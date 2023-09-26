В поездке вы познакомитесь со сказочной природой ущелья реки Шахе. Посетите плантации чая, заложенные в Сочи Иудой Ивановичем Кошманом.
Увидите его скромный домик, по желанию продегустируете сладкую медовуху и отведаете блинов с местным чаем и традиционным каштановым мёдом.
Увидите его скромный домик, по желанию продегустируете сладкую медовуху и отведаете блинов с местным чаем и традиционным каштановым мёдом.
Описание экскурсии
- Домик И. А. Кошмана — место, где он жил и работал. Здесь же располагается первая чайная плантация России. Вы продегустируете сочинский чай — чёрный, зелёный, с травами. Попробуете самые вкусные блины нашего города, аутентичные сорта варенья и местный мёд
- Два водопада на притоках реки Дагомыс
- Храм в действующем мужском монастыре Крестова Пустынь. Здесь можно увидеть чудотворную икону Божией Матери «Троеручица», икону преподобного Симеона Мироточивого, частицу Животворящего Креста Господня, иконы с мощами: великомученика Пантелеимона, Силуана Афонского, Марии Египетской, Александра Свирского
- Святые купели Пантелеймона целителя (не забудьте взять купальную рубашку)
- Долина реки Шахе, которую мы увидим с двух локаций — с самого русла и с высоты птичьего полёта
- Знаменитые Дагомысские корыта — природные каменные ванны с чистой водой в русле реки. Здесь тоже есть возможность искупаться, если уровень воды не высокий
Вы узнаете, как зарождался в этих местах туризм в советское время и как растёт чай, прикоснётесь к уникальной природе горных долин и насладитесь водопадами. Мы поговорим о духовности, вере и строгом Афонском уставе. Будет интересно!
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом (можно на карту, но лучше наличными)
- В зависимости от количества человек мы поедем на кроссовере Renault Duster или за доплату на минивэне Hyundai Starex. Подробности в переписке
- Обеда по программе нет. Вы можете взять с собой перекус или заказать дополнительную порцию блинов в кафе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в домик Кошмана — 50 ₽ за чел.
- Дегустация чая и мёда — 450 ₽ за чел.
- Вход в Сочинский национальный парк (Дагомысские корыта + водопады на притоках) — 2 раза по 300 ₽ за чел., дети до 18 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля Центрального района Сочи, Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепная экскурсия!
Большая часть удивительных мест и дивных красот природы не входит в групповые автобусные экскурсии!
Анна - замечательный человек, отличный организатор и высококлассный специалист своего дела!
Большая часть удивительных мест и дивных красот природы не входит в групповые автобусные экскурсии!
Анна - замечательный человек, отличный организатор и высококлассный специалист своего дела!
+2
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Е
Очень понравилась экскурсия. Повезло с погодой, поэтому, смогли в полной мере насладиться местами и видами:) Наиболее сильное впечатление произвёл национальный парк - сама природа, воздух, виды - всё было прекрасно!
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Н
Добрый день! Так как мы заказали индивидуальную экскурсию с гидом заплатили на сайте 800₽ и гиду 9500₽ я думаю для такой экскурсии это много если нас бы не отвезли в
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О
Хочу порекомендовать экскурсию в Солох-аул! Прекрасная спортивная увлечённая знающая и надежная экскурсовод! Комфортный, но очень насыщенный разными впечатлениями маршрут! Восхитительная природа! От всей души рекомендую!
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Л
Замечательная экскурсия, красивая природа, дегустация чая прошла в комфортном кафе, а блинчики превзошли все ожидания!
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Экскурсия прошла хорошо. Мы благодарны Анне за структурированный рассказ и за комфортную поездку. В стоимость экскурсии входит страховка, при встречи мы подписывали договор, что также повышает уверенность.
Снизили оценку из-за самого
Снизили оценку из-за самого
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