Дегустации на экскурсиях в Сочи – попробуйте новое на вкус

Найдено 52 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
46 отзывов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
«По пути предусмотрены бесплатные дегустации сыра, вина, мёда (по желанию группы)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«Также вас пригласят на дегустацию мёда и домашнего абхазского вина»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Традиционные дегустации в винном погребе, сыроварне и пасеке»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
97 отзывов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Любителям домашних напитков проведу дегустацию абхазских вин, настоек и соков из редких фруктов»
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610 за всё до 6 чел.
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«Если пожелаете, также заедем на дегустацию редких Краснополянских горных медов и пообедаем в колоритном греческом кафе»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
«Мы будем жарить рыбку на гриле и говорить о потрясающей истории Кавказа, съездим на винные и медовые дегустации»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
«Вы научитесь заваривать два вида чая по всем правилам настоящей чайной дегустации»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Обязательно антуражная апацха — с дегустацией национальных блюд Абхазии, домашнего вина или чачи»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Дегустация традиционных блюд Абхазии: мамалыги, сыра сулугуни, острой фасоли, копченого мяса и хачапури в колоритном кафе, куда ходят только местные»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«Её владельцы покажут свои плантации и фруктовые сады и устроят дегустацию вина, которое в 2021 году было признано лучшим во всей Абхазии»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
410 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
«В стоимость включены страховка, трансфер и дегустации»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350 за человека
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
380 отзывов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
«Дегустации: вы попробуете абхазское вино, коньяк, кавказскую чачу, копченое мясо, домашний козий сыр и горный мёд»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240 за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
12 отзывов
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
«В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«В стоимость включена дегустация, страховка, трансфер из Адлера, завтрак (чай со сладкой булочкой)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«После дегустации вас ждет сытный обед и покорение горных вершин»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«Чуть позже для вас проведут дегустацию мёда и вина»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«А после дегустации вас ждёт долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
«После обеда с блюдами черноморской кухни и дегустации мёда и вина путь продолжится к горе Ахун»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
«Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства, а также остановимся на дегустацию местных вин»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Дегустация абхазских вин, мёда и сыра»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Мы покажем первое казино Сочи, расскажем историю модного курорта и устроим дегустацию меда и вина»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из Сочи и отвезём в Гагру, где и пройдут дегустации»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.
Сочный Сочи: гастрономический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
12 отзывов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
«— экскурсия по чайной фабрике дегустация чая с мёдом, вареньем и блинами— Обед в ресторане (одно блюдо 300-500 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Завораживающие окрестности Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
«Уютная и полезная чайная дегустация»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800 за всё до 4 чел.
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Легенды и тайны долины реки Шахе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
«В долине реки Шахе — крае легенд и водопадов — вы посетите адыгский аул Большой Кичмай, в котором гостеприимные горцы устроят для вас дегустации традиционных сортов сыра и меда»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму
Начало: От отеля, где остановились туристы
«С давних пор люди приезжают к источникам ради оздоровительных процедур, а мы совместим поездку еще и с прогулкой по исторической набережной и с дегустацией национальных блюд»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Солох-Аул - родина русского чая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«А после небольшой экскурсии вас ждет дегустация местных сортов напитка за просмотром фильма о Мацеста-чае»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
«Пасека и дегустация: вам предложат попробовать ароматный мёд, местные напитки, копчёности и сыры»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800 за человека
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«Также вам предложат прокатиться на пони в манеже и посетить дегустацию местных эко-продуктов, в особенности сыров»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
«33 водопада» с дегустацией вина и концертом
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
48 отзывов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства, затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра»
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000 за человека
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
«Вас ждёт прогулка по самым северным чайным плантациям в мире, чаепитие и дегустация аутентичного варенья (по желанию) — это самая вкусная часть нашего путешествия»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600 за человека
Гастрономические приключения в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
«В стоимость экскурсии входит трансфер, экскурсия по сыроварне, дегустация мёда»
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900 за всё до 4 чел.
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая
Начало: на улице Роз
«Я проведу для вас мастер-класс по приготовлению и дегустации китайского чая»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
1 500 за человека
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: Адлер
«Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
25 000 за всё до 4 чел.
Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
257 отзывов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«В середине дня запланирован обед в кафе с видом на горные хребты (за отдельную плату) и дегустация местного вина и мёда»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500 за человека
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
«А ещё мы предложим вам дегустационную тарелку местных солений: папоротник, бамбук, туршу и другие — сможете съесть или забрать её домой»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
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    фактов. Водитель, несмотря на опасные подъёмы и спуски, ведёт машину очень аккуратно. Жаль, что не попали в пещеру, в понедельник она закрыта как и Новоафонский монастырь. Но помимо этого есть ещё что посмотреть. Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
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    посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!

    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
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    племянница была в восторге от увиденного и уже просит вернуться сюда в следующем году. Особенно приятным бонусом стало угощение местным вином, которое было не только вкусным, но и позволило нам окунуться в гастрономическую культуру Абхазии. Спасибо за клевые впечатления

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
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    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дегустационные туры»

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