три заведения, каждое из которых отличалось своей
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Была на гастрономической исторической экскурсии. Первое что хочется отметить - Светлана заранее уточняет какую кухню и еду предпочитаешь и исходя из этого составляет индивидуальный маршрут.
Мы были в 3 местах: модном
Мы были в 3 местах: модном
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е
В свой день рождения, отдыха в Сочи решила попробовать новый для себя формат гастро прогулка.
Спасибо Светлане, нашему гиду за выбор кафе. Мне, как имениннице, в каждом кафе, коплемент сладкий со свечечкой дарили. Благодаря Светлане я 5 раз за день желание загадывала🥳🥳🥳🥳🥳🎂🎂🎂🎂. Обязательно сбудутся все
Спасибо Светлане, нашему гиду за выбор кафе. Мне, как имениннице, в каждом кафе, коплемент сладкий со свечечкой дарили. Благодаря Светлане я 5 раз за день желание загадывала🥳🥳🥳🥳🥳🎂🎂🎂🎂. Обязательно сбудутся все
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Большое спасибо Светлане за вкусное знакомство с Сочи!
Я впервые на такой экскурсии и мне понравилось! Места для кофе и завтрака были, для меня, подобраны идеально! Квест за чашечкой кофе - это даже интереснее десерта!
Рекомендую для знакомства с Сочи!
Я впервые на такой экскурсии и мне понравилось! Места для кофе и завтрака были, для меня, подобраны идеально! Квест за чашечкой кофе - это даже интереснее десерта!
Рекомендую для знакомства с Сочи!
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А
Мы с мужем очень любим вкусно поесть, особенно ценим местные блюда. Светлана очень правильно спланировала маршрут, где мы по немного попробовали местные закуски, грузинскую кухни и узнали о настоящем мацон и хачапури. Очень рекомендую микс прогулки с перекусами.
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