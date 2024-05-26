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час, он терпиливо даждался нас, на месте встречи, на Абхазской стороне границы. Очень много интересного рассказывал про свой родной край. Приводил исторические факты о достопримечательностях и памятниках архитектуры. С удивлением и огромным интересом мы с супругой открыли для себя потрясающие факты об истории республики, наслаждаясь красатой и величием молодых зелёных гор, чистейших рек и реликтовых деревьев. Сказать с каким радушием и теплотой, как родных людей, принимали нас в каждом пункте намечанной программы, это ничего не сказать. Великолепная природа! Великолепная погода! Добродушные и гостеприимные люди! Вкусная местная кухня! Благодарю от всей души Батала, и всех тех, кто с радушием и гостипреимством встретили нас в солнечной Абхазии! Мы обязательно вернемся сюда ещё, и не раз.