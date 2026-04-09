Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Мария Мне кажется, что Светлана знает всё, что касается Сочи и знаменитостей его посещавших. С таким замечательным рассказчиком время пролетело стремительно. Нам не помешал ни дождь, ни ветер.

Друзья, однозначно рекомендую этого экскурсовода, не пожалеете.

Светлана, Вы лучшая! Светлана Ответ организатора: Мария, Дмитрий! Большое вам спасибо за приятную компанию и неподдельный интерес к материалам экскурсии,жду вас снова в нашем солнечном городе! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить атмосферой. Невероятно вкусный кофе, изысканная винная карта, нежнейшее и сочное мясо не могут оставить равнодушными.

А небольшой квест открыл много новой информации для нас о вине и кофе.

Со Светланой очень легко, комфортно, информативно, а время пролетело незаметно. В следующий раз обязательно будем обращаться только к ней! Хочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраны идеально, основываясь на наших предпочтениях. Мы посетили три заведения, каждое из которых отличалось своей Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина



Мы были в 3 местах: модном читать дальше уменьшить ресторане, кафе Балканской кухни и в пивном ресторане-пивоварне. Везде все вкусно, разнообразно, красиво. Но самое главное это сопутствующий еде рассказ. Очень много интересных фактов про смешение культур, про споры о том чей изначально был рецепт того или иного блюда, про Сочи и его историю в целом. Рекомендую если не любите простые «академические» экскурсии, а хотите узнать тонкости и интересности. Была на гастрономической исторической экскурсии. Первое что хочется отметить - Светлана заранее уточняет какую кухню и еду предпочитаешь и исходя из этого составляет индивидуальный маршрут.Мы были в 3 местах: модном Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

е елена В свой день рождения, отдыха в Сочи решила попробовать новый для себя формат гастро прогулка.

Спасибо Светлане, нашему гиду за выбор кафе. Мне, как имениннице, в каждом кафе, коплемент сладкий со свечечкой дарили. Благодаря Светлане я 5 раз за день желание загадывала🥳🥳🥳🥳🥳🎂🎂🎂🎂. Обязательно сбудутся все Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Олеся Большое спасибо Светлане за вкусное знакомство с Сочи!

Я впервые на такой экскурсии и мне понравилось! Места для кофе и завтрака были, для меня, подобраны идеально! Квест за чашечкой кофе - это даже интереснее десерта!

Рекомендую для знакомства с Сочи! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет