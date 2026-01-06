Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мото-поездка в Сочи — это возможность заглянуть в самые интересные места города, проехать нестандартным маршрутом и получить добротную порцию адреналина! На удобном максискутере вы промчитесь по проспектам, трассам и горным серпантинам. А ещё прогуляетесь к Змейковским водопадам, посетите Олимпийский парк и узнаете, чем живёт Сочи сегодня.

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Описание экскурсии

Драйвовое путешествие на максискутере

Мотоцикл заедет за вами в указанное время и место — и мы отправимся навстречу приключениям! Максискутер чрезвычайно дружелюбен к пассажирам: большое удобное сиденье, прямая посадка — спине будет комфортно. Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину. В пути будем останавливаться в самых впечатляющих точках, также будет возможность устроить перекус в кафе или отведать национальной кухни в одном из культовых мест города.

Главные символы Сочи на одном дыхании

В маршрут войдут места, с которых стоит начать знакомство с Сочи:

Роза Ветров — смотровая площадка с великолепной круговой панорамой. Отсюда вам откроется вид на Чёрное море, морской порт и другие достопримечательности. Я поделюсь наблюдениями о современной жизни города, а после мы проедем по знаковым местам центрального Сочи.

— смотровая площадка с великолепной круговой панорамой. Отсюда вам откроется вид на Чёрное море, морской порт и другие достопримечательности. Я поделюсь наблюдениями о современной жизни города, а после мы проедем по знаковым местам центрального Сочи. Змейковские водопады или башня Ахун . Направимся в сторону Мацесты. Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберёмся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун.

. Направимся в сторону Мацесты. Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберёмся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун. Олимпийский парк: здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним.

По вашему желанию, в поездку мы можем взять квадрокоптер: в определенных локациях можно сделать потрясающие фото или видео с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

Как проходит поездка

Участие возможно с 14 лет

Скорость движения регулируется по вашему желанию (но не быстрее, чем предписывают дорожные условия), пассажиру предоставляется шлем. Также на мотоцикле большое и удобное сиденье, есть место для багажа (сумка, рюкзак).

Дополнительно оплачиваются входные билеты на посещаемые объекты (на ваш выбор)

Одеваться следует чуть теплее, чем позволяет погода на улице

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