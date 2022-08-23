Тур «Сочинский эксклюзив»: отдых на 7 дней с трансферами по программе
Краснодарский край радует своим гостеприимством, живописной природой и местами для отдыха всей семьей. Вместе мы узнаем Сочи ближе на тематических экскурсиях и исторических местах.
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Описание
Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней.
Программа тура по дням
Адлер - Сочи
Заезд в гостиницу после 13:00 (гостевой дом, Адлер).
Нет раннего заезда, в апартаментах вещи не оставляем.
Обед (доп. плата).
Знакомство с гидом.
Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города "Советский Сочи".
Вы посетите территорию Приморской набережной, погрузитесь в великолепие Сталинского ампира, побываете в доме-музее И. В. Сталина, насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля.
Вам предстоит знакомство с визитными карточками Сочи: Морским вокзалом и зданием Зимнего театра.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (доп. плата).
Свободное время.
Гора Ахун и Мацестинская долина
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию.
Посещение смотровой площадки на горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта.
Знакомство с природными достопримечательностями города и его минеральной базой.
Длительность программы 5-6 часов.
Обед-пикник на берегу горной реки.
Ужин (доп. плата) в гостинице.
Свободное время.
Роза Хутор, Олимпийский парк
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию в 10:00.
В ходе экскурсии вы посетите природные достопримечательности старого Константиновского шоссе: смотровую площадку ущелья Ах-Цу, Ахштырский каньон, пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.
Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако (за дополнительную плату).
Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка.
Знакомство с историей Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.
Питание - комплексный обед.
Ужин (доп. плата) в гостинице.
Свободное время.
Свободный день
Отдых.
Свободное время.
Желающие могут заказать факультативную экскурсию по «Золотому кольцу Абхазии» с посещением Гагры, озера Рица, Новоафонского монастыря и Новоафонских пещер или пешую прогулку по территории Сочинского Национального парка по маршруту «По реке Сочи».
Парк «Южные культуры», тисо-самшитовая роща
Завтрак.
Сбор группы в 10:00 в холле гостиницы.
Сегодня день, посвященный природе Сочи.
Вам предстоит две экскурсии.
Утром - посещение дендрологического парка «Южные культуры» в Адлере, после обеда - Тисо-самшитовой рощи - парка Юрского периода, здесь всегда царит таинственный полумрак и растут древнейшие растения на земле…
Ужин (доп. плата) в гостинице.
В конце путешествия порадует Вас жарким паром русская банька.
Посещение действующих и древних храмов
Завтрак.
Сбор группы в 10:00 в холле гостиницы.
Этот день путешествия посвящен христианским ценностям и религии региона.
Вы погрузитесь в мир религии, побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города.
Длительность программы 5-6 часов.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу, ужин (доп. плата).
Свободное время.
Адлер - п. Воронцовка - Хоста
Завтрак.
Освобождение номеров.
Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида - Воронцовские пещеры.
Пройдете под каменными сводами пещеры.
Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер.
На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.
Отправление группы на маршрут в 9:00.
Окончание программы 16:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в апартаментах или гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения.
Размещение в апартаментах:
Нет раннего заезда, в апартаментах вещи не оставляем.
- 7 дней – 43 900 руб.;
- 6 дней – 43 900 руб.;
- 5 дней – 34 300 руб.;
- 4 дня – 25 800 руб.;
- 3 дня – 21 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.
Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 26.03 по 30.06 и с 02.09 по 30.0:
- 7 дней – 56 000 руб.;
- 6 дней – 52 100 руб.;
- 5 дней – 45 200 руб.;
- 4 дня – 36 100 руб.;
- 3 дня – 30 700 руб.
Доплата за одноместное размещение обычные даты – 12 000 руб.
Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 1.07 по 1.09:
- 7 дней – 62 400 руб.;
- 6 дней – 59 100 руб.;
- 5 дней – 52 800 руб.;
- 4 дня – 44 300 руб.;
- 3 дня – 39 500 руб.
Варианты проживания
Апартаменты «На Голубых далях, 19»
Апартаменты «Голубые Дали» с собственной кухней расположены в городе Адлер, рядом с железнодорожным вокзалом города и всего в 500 метрах от Черного моря.
Оформленные в классическим стиле апартаменты с кондиционером, телевизором с плоским экраном, стиральной машиной и гладильными принадлежностями.
Гости могут готовить собственные блюда на кухне с плитой, духовкой и холодильником.
Международный аэропорт Сочи расположен в 5 км от апартаментов «Голубые Дали».
Отель «Грин Хоста»
Отель Green Hosta расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с плоскоэкранным телевизором.
Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.
По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски. В кафе есть терраса и бар.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (гостевой дом, Адлер), номера с удобствами, 2-4-местные номера
- Трансферы по программе
- Питание: 2-разовое питание (первый день питание не предусмотрено, 2-3 дни - завтрак и обед, 4 день - завтрак, 5-6 дни - завтрак и обед, 7 день - завтрак)
- Прокат группового снаряжения (снаряжение турист носит сам)
- Услуги экскурсовода
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Сочи и обратно
- Питание, не указанное в тарифе проживания
- Входные билеты на объекты показа: билеты на канатную дорогу от 1 950 руб. /чел. чайная дегустация от 500 руб. /чел. билеты на автокары в Олимпийском паркевходные билеты в музей Островского или дачу Сталина (по выбору группы туристов) от 450 руб. /чел. входные билеты в Воронцовскую пещеру от 450 руб. /чел., парк «Южные культуры» от 300 руб. /чел. входные платы на объекты показа Сочинского национального парка (гора Ахун, Змейковские водопады, Воронцовская тропа) и КГПБЗ (ТИСО) - каждый объект 200 руб. /чел. входные билеты на источник от 100 руб. /чел. баня от 350 руб. /челкурортный сбор - 100 руб. /чел. пребывание в заповеднике (Тисосамшитовая роща) от 300 руб. /чел
- Билеты на канатную дорогу от 1 950 руб. /чел
- Чайная дегустация от 500 руб. /чел
- Билеты на автокары в Олимпийском парке
- Входные билеты в музей Островского или дачу Сталина (по выбору группы туристов) от 450 руб. /чел
- Входные билеты в Воронцовскую пещеру от 450 руб. /чел., парк «Южные культуры» от 300 руб. /чел
- Входные платы на объекты показа Сочинского национального парка (гора Ахун, Змейковские водопады, Воронцовская тропа) и КГПБЗ (ТИСО) - каждый объект 200 руб. /чел
- Входные билеты на источник от 100 руб. /чел
- Баня от 350 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /чел
- Пребывание в заповеднике (Тисосамшитовая роща) от 300 руб. /чел
- Экскурсия по «Золотому кольцу Абхазии» от 2 500 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Курортный сбор, экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь на низкой не скользкой подошве для посещения экскурсий;
- рюкзак 20-25 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах;
- теплая куртка (пальто, плащ) или кофта по погоде (уточняйте у организатора программы, погода в регионе весьма переменчива и своеобразна);
- сидушка для отдыха на скамьях в парках и скверах;
- зонт или накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки; рабочие перчатки (для прогулок по лесопаркам); Кружка, ложка, миска, нож (КЛМН) для пикника; термос или фляга для воды;
- фонарь налобный;
- фототехника;
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Допускают ли детей на маршрут?
На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.
Дополнительная информация
- Программа гарантировано состоится при бронировании от 2 путевок для сборной группы; от 1 путевки для индивидуального заказа.
- Принимающая строна в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы
- Просим туристов, приезжающих на программу в Сочи, заказывать трансфер в гостиницу от транспортных артерий города у организатора тура. Данное пожелание связано с печальной статистикой некорректных ситуаций возникающих между туристами и сотрудниками такси. Пользуйтесь услугами проверенных компаний. Помните! Объекты размещения находятся не далеко от аэропорта (всего три остановки городского транспорта) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
- Объект заселения находится в Адлере. При бронировании транспортных билетов желательно брать места до железнодорожного вокзала «Адлер» и аэропорта города Сочи «Адлер».
- Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.
Какие требования к участникам тура?
- К участию в туре допускаются люди в любой физической форме;
- численность группы от 4-х до 19-ти человек;
- минимальный комфортный возраст участников программы — 6 лет; максимальная возрастная планка не ограничена;
- на маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.