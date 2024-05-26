Почувствовать себя местным – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Сочи, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Начало: На площади Искусств
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Гастрономическое приключение в Сочи
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое приключение в Сочи
Оценить новые вкусы и сочетания в классных инсайдерских заведениях и увидеть город глазами местных
Начало: рядом с жд вокзалом Сочи
2 250 за человека
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алевтина
    26 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсия достаточно продолжительная, но время пролетело незаметно. Максим - прекрасный рассказчик, поэтому новая информация легко усваивается.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Это была прекрасная экскурсия с интересным гидом, который в очень живой и увлекательной манере ведет свое повествование. Мы прогулялись по
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    прекрасным местам, узнали много нового про историю Сочи. И огромное спасибо за рекомендацию интересных и вкусных мест Сочи. Хинкали с мидиями и горгонзолой восхитительны!

  • И
    Илья
    17 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Супер, очень насыщенно и интересно!
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Сочи)
    Всё прошло великолепно! Проводил экскурсию замечательной гид по имени Батал. Не смотря на наше опоздание, по объективным причинам, практически на
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    час, он терпиливо даждался нас, на месте встречи, на Абхазской стороне границы. Очень много интересного рассказывал про свой родной край. Приводил исторические факты о достопримечательностях и памятниках архитектуры. С удивлением и огромным интересом мы с супругой открыли для себя потрясающие факты об истории республики, наслаждаясь красатой и величием молодых зелёных гор, чистейших рек и реликтовых деревьев. Сказать с каким радушием и теплотой, как родных людей, принимали нас в каждом пункте намечанной программы, это ничего не сказать. Великолепная природа! Великолепная погода! Добродушные и гостеприимные люди! Вкусная местная кухня! Благодарю от всей души Батала, и всех тех, кто с радушием и гостипреимством встретили нас в солнечной Абхазии! Мы обязательно вернемся сюда ещё, и не раз.

  • Е
    Елена
    26 февраля 2024
    Гастротур по Абхазии (из Сочи)
    Уверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться в поездку вместе с Дамеем:
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    эрудированный, пунктуальный. Это человек энциклопедия по своему краю. На любой вопрос получаешь не односложный ответ, а целую лекцию. Паузы в дорогах сам заполнял интересной информацией. Давно не встречали гидов такого уровня. Касательно самой экскурсии - очень легкая, интересная, большой плюс, что не смотря на то, что экскурсия гастрономическая, нет давления, чтобы турист что-то купил: хочешь покупаешь, нет - идешь дальше. Ну, и безусловно локации в пути: везде можно остановиться, прогуляться без ограничений по времени, смодерировать маршрут.

    Уверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться вУверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться в
  • О
    Ольга
    22 января 2024
    Гастротур по Абхазии (из Сочи)
    Гастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,что можно даже индивидуальную экскурсию
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    заказать. В дегустационном зале винодельни попробовала сорта,не типичные для Кавказа. Приобрела лимончеллу,она из местных лимонов и вкуснее итальянской. Если возвращаетесь домой самолётом,упакуйте в багаж.

    Гастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,чтоГастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,чтоГастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,чтоГастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,что

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Почувствовать себя местным»

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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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