1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
10.5 часов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Групповая
10 часов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4.5 часа
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Четверг, Пятница, Воскресенье в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 17 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
14 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 34 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
от 32 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
от 32 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 20 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 19 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000₽ за экскурсию
Групповая
14 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:00
1 900₽ за человека
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия29 мая 2024Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
- ТТатьяна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
- ЛЛариса25 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группеКрасивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
- ТТатьяна24 мая 2024Александр, спасибо большое за обзорную экскурсию по Сочи! Было комфортно, познавательно и интересно!!!
- ААнна23 мая 2024Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
- ААнастасия8 мая 2024Минус одна звезда за организацию. Сама экскурсия с водителем Робертом прошла хорошо, по дороге на каньон останавливались на смотровых площадках, рассказывал
- ССветлана1 мая 2024«Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый АфонПрошло все хорошо, гид молодец, единственное, что хотелось, чтобы в золотом кольце был Сухум, а время на водопад не обязательно, все же золотое кольцо предполагает основное, а сухум это одна из главных достопримечательностей
- ММария30 апреля 2024«Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый АфонПонравилась экскурсия. Отличный экскурсовод Мака👍.
- ААндрей29 апреля 2024Отличные природные достопримечательности. Кайфовая поездка, супер место для вкусной еды. Отличный водитель Аркадий.
- ККсения26 апреля 2024Заказывали обзорную экскурсию для родителей, которые приехали в Сочи впервые. Все очень понравилось 😊 Выражаем благодарность организатору Александру и гиду Олесе! Насыщенно, интересно, все с учетом пожеланий! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «История и культура»
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