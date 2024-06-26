Смешанная: автобусная и пешеходная, а также прогулка на теплоходе. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Важно! Обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для ребёнка).
Описание экскурсии
Увидеть первый спа-курорт Сочи и главный сероводородный курорт страны
Приглашаем вас на экскурсию увидеть первый спа-курорт Сочи и главный сероводородный курорт страны, а также узнать, что Мацеста - это подход к своему здоровью с любовью. Вы оцените масштаб сталинской архитектуры под сводами и колоннами главного ванного здания, почувствуете атмосферу изменения гора Сочи сквозь время, прогуливаясь по таинственным коридорам дома. А ещё будет время, чтобы сделать оригинальные фотографии на фоне величественных развалин.
Приглашаем вас на экскурсию увидеть первый спа-курорт Сочи и главный сероводородный курорт страны, а также узнать, что Мацеста - это подход к своему здоровью с любовью. Вы оцените масштаб сталинской архитектуры под сводами и колоннами главного ванного здания, почувствуете атмосферу изменения гора Сочи сквозь время, прогуливаясь по таинственным коридорам дома. А ещё будет время, чтобы сделать оригинальные фотографии на фоне величественных развалин.
Программа
- Курортный проспект;
- Мацеста;
- Сероводородный источник;
- Ванное здание.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской Порт
- Собор Михаила Архангела
- Приморский парк
- Платановая аллея
- Дерево Дружбы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входной билет в комплекс Мацеста - 400 руб. с человека Прогулка на теплоходе (1 час) - 800 руб. с человека
- 400 руб. за ребёнка до 12 лет
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Сочи
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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