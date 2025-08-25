7 отзывов оставили туристы

На одной из самых северных чайных плантаций в мире вы узнаете о местных сортах чая и сможете продегустировать их с ароматными блинами. Посетите знаменитый сероводородный источник и услышите старинную горскую легенду о его происхождении. А с горы Ахун окинете взглядом все районы Большого Сочи, бескрайние морские просторы и заснеженные вершины Кавказа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чайная плантация

Путешествие начнётся с посещения одной из самых северных в мире чайных плантаций «Мацеста чай», расположенной в горной части долины реки Мацеста. Здесь вы познакомитесь с историей и традициями чайного дела в нашем регионе и узнаете о выращиваемых сортах чая. Прогуляетесь среди посадок и увидите, как идёт работа на фабрике. А в фирменном магазине сможете продегустировать ароматный напиток с блинами, мёдом или вареньем и, при желании, приобрести продукцию предприятия, выбрав из более чем 100 представленных видов. Также можно принять участие в мастер-классе по купажированию разных сортов чая.

Долина реки Мацеста

Мы прогуляемся к знаменитому сероводородному источнику, из которого уже более 120 лет берут воду для водолечебниц. Вы услышите старинную горскую легенду о его происхождении.

Панорамы с горы Ахун

Посетим самую высокую точку прибрежного Сочи — гору Ахун, на вершину которой приведёт извилистая горная дорога. На высоте 663 м над уровнем моря вы увидите строение из природного камня в стиле средневекового сторожевого сооружения (высота 30,5 м). Оно построено в 1936 году по распоряжению Сталина. Вам откроются незабываемые виды на все районы Большого Сочи и заснеженные вершины Кавказа. По желанию можно прокатиться на самом высокогорном в России колесе обозрения.

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам от 7 лет, имеющим минимальную физическую подготовку и готовым к несложному треккинговому маршруту.

Организационные детали

Трансфер с места проживания, расположенного от Дагомыса до центра Сочи, включён в стоимость экскурсии

Экскурсия проходит на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест

Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата

Башня на горе Ахун закрыта на реконструкцию, осмотрим только снаружи

Дополнительные расходы