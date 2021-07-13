Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере

Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города

5
4 отзыва
Мото-экскурсия в Сочи — это возможность заглянуть в самые интересные места города, проехать нестандартным маршрутом и получить добротную порцию адреналина! На удобном максискутере вы промчитесь по проспектам, трассам и горным серпантинам.

А еще прогуляетесь к Змейковским водопадам, посетите Олимпийский парк и узнаете, чем живет Сочи сегодня.
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере

Что вас ожидает

Драйвовое путешествие на максискутере

Мотоцикл заедет за вами в указанное время и место — и мы отправимся навстречу приключениям! Максискутер чрезвычайно дружелюбен к пассажирам: большое удобное сиденье, прямая посадка — спине будет комфортно. Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину. В пути будем останавливаться в самых впечатляющих точках, а также устроим перекус в кафе или отведаем национальной кухни в одном из культовых мест города.

Главные символы Сочи на одном дыхании

В маршрут войдут места, с которых стоит начать знакомство с Сочи:

  • Олимпийский парк: здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним.
  • Змейковские водопады или башня Ахун. Направимся в сторону Мацесты. Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберемся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун.
  • Роза Ветров — смотровая площадка с великолепной круговой панорамой. Отсюда вам откроется вид на Черное море, морской порт и другие достопримечательности. Я расскажу интересные факты о городе и его кипучей современной жизни, а после мы проедем по знаковым местам центрального Сочи.

🎥 Также в поездку мы берем квадрокоптер: вы сможете сделать невероятные фото и видео в 4К, а так же посмотрите на город с высоты до 500 метров через очки виртуальной реальности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Участие в мото-экскурсии доступно с 14 лет
  • Скорость движения регулируется по вашему желанию (но не быстрее, чем предписывают дорожные условия), пассажиру предоставляется шлем. Также на мотоцикле большое и удобное сиденье, есть место для багажа (сумка, рюкзак).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на посещаемые объекты (на ваш выбор)
  • Одеваться на экскурсию следует чуть теплее, чем позволяет погода на улице

Дополнительные опции

  • По вашему желанию мы можем сделать фото или видео поездки
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников по предварительному запросу
🚩 Начало и место завершения: в районе Нового Века
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Всем привет! Я приехал в Сочи в тёплом ноябре 2013-го, работал на Олимпиаде, Чемпионате мира по футболу и моей любимице — «королеве автоспорта» — Формуле 1. В свободное время совершаю набеги на интересные места Сочи и Абхазии, увлекаюсь съёмкой видео. На своих экскурсиях хочу поделиться яркими эмоциями и драйвом, которыми окутаны мото-путешествия. Особенно важно, что вы будете с опытным гидом-водителем, поездка с которым комфортна и абсолютно безопасна.
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4 настоящих отзыва от туристов

Н
13 июля 2021
Экскурсия прошла очень живенько и отлично))) Гид Михаил встретил у моей гостиницы и мы рванули в путешествие) Сначала была экскурсия по олимпийскому парку, долго не задерживались, т. к. моя Гостиница была рядом и потом погуляла там. Далее мы направились на башню Ахун, вид просто потрясающий, сняли видео с квадрокоптера) потом ещё сняли как едем на мотике))) воздух, когда летишь на мото в лесу очень свежий, приятный, не надышаться))) Далее отправились на водопады змейковские) и гуляли там, очень красивые водопады, после сильных дождей, они были наполнены) Потом хотелось ещё покататься) и мы отправились в Сочи на панарамную крышу) Красотища) Очень необычная экскурсия, много впечатлений, драйва) Сама давно мечтаю научиться кататься на мотоцикле, так что эта поездка меня впечатлила на новые эксперименты в жизни, пойду учиться) Ощущения супер) Спасибо, Михаил за экскурсию)
Татьяна
24 мая 2021
Впечатления от экскурсии просто отличные! Из седла скутера виды открываются совершенно иные, чем из автобуса или машины. Скорость дарит удивительное ощущение полета! Обязательно рекомендую попробовать. ! Михаил - отличный водитель, абсолютно уверенно и деликатно водит. С таким гидом очень комфортно и удобно путешествовать и видеть новое. С удовольствием буду рекомендовать своим друзьям эту экскурсию и желаю Михаилу больших успехов!
A
18 мая 2021
Очень классная и не ординарная экскурсия. С мопеда Сочи еще больше похож на русский Бали. Обязательно говорите ваши пожелания - Михаил все учтет. Я люблю природу, поэтому мы не задерживались в городе и заложили больше времени на горы 🤍 Шлем, наколенники, под-шлемник - у Михаила все есть. Мопед большой и мощный, ехать очень удобно, есть поддержка для спины, можно убрать вещи (сумку/не большой рюкзак) в багажник, даже сиденье подогревается. Ехать по Курортному проспекту вдоль моря, аккуратно объезжая при этом пробки, - кайф! На случай дождя у Михаила даже есть плащ. У нас была пасмурная погода, но экскурсия все равно была очень классная - увидела море и вид с горы с необычной стороны. Очень рада, что выбрала эту экскурсию.
К
10 мая 2021
Несмотря на то, что нам не очень повезло с погодой, впечатления самые положительные ! Во-первых, мы посетили кучу мест, без пробок и как написано в названии экскурсии "с ветерком". Во-вторых, Михаил -искушенный активным отдыхом человек, здорово переходит с темы на тему, рассказывает доступным языком , даже удалось что-то запомнить, чем после обычных экскурсий я не могу похвастать. Отдельно хочу отметить внимательность гида, хоть и дождь закончился перед экскурсией, у него было 2 плаща, периодически спрашивал : Не холодно ? Не жарко ли ? Не быстро ли ? На скутере ехать было комфортно и совсем не страшно. Вообще такой формат экскурсии я увидела в передаче "Орёл и решка" по-моему в Барселоне, там тоже была экскурсия на мотоцикле, и захотелось как-нибудь попробовать. Попробовала и не пожалела, очень круто, однозначно рекомендую!

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