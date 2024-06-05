Экскурсии на курорт Мацеста в Сочи

Найдено 23 экскурсии в категории «Мацеста» в Сочи, цены от 3 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Мы посетим Мацесту — визитную карточку Сочи и отправную точку в его развитии как города-курорта»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«На обратном пути, спускаясь к Мацестинской долине, увидим известную в СССР бальнеологическую лечебницу и ядро зарождения курорта Сочи»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
137 отзывов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
«Наш старт — у санатория «Мацеста»: это место входит в Большой Сочи, сюда легко добраться разными способами»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«Мы отправимся в Мацесту, чье название переводится как «огненная вода»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«При желании можно продегустировать его в кафе «Мацеста-чай»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
«На этом оздоровительные процедуры не закончатся: впереди впереди ждёт прогулка к источникам Мацесты, где вы увидите, как ковалась бальнеологическая слава города-курорта Сочи»
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Мацестинский курорт — сюда Сталин впервые приехал в Сочи — на лечение сероводородными ваннами»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«В программе сочетается сразу несколько экскурсий: обзорная по городу, поездка на гору Ахун, посещение дачи Сталина и курорта Мацеста»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Мацестинский вояж
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Мацестинский вояж
Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
«Путешествие начнется с посещения одной из самых северных в мире чайных плантаций «Мацеста чай», расположенной в горной части долины реки Мацеста»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
«Мацестинские источники и карстовая пещера»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Мацесты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
«Пещера и минеральный источник Мацесты»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999 за всё до 4 чел.
Авторский тур в Мацесту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Мацестинские источники Начало маршрута — ландшафтный парк Мацестинские источники, где вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Под рассказ о судьбе города и его героях мы доедем к стеле, посвященной Мацесте»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
«Маршрут завершается в знаковом месте города Сочи — у Мацестинских источников»
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800 за всё до 2 чел.
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
«На этой экскурсии я предлагаю осмотреть центральную часть города, познакомиться с его историей, увидеть Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, побывать на чайных плантациях»
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за экскурсию
Гастрономические приключения в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Увидеть огненную воду, послушать шум лесного водопада и набрать горсть зеленого чая
«Современная история развития города началась благодаря целебным сероводородным источникам на Мацесте»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«Перечень природных красот Мацесты продолжат Змейковские водопады»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.
По сталинским местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«Гуляя у старейшего каменного здания мацестинских вод и территории всемирно известного источника, вы:»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.
Долина реки «Огненная»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Долина реки «Огненная»
Отправиться в дружеское путешествие по одному из лучших экскурсионных маршрутов Сочи
Начало: у вашего отеля
«Добравшись до долины реки, мы заедем в сердце курорта — мацестинскую бальнеолечебницу, где проводят самое знаменитое лечение минеральными водами в стране»
9 июня в 09:00
19 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Побывать в Сочи и не побывать в горах - это значит, не побывать в Сочи 😊 А главное в горах -
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    это правильный проводник, как точно подметил Роман:"это вам не шахматы, тут думать надо"😊 С таким сопровождающим как Роман, прогулка к Орлиным скалам у вас точно пройдет отлично (полностью забитая аптечка, вкуснейший чай и т. д.)! Для детей 9 и 11 лет маршрут был несложным, виды шикарными, а в компании Романа все чувствовали себя так, как будто давно с ним знакомы!

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
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    Его очень интересно слушать. Дети и взрослые остались в восторге. Водит машину плавно и не старается гнать по серпантину. Буду рекомендовать друзьям.

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
    Мне очень понравилась экскурсия! Было очень познавательно и красиво. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом вспоминать эту прекрасную душевную
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    прогулку. Роман рассказывает много интересного из истории города, местности. Да и в целом, с ним интересно поговорить на разные темы:) Роман очень дружелюбный и позитивный человек, мне было комфортно с ним, как с хорошим другом. Сам путь в целом, несложный, но были спуски и подъемы, скучать не пришлось:) В следующий раз когда буду в Сочи обязательно запишусь еще на поход с Романом. Благодарю!

    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с тепломОчень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом
  • К
    Кристина
    22 мая 2024
    Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
    Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки описать свои пожелания по
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    тому как вы хотите провести день, и оповестить гида о своих возможностях и целях — тогда вам подберут наиболее оптимальный и красочный маршрут. Понравилось, что поддерживается темп группы и всё очень гибко, всё будет так, как хотите вы. Нам показали все самые красивые места) Один из бонусов — это кофеёк, сваренный гидом для вас прямо на берегу реки! А также, Василий сделает вам очень крутые фотки! В этом он тоже мастер! И плюсом ко всему, вы можете быть уверены в своей безопасности, ведь большинство гидов этой компании квалифицированные спасатели! В общем, мы советуем провести день, полный впечатлений именно с этой командой)

    Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии перепискиМашинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    Впервые в Сочи
    Илья очень приятный человек и отличный гид. Благодаря ему, местному жителю, и его интересным рассказам, посмотрели на Сочи, в котором были до этого много раз, как бы изнутри. Информация о точках на маршруте конечно также была увлекательной и полной. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мацеста»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
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  3. Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
  4. В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
  5. Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Мацеста" можно забронировать 23 экскурсии от 3 800 до 17 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Водопады 💧, чайные плантации, сталинские дворцы, санатории и многое другое, что есть в Мацесте 🏞 Сочи. Купите одну из экскурсий на Мацесту и гиды проведут групповую или индивидуальную поездку с экскурсом в историю этого уникального и лечебного района Сочи из Сочи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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