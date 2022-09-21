Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка

Запомнить город на вкус и изучить особенности кухонь мира

Сочи — теплый и волшебный город, сплав гастрономических и национальных культур. Здесь представлены кавказская, балканская, греческая и многие другие виды кухонь. Поделитесь, что вы любите больше всего, и я составлю индивидуальный маршрут, который вас порадует.

Расскажу об особенностях застолья в разных странах и покажу самые-самые места города — а вы попробуете и запомните Сочи на вкус.
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с кухнями мира

В Сочи есть возможность попробовать не только кавказскую, но и балканскую, чешскую, итальянскую, греческую и другие кухни. Я буду вашим проводником в этом чудесном гастрономическом мире. Мы заранее обсудим ваши предпочтения, и я подготовлю индивидуальный маршрут. А пока будем переходить от места к месту, расскажу о местных достопримечательностях и, конечно, о самом городе.

Еда, которая объединяет

Вы не только попробуете самые вкусные хачапури и хинкали, но и узнаете, где можно угоститься пивом местного приготовления и какая история стоит за появлением кефира в наших краях. Я расскажу об особенностях и традициях кухонь мира и, возможно, поделюсь секретными рецептами. Обещаю, эта прогулка будет полной душевного общения, вкусной еды и приятных впечатлений — мне хочется, чтобы вы запомнили Сочи именно таким.

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия, предполагается посещение 2-3 мест в центре города
  • Ваш заказ в заведениях оплачивается отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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