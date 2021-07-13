Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Драйвовое путешествие на максискутере

Мотоцикл заедет за вами в указанное время и место — и мы отправимся навстречу приключениям! Максискутер чрезвычайно дружелюбен к пассажирам: большое удобное сиденье, прямая посадка — спине будет комфортно. Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину. В пути будем останавливаться в самых впечатляющих точках, а также устроим перекус в кафе или отведаем национальной кухни в одном из культовых мест города.

Главные символы Сочи на одном дыхании

В маршрут войдут места, с которых стоит начать знакомство с Сочи:

Олимпийский парк : здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним.

: здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним. Змейковские водопады или башня Ахун . Направимся в сторону Мацесты. Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберемся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун.

. Направимся в сторону Мацесты. Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберемся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун. Роза Ветров — смотровая площадка с великолепной круговой панорамой. Отсюда вам откроется вид на Черное море, морской порт и другие достопримечательности. Я расскажу интересные факты о городе и его кипучей современной жизни, а после мы проедем по знаковым местам центрального Сочи.

🎥 Также в поездку мы берем квадрокоптер: вы сможете сделать невероятные фото и видео в 4К, а так же посмотрите на город с высоты до 500 метров через очки виртуальной реальности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Участие в мото-экскурсии доступно с 14 лет

Скорость движения регулируется по вашему желанию (но не быстрее, чем предписывают дорожные условия), пассажиру предоставляется шлем. Также на мотоцикле большое и удобное сиденье, есть место для багажа (сумка, рюкзак).

Дополнительно оплачиваются входные билеты на посещаемые объекты (на ваш выбор)

Одеваться на экскурсию следует чуть теплее, чем позволяет погода на улице

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