Лучше всего о чае расскажет тот, кто вырос вблизи плантаций, кто сажал чайный лист и собирал его своими руками. Кто такие чаерезы? Какой вклад внёс Сталин в развитие чаеводства? Какое отношение к сочинскому чаю имеет Иуда? На экскурсии вы не только раскроете тайны напитка, но и сможете продегустировать разные сорта.

Описание экскурсии

Мы с вами отправимся на крупнейшую в России чайную плантацию, где вас ждёт увлекательная лекция, в ходе которой вы узнаете:

Как чай из лекарства стал повседневным напитком

Кто такие чаерезы и по какой причине подрядчики отказывались перевозить импортный чай

Когда китайский чай стали выращивать в Грузии и Сочи и с какими трудностями столкнулись чаеводы

Почему Иуду называют основоположником сочинского чая и как его чествовала Советская Россия

Когда сочинский чай превратился в краснодарский, канул в забвение и вновь возродился

Мы обсудим вклад Сталина в создание отрасли чаеводства, сроки и варианты сбора чайного листа, способы проверки его качества, уникальные отличия от других чаёв. А также посетим чайный бар или чайную террасу с дегустацией и заглянем в фирменный магазин фабрики.

