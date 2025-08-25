7 отзывов оставили туристы

Путешествие начнётся с посещения одной из самых северных в мире чайных плантаций «Мацеста чай», расположенной в горной части долины реки Мацеста. Здесь вы познакомитесь с историей и традициями чайного дела в нашем регионе и узнаете о выращиваемых сортах чая. Прогуляетесь среди посадок и увидите, как идёт работа на фабрике. А в фирменном магазине сможете продегустировать ароматный напиток с блинами, мёдом или вареньем и, при желании, приобрести продукцию предприятия, выбрав из более чем 100 представленных видов. Также можно принять участие в мастер-классе по купажированию разных сортов чая.
Долина реки Мацеста
Мы прогуляемся к знаменитому сероводородному источнику, из которого уже более 120 лет берут воду для водолечебниц. Вы услышите старинную горскую легенду о его происхождении.
Панорамы с горы Ахун
Посетим самую высокую точку прибрежного Сочи — гору Ахун, на вершину которой приведёт извилистая горная дорога. На высоте 663 м над уровнем моря вы увидите строение из природного камня в стиле средневекового сторожевого сооружения (высота 30,5 м). Оно построено в 1936 году по распоряжению Сталина. Вам откроются незабываемые виды на все районы Большого Сочи и заснеженные вершины Кавказа. По желанию можно прокатиться на самом высокогорном в России колесе обозрения.
Кому подойдёт экскурсия
Активным путешественникам от 7 лет, имеющим минимальную физическую подготовку и готовым к несложному треккинговому маршруту.
Организационные детали
Трансфер с места проживания, расположенного от Дагомыса до центра Сочи, включён в стоимость экскурсии
Экскурсия проходит на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата
Башня на горе Ахун закрыта на реконструкцию, осмотрим только снаружи
Дополнительные расходы
посещение Мацестинской чайной фабрики в общей группе, 700 ₽ за чел. Стоимость меняется сезонно, уточняйте у гида в переписке
индивидуальная экскурсия по чайной фабрике с местным гидом + чаепитие с блинами и мёдом, группа до 5 чел., 4800 ₽ за группу
Мацестинский сероводородный источник (взрослые — 180 ₽, дети 7–10 лет — 90 ₽)
нацпарк на вершине горы Ахун — 300 ₽, дети до 18 лет и льготники — бесплатно
колесо обозрения (по желанию) — 550 ₽ за чел. (стоимость зависит от сезона)
чаепитие на фабрике и мастер-класс по купажированию (по желанию) — 500 ₽ с чел.
экскурсию по Мацестинской чайной фабрике можно заменить на посещение большой чайной плантации — 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2567 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 читать дальшеуменьшить
года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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Ольга
Сергей очень волшебный гид и мастер слова. Своим рассказом перенес нас из суетного Сочи в мир, где никуда не надо торопиться. Отвез на сталинскую дачу, где сразу организовал экскурсию, да читать дальшеуменьшить
так, что никто не мешал. Во время поездок на машине показывал местные достопримечательности. На мацестинских источниках пофотографировал, рассказал занимательные легенды о них, теперь знаем, куда съездить, чтобы прошли «болячки»; Отвез на чайные плантации, рассказав как и почему они появились именно там. Даже успели на мастер-класс по купажированию, где сделали себе чай под вечерние посиделки. Тембр Сергея приятно дополнял его грамотную речь. Хотим с ним встретиться еще раз
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Максим
Сергей очень интересный рассказчик, вежливый и общительный человек. Предлагает и строит маршрут по вашим предпочтениям. Дружеская, ненавязчивая атмосфера;)
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Марина
Очень остались довольны экскурсией с Сергеем. Со мной была пожилая мама, и это учитывалось нашим гидом при выборе маршрута. Сергей не только профессионал в своем деле, но и очень приятный читать дальшеуменьшить
человек и прекрасный водитель. Путешествие на его новом, комфортабельном автомобиле, доставило только приятные эмоции. В процессе экскурсии узнали много нового и самом городе Сочи, его истории, основных достопримечательностях и о самой цели- Целебном комплексе Мацесты и прекрасных чайных плантациях. Посетили так же дачу Сталина. . много почерпнули новой информации. Спасибо Сергею за проведенное время вместе. Рекомендуем его всем!
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А
Алексей
Побывали на экскурсии Мацестинский вояж. Сергей продумал маршрут до мельчайших подробностей на комфортабельном автомобиле (минивэн). Семья - двое взрослых и два ребенка 6 и 8 лет узнали много нового и читать дальшеуменьшить
интересного. Сергей с интересом рассказывал истории посещаемых мест и занимательные факты. Посетили Ахун, познакомились с Мацестой, побывали на чайной плантации, продегустировали вкусный чай. Пять часов пролетели незаметно, все что было оговорено, то мы и успели. Сергей помогает делать фотографии на фоне природы и панорам окрестностей. Спасибо большое Сергею за удивительную экскурсию! Определенно остались довольны.
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ЕЛЕНА
Выбор этой экскурсии был неслучайным, замечательные отзывы о гиде не оставили и тени сомнения, что с Сергеем мы встретимся однозначно и заставили просмотреть весь перечень предлагаемых маршрутов. Остановив свой выбор читать дальшеуменьшить
на экскурсии с посещением горы Ахун, мы не очень придали значение всему остальному составу экскурсии, а оказалось, что зря… наш много видевший за последние годы взгляд был приятно удивлён красотой природы и удачному сочетанию видов. Ну а Сергей, по настоящему, любящий свое дело, за эти пять с небольшим часов, превратился в доброго друга, которого,кажется, мы знали всю жизнь. СПАСИБО!!!
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Е
Екатерина
Замечательный мини-поход к красивейшим местам Сочи! Прошёл очень комфортно: Сергей отлично преподнёс историю посещаемых мест и интересные о них факты, машинка была супер (минивэн), успели утром посетить Ахун до скопления читать дальшеуменьшить
народа. 5 часов пролетели незаметно, все заявленное в плане экскурсии без проблем успели посетить и ещё даже было время спокойно выпить чай и передохнуть. Сергей также помог сделать фотографии на фоне природы исконного леса и панорамы всех окресностей города (было очень актуально, так как мы с подругой были вдвоём и хотели на фотках быть обе) и порекомендовал место для обеда. Спасибо огромное Сергею за комфортное путешествие в зелёную сказку! Совершенно довольны
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