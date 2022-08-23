1 день

Адлер - Сочи

Заезд в гостиницу после 13:00 (гостевой дом, Адлер).

Нет раннего заезда, в апартаментах вещи не оставляем.

Обед (доп. плата).

Знакомство с гидом.

Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города "Советский Сочи".

Вы посетите территорию Приморской набережной, погрузитесь в великолепие Сталинского ампира, побываете в доме-музее И. В. Сталина, насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля.

Вам предстоит знакомство с визитными карточками Сочи: Морским вокзалом и зданием Зимнего театра.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (доп. плата).

Свободное время.