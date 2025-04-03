Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
23 мая в 10:00
30 мая в 10:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерски...
«Горнолыжный курорт «Газпром» расположен на хребте Псехако, высшая точка — Пихтовая Поляна, 1660 м»
15 фев в 10:00
49 200 ₽ за человека
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Начало: Адлер
«Горнолыжный тур в красную Поляну»
38 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭльвира3 апреля 2025Организаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участника группы) большое спасибо за терпение и поддержку!
- ААлина30 марта 2025Отлично!
- ММарсель25 марта 2025Отзыв об организаторе оставил в предыдущем поле. Могу еще раз повторить, что с точки зрения организации все было качественно.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Горнолыжные туры»
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