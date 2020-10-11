7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Чайная плантация

Путешествие начнется с посещения одной из самых северных в мире чайных плантаций «Мацеста чай», расположенной в горной части долины реки Мацеста. Здесь вы познакомитесь с историей 📖 и традициями чайного дела в нашем регионе и узнаете о выращиваемых сортах чая. Прогуляетесь 👣 среди посадок и увидите, как идет работа на фабрике. А в фирменном магазине сможете продегустировать ароматный напиток с блинами, медом или вареньем и, при желании, приобрести продукцию предприятия, выбрав из более чем 100 представленных видов.

Впечатляющие панорамы с горы ⛰️ Ахун

Мы прогуляемся к сероводородному источнику, из которого берут воду для водолечебниц, и посетим самую высокую точку прибрежного Сочи — гору Ахун, на которую приведет извилистая горная дорога. На вершине вы увидите строение, выполненное из природного камня в стиле средневекового сторожевого сооружения, где мы поговорим о башне со смотровой площадкой, построенной по распоряжению Сталина. Отсюда вам откроются незабываемые виды на все районы Большого Сочи и заснеженные вершины Кавказа.

По пути к горе вы сможете остановиться на обед в знаменитой Пацхе, где для вас приготовят блюда кавказской и европейской кухни 🥧.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам от 5-6 лет, имеющим минимальную физическую подготовку и готовым к трекинговому маршруту.

Организационные детали

Трансфер с места проживания, расположенного от Дагомыса до центра Сочи, включен в стоимость экскурсии; из Хосты и Адлера дополнительная оплата 1000 руб., из Красной Поляны дополнительная оплата 2000 руб.

Дополнительные расходы