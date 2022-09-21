Сочи — теплый и волшебный город, сплав гастрономических и национальных культур. Здесь представлены кавказская, балканская, греческая и многие другие виды кухонь. Поделитесь, что вы любите больше всего, и я составлю индивидуальный маршрут, который вас порадует. Расскажу об особенностях застолья в разных странах и покажу самые-самые места города — а вы попробуете и запомните Сочи на вкус.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с кухнями мира

В Сочи есть возможность попробовать не только кавказскую, но и балканскую, чешскую, итальянскую, греческую и другие кухни. Я буду вашим проводником в этом чудесном гастрономическом мире. Мы заранее обсудим ваши предпочтения, и я подготовлю индивидуальный маршрут. А пока будем переходить от места к месту, расскажу о местных достопримечательностях и, конечно, о самом городе.

Еда, которая объединяет

Вы не только попробуете самые вкусные хачапури и хинкали, но и узнаете, где можно угоститься пивом местного приготовления и какая история стоит за появлением кефира в наших краях. Я расскажу об особенностях и традициях кухонь мира и, возможно, поделюсь секретными рецептами. Обещаю, эта прогулка будет полной душевного общения, вкусной еды и приятных впечатлений — мне хочется, чтобы вы запомнили Сочи именно таким.

Организационные детали