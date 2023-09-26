читать дальше уменьшить башню Ахун это было бы печалька, а так сгладилась экскурсия под конец. Машину оплачивает гид и заказывает и едит с Вами все это время рассказывает о местах и красотах это на 100 баллов. Про чай долина ну не знаю заказывать доп экскурсию не стали это отдельно и тратит на это время домик на полянке цветник и чай красота купили мёд и чай.

Добрый день! Так как мы заказали индивидуальную экскурсию с гидом заплатили на сайте 800₽ и гиду 9500₽ я думаю для такой экскурсии это много если нас бы не отвезли в