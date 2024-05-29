Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 26 экскурсий в категории «История и культура» в Сочи, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1069 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
482 отзыва
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800 за человека
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
22 отзыва
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150 за человека
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
16 отзывов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600 за человека
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
9 часов
20 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350 за человека
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Гора Ахун и дача Сталина
Групповая
4.5 часа
Гора Ахун и дача Сталина
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900 за человека
Красная поляна и Олимпийский парк
Групповая
10 часов
Красная поляна и Олимпийский парк
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 12:00
1 000 за человека
Красная Поляна
Групповая
8 часов
Красная Поляна
Расписание: Четверг, Пятница, Воскресенье в 10:00
1 000 за человека
Обзорная экскурсия по Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 17 500 за экскурсию
Абхазия: озеро Рица и Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Абхазия: озеро Рица и Новый Афон
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 34 000 за экскурсию
Абхазия: Гагра, Пицунда, Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Абхазия: Гагра, Пицунда, Новый Афон
Расписание: Ежедневно в 07:00
от 32 000 за экскурсию
Абхазия: Гагра, озеро Рица, Пицунда
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Абхазия: Гагра, озеро Рица, Пицунда
Расписание: Ежедневно в 07:00
от 32 000 за экскурсию
33 водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 водопада
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 20 000 за экскурсию
Воронцовские пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Воронцовские пещеры
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 19 000 за экскурсию
Красная Поляна и Skypark
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Красная Поляна и Skypark
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000 за экскурсию
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
Групповая
14 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:00
1 900 за человека
Хоррор Квест «Неврастения»
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
По курортному Сочи в мини-группе
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Мототур в Абхазию
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за человека
По следам Сталина в Сочи
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    29 мая 2024
    В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
    Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
    Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группе
    Красивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Александр, спасибо большое за обзорную экскурсию по Сочи! Было комфортно, познавательно и интересно!!!
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
    Минус одна звезда за организацию. Сама экскурсия с водителем Робертом прошла хорошо, по дороге на каньон останавливались на смотровых площадках, рассказывал
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    про дорогу и гору. Поездка прошла весело, водитель по горам ездит уверено, не было страшно. По организации - время экскурсии на сайте - 12.00, за час вам звонит водитель, к 12 я была уже на месте, которое обговорили с менеджером, так же я сообщила, что еду до Адлера из красной поляны, соответственно мне ехать около 40 минут и я ориентировалась на 12.00. Мне позвонил водитель и сказал, что меня заберёт в 13.30. В итоге вышло в 13.50, к водителю никаких претензий, понимаю, что такое пробки в Сочи и в Адлере, но почему бы менеджеру с вечера не составлять время отправления для каждого туриста из группы, если заранее спрашивают откуда поедут. Так делают на других экскурсиях. Или хотя бы просто предупреждать, что точно не в 12 вас заберут. Если бы мне объяснили заранее, что водитель звонит за час и только после этого вы договариваетесь на место встречи и время, я бы просто не поехала, потому что я люблю планировать свой день в поездках, а не ждать звонка, чтобы мне сказали, где я должна быть через час. Я понимаю, что кто-то может из группы опоздать, но тут именно момент того, что мне позвонили к 12 и сообщили время 13.30. И организация ужина - хотелось бы поужинать в месте поприятнее.

  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый Афон
    Прошло все хорошо, гид молодец, единственное, что хотелось, чтобы в золотом кольце был Сухум, а время на водопад не обязательно, все же золотое кольцо предполагает основное, а сухум это одна из главных достопримечательностей
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый Афон
    Понравилась экскурсия. Отличный экскурсовод Мака👍.
  • А
    Андрей
    29 апреля 2024
    Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
    Отличные природные достопримечательности. Кайфовая поездка, супер место для вкусной еды. Отличный водитель Аркадий.
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Заказывали обзорную экскурсию для родителей, которые приехали в Сочи впервые. Все очень понравилось 😊 Выражаем благодарность организатору Александру и гиду Олесе! Насыщенно, интересно, все с учетом пожеланий! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «История и культура»

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  1. Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
  2. Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
  3. В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
  4. Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
  5. Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "История и культура" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 690 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 2195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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