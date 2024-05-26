1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Начало: На площади Искусств
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое приключение в Сочи
Оценить новые вкусы и сочетания в классных инсайдерских заведениях и увидеть город глазами местных
Начало: рядом с жд вокзалом Сочи
2 250₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлевтина26 мая 2024Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсия достаточно продолжительная, но время пролетело незаметно. Максим - прекрасный рассказчик, поэтому новая информация легко усваивается.
- ННадежда19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия с интересным гидом, который в очень живой и увлекательной манере ведет свое повествование. Мы прогулялись по
- ИИлья17 мая 2024Супер, очень насыщенно и интересно!
- ААлексей11 мая 2024Всё прошло великолепно! Проводил экскурсию замечательной гид по имени Батал. Не смотря на наше опоздание, по объективным причинам, практически на
- ЕЕлена26 февраля 2024Уверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться в поездку вместе с Дамеем:
- ООльга22 января 2024Гастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,что можно даже индивидуальную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Почувствовать себя местным»
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