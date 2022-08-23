Сочинский эксклюзив
Групповой тур в Сочи

Тур «Сочинский эксклюзив»: отдых на 7 дней с трансферами по программе

5
3 отзыва
В Сочи хорошо не только летом, но и зимой.

Краснодарский край радует своим гостеприимством, живописной природой и местами для отдыха всей семьей. Вместе мы узнаем Сочи ближе на тематических экскурсиях и исторических местах.
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
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даты

Что вас ожидает:

Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями
Красная Поляна
Красная Поляна
Погрузимся в жизнь маленького поселка, продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи
Олимпийский парк
Олимпийский парк
Побываем в знаменитом Олимпийском парке с его ледовыми дворцами, "Автомузеем Сочи", трассой Формулы-1 и набережной

Описание

Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней.

Программа тура по дням

1 день

Адлер - Сочи

Заезд в гостиницу после 13:00 (гостевой дом, Адлер).

Нет раннего заезда, в апартаментах вещи не оставляем.

Обед (доп. плата).

Знакомство с гидом.

Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города "Советский Сочи".

Вы посетите территорию Приморской набережной, погрузитесь в великолепие Сталинского ампира, побываете в доме-музее И. В. Сталина, насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля.

Вам предстоит знакомство с визитными карточками Сочи: Морским вокзалом и зданием Зимнего театра.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (доп. плата).

Свободное время.

Адлер - СочиАдлер - СочиАдлер - Сочи
2 день

Гора Ахун и Мацестинская долина

Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсию.

Посещение смотровой площадки на горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта.

Знакомство с природными достопримечательностями города и его минеральной базой.

Длительность программы 5-6 часов.

Обед-пикник на берегу горной реки.

Ужин (доп. плата) в гостинице.

Свободное время.

Гора Ахун и Мацестинская долинаГора Ахун и Мацестинская долинаГора Ахун и Мацестинская долина
3 день

Роза Хутор, Олимпийский парк

Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсию в 10:00.

В ходе экскурсии вы посетите природные достопримечательности старого Константиновского шоссе: смотровую площадку ущелья Ах-Цу, Ахштырский каньон, пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако (за дополнительную плату).

Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка.

Знакомство с историей Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.

Питание - комплексный обед.

Ужин (доп. плата) в гостинице.

Свободное время.

Роза Хутор, Олимпийский паркРоза Хутор, Олимпийский паркРоза Хутор, Олимпийский парк
4 день

Свободный день

Отдых.

Свободное время.

Желающие могут заказать факультативную экскурсию по «Золотому кольцу Абхазии» с посещением Гагры, озера Рица, Новоафонского монастыря и Новоафонских пещер или пешую прогулку по территории Сочинского Национального парка по маршруту «По реке Сочи».

5 день

Парк «Южные культуры», тисо-самшитовая роща

Завтрак.

Сбор группы в 10:00 в холле гостиницы.

Сегодня день, посвященный природе Сочи.

Вам предстоит две экскурсии.

Утром - посещение дендрологического парка «Южные культуры» в Адлере, после обеда - Тисо-самшитовой рощи - парка Юрского периода, здесь всегда царит таинственный полумрак и растут древнейшие растения на земле…

Ужин (доп. плата) в гостинице.

В конце путешествия порадует Вас жарким паром русская банька.

Парк «Южные культуры», тисо-самшитовая рощаПарк «Южные культуры», тисо-самшитовая рощаПарк «Южные культуры», тисо-самшитовая роща
6 день

Посещение действующих и древних храмов

Завтрак.

Сбор группы в 10:00 в холле гостиницы.

Этот день путешествия посвящен христианским ценностям и религии региона.

Вы погрузитесь в мир религии, побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города.

Длительность программы 5-6 часов.

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу, ужин (доп. плата).

Свободное время.

Посещение действующих и древних храмовПосещение действующих и древних храмовПосещение действующих и древних храмовПосещение действующих и древних храмовПосещение действующих и древних храмов
7 день

Адлер - п. Воронцовка - Хоста

Завтрак.

Освобождение номеров.

Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида - Воронцовские пещеры.

Пройдете под каменными сводами пещеры.

Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер.

На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.

Отправление группы на маршрут в 9:00.

Окончание программы 16:00.

Адлер - п. Воронцовка - ХостаАдлер - п. Воронцовка - ХостаАдлер - п. Воронцовка - Хоста

Проживание

Тур предусматривает размещение в апартаментах или гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения.

Размещение в апартаментах:

Нет раннего заезда, в апартаментах вещи не оставляем.

  • 7 дней – 43 900 руб.;
  • 6 дней – 43 900 руб.;
  • 5 дней – 34 300 руб.;
  • 4 дня – 25 800 руб.;
  • 3 дня – 21 000 руб.

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.

Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 26.03 по 30.06 и с 02.09 по 30.0:

  • 7 дней – 56 000 руб.;
  • 6 дней – 52 100 руб.;
  • 5 дней – 45 200 руб.;
  • 4 дня – 36 100 руб.;
  • 3 дня – 30 700 руб.

Доплата за одноместное размещение обычные даты – 12 000 руб.

Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 1.07 по 1.09:

  • 7 дней – 62 400 руб.;
  • 6 дней – 59 100 руб.;
  • 5 дней – 52 800 руб.;
  • 4 дня – 44 300 руб.;
  • 3 дня – 39 500 руб.

Варианты проживания

Апартаменты «На Голубых далях, 19»

6 ночей

Апартаменты «Голубые Дали» с собственной кухней расположены в городе Адлер, рядом с железнодорожным вокзалом города и всего в 500 метрах от Черного моря.

Оформленные в классическим стиле апартаменты с кондиционером, телевизором с плоским экраном, стиральной машиной и гладильными принадлежностями.

Гости могут готовить собственные блюда на кухне с плитой, духовкой и холодильником.

Международный аэропорт Сочи расположен в 5 км от апартаментов «Голубые Дали».

Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»

Отель «Грин Хоста»

6 ночей

Отель Green Hosta расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с плоскоэкранным телевизором.

Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.

По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски. В кафе есть терраса и бар.

Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (гостевой дом, Адлер), номера с удобствами, 2-4-местные номера
  • Трансферы по программе
  • Питание: 2-разовое питание (первый день питание не предусмотрено, 2-3 дни - завтрак и обед, 4 день - завтрак, 5-6 дни - завтрак и обед, 7 день - завтрак)
  • Прокат группового снаряжения (снаряжение турист носит сам)
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Питание, не указанное в тарифе проживания
  • Входные билеты на объекты показа: билеты на канатную дорогу от 1 950 руб. /чел. чайная дегустация от 500 руб. /чел. билеты на автокары в Олимпийском паркевходные билеты в музей Островского или дачу Сталина (по выбору группы туристов) от 450 руб. /чел. входные билеты в Воронцовскую пещеру от 450 руб. /чел., парк «Южные культуры» от 300 руб. /чел. входные платы на объекты показа Сочинского национального парка (гора Ахун, Змейковские водопады, Воронцовская тропа) и КГПБЗ (ТИСО) - каждый объект 200 руб. /чел. входные билеты на источник от 100 руб. /чел. баня от 350 руб. /челкурортный сбор - 100 руб. /чел. пребывание в заповеднике (Тисосамшитовая роща) от 300 руб. /чел
  • Билеты на канатную дорогу от 1 950 руб. /чел
  • Чайная дегустация от 500 руб. /чел
  • Билеты на автокары в Олимпийском парке
  • Входные билеты в музей Островского или дачу Сталина (по выбору группы туристов) от 450 руб. /чел
  • Входные билеты в Воронцовскую пещеру от 450 руб. /чел., парк «Южные культуры» от 300 руб. /чел
  • Входные платы на объекты показа Сочинского национального парка (гора Ахун, Змейковские водопады, Воронцовская тропа) и КГПБЗ (ТИСО) - каждый объект 200 руб. /чел
  • Входные билеты на источник от 100 руб. /чел
  • Баня от 350 руб. /чел
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел
  • Пребывание в заповеднике (Тисосамшитовая роща) от 300 руб. /чел
  • Экскурсия по «Золотому кольцу Абхазии» от 2 500 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор, экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь на низкой не скользкой подошве для посещения экскурсий;
  • рюкзак 20-25 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах;
  • теплая куртка (пальто, плащ) или кофта по погоде (уточняйте у организатора программы, погода в регионе весьма переменчива и своеобразна);
  • сидушка для отдыха на скамьях в парках и скверах;
  • зонт или накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки; рабочие перчатки (для прогулок по лесопаркам); Кружка, ложка, миска, нож (КЛМН) для пикника; термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный;
  • фототехника;
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Допускают ли детей на маршрут?

На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.

Дополнительная информация
  • Программа гарантировано состоится при бронировании от 2 путевок для сборной группы; от 1 путевки для индивидуального заказа.
  • Принимающая строна в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы
  • Просим туристов, приезжающих на программу в Сочи, заказывать трансфер в гостиницу от транспортных артерий города у организатора тура. Данное пожелание связано с печальной статистикой некорректных ситуаций возникающих между туристами и сотрудниками такси. Пользуйтесь услугами проверенных компаний. Помните! Объекты размещения находятся не далеко от аэропорта (всего три остановки городского транспорта) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
  • Объект заселения находится в Адлере. При бронировании транспортных билетов желательно брать места до железнодорожного вокзала «Адлер» и аэропорта города Сочи «Адлер».
  • Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море
Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.

Какие требования к участникам тура?
  • К участию в туре допускаются люди в любой физической форме;
  • численность группы от 4-х до 19-ти человек;
  • минимальный комфортный возраст участников программы — 6 лет; максимальная возрастная планка не ограничена;
  • на маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 авг 2022
Интересный тур с комфортным проживанием и трансфером.
Г
16 авг 2022
Тур великолепный. Всем рекомендую. Скучать не придется
Н
29 апр 2022
Отдыхали в Сочи с 12.04.2022 по 22.04.2022. Тур назывался "Сочинский эксклюзив" Не смотря на холодную дождливую погоду отдых нам очень понравился. Встречающая сторона очень гостеприимно нас приняла и были замечательные и содержательные экскурсии по окрестностям Сочи (хотя в Сочи были неоднократно)!

Тур входит в следующие категории Сочи

Можно с детьмиКрасная полянаВыездныеВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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