Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
14 мар в 08:00
21 мар в 08:00
45 000 ₽ за человека
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
5 апр в 11:00
1 мая в 11:00
22 000 ₽ за человека
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Подняться в горы по канатной дороге, полюбоваться озером Рица, морем и вечнозелёными пальмами
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 10:00-11:00
28 мар в 10:00
68 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из Адлера»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Сочи в марте 2025
Сейчас в Сочи в категории "Из Адлера" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 68 000.
Забронируйте тур в Сочи на 2025 год по теме «Из Адлера», цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май