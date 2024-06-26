Смешанная: автобусная и пешеходная, а также прогулка на теплоходе. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Важно! Обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для ребёнка).

Описание экскурсии

Увидеть первый спа-курорт Сочи и главный сероводородный курорт страны

Приглашаем вас на экскурсию увидеть первый спа-курорт Сочи и главный сероводородный курорт страны, а также узнать, что Мацеста - это подход к своему здоровью с любовью. Вы оцените масштаб сталинской архитектуры под сводами и колоннами главного ванного здания, почувствуете атмосферу изменения гора Сочи сквозь время, прогуливаясь по таинственным коридорам дома. А ещё будет время, чтобы сделать оригинальные фотографии на фоне величественных развалин.