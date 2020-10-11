7 отзывов оставили туристы

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Мацестинский вояж

Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун

5
7 отзывов
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
На одной из самых северных чайных плантаций в мире вы узнаете о местных сортах чая и сможете продегустировать их с ароматными блинами.

В компании опытного сопровождающего вы совершите трекинг к горному источнику.

А на горе Ахун я расскажу о знаменитой башне Сталина, с которой вы окинете взглядом все районы Большого Сочи и заснеженные вершины Кавказа.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 7 950 ₽ за экскурсию

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Мацестинский вояж
Мацестинский вояж

Что вас ожидает

Чайная плантация
Путешествие начнется с посещения одной из самых северных в мире чайных плантаций «Мацеста чай», расположенной в горной части долины реки Мацеста. Здесь вы познакомитесь с историей 📖 и традициями чайного дела в нашем регионе и узнаете о выращиваемых сортах чая. Прогуляетесь 👣 среди посадок и увидите, как идет работа на фабрике. А в фирменном магазине сможете продегустировать ароматный напиток с блинами, медом или вареньем и, при желании, приобрести продукцию предприятия, выбрав из более чем 100 представленных видов.

Впечатляющие панорамы с горы ⛰️ Ахун
Мы прогуляемся к сероводородному источнику, из которого берут воду для водолечебниц, и посетим самую высокую точку прибрежного Сочи — гору Ахун, на которую приведет извилистая горная дорога. На вершине вы увидите строение, выполненное из природного камня в стиле средневекового сторожевого сооружения, где мы поговорим о башне со смотровой площадкой, построенной по распоряжению Сталина. Отсюда вам откроются незабываемые виды на все районы Большого Сочи и заснеженные вершины Кавказа.

По пути к горе вы сможете остановиться на обед в знаменитой Пацхе, где для вас приготовят блюда кавказской и европейской кухни 🥧.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам от 5-6 лет, имеющим минимальную физическую подготовку и готовым к трекинговому маршруту.

Организационные детали

  • Трансфер с места проживания, расположенного от Дагомыса до центра Сочи, включен в стоимость экскурсии; из Хосты и Адлера дополнительная оплата 1000 руб., из Красной Поляны дополнительная оплата 2000 руб.

Дополнительные расходы

  • посещение Мацестинской фабрики (370 руб. взрослый и 120 руб. для детей от 7 лет)
  • посещение Мацестинского сероводородного источника (100 руб. взрослый и 50 руб. для детей 7-10 лет)
  • башня на горе Ахун −100 руб. /чел.
  • чаепитие на фабрике (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Мацестинский вояж
Мацестинский вояж
Мацестинский вояж
Мацестинский вояж
Мацестинский вояж
Мацестинский вояж
Мацестинский вояж
Мацестинский вояж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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7 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Очень понравилась экскурсия: во всех посещаемых местах потрясающие виды. Можно не только послушать, но и пройтись. Прогулки чередуются с фотосессиями :))) интересно и посмотреть, и послушать гида)))
30 сентября 2020
были семьей, все понравилось и нам и ребенку. Красивая природа на объектах, маршрут составлен грамотно и логично. Автомобиль гида чистый и комфортный. Спасибо Сергею за данную экскурсию, рекомендуем!
23 сентября 2020
Экскурсия супер!!! За 5часов мы успели посмотреть и узнать очень много, маршрут построен интересно и не утомительно, каждая остановка - приятное открытие +много очень красивых фото. Сергей очень интересный рассказчик, при проведении экскурсии максимально учитывает ваши интересы, помог сделать потрясающие фото, ответил на все наши вопросы. Огромное спасибо
21 сентября 2020
Выбор этой экскурсии был неслучайным, замечательные отзывы о гиде не оставили и тени сомнения, что с Сергеем мы встретимся однозначно и заставили просмотреть весь перечень предлагаемых маршрутов. Остановив свой выбор на экскурсии с посещением горы Ахун, мы не очень придали значение всему остальному составу экскурсии, а оказалось, что зря... наш много видевший за последние годы взгляд был приятно удивлён красотой природы и удачному сочетанию видов. Ну а Сергей, по настоящему, любящий свое дело, за эти пять с небольшим часов, превратился в доброго друга, которого, кажется, мы знали всю жизнь. СПАСИБО!!!
19 августа 2020
Сегодня ездили на экскурсию с Сергеем. Индивидуальный маршрут был построен, учитывая особенности и интересы туристов. Все было чётко и во время, избегая очередей. На комфортабельном минивен познакомились с Мацестой, влезли на Ахун, испили и пособирали чай, прокатились по "старому"Сочи, посетили дачу и познакомились с жизнью самого не однозначного вождя народа. Спасибо за познавательную экскурсию.
13 августа 2020
Замечательный мини-поход к красивейшим местам Сочи! Прошёл очень комфортно: Сергей отлично преподнёс историю посещаемых мест и интересные о них факты, машинка была супер (минивэн), успели утром посетить Ахун до скопления народа. 5 часов пролетели незаметно, все заявленное в плане экскурсии без проблем успели посетить и ещё даже было время спокойно выпить чай и передохнуть. Сергей также помог сделать фотографии на фоне природы исконного леса и панорамы всех окресностей города (было очень актуально, так как мы с подругой были вдвоём и хотели на фотках быть обе) и порекомендовал место для обеда. Спасибо огромное Сергею за комфортное путешествие в зелёную сказку! Совершенно довольны
27 июля 2020
Сегодня побывали на экскурсии Мацестинский вояж. Сергей продумал маршрут до мельчайших подробностей, очень комфортный транспорт. Вместе с сыном узнали много нового и интересного. Безумно красивая природа, не напрягающая прогулка и прохлада водопада, что ещё нужно для счастья ! Мы получили море позитива и хорошего настроения. Всем советую эту экскурсию с таким замечательным гидом.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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