Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мотоцикл заедет за вами в указанное время и место — и мы отправимся навстречу приключениям! Максискутер чрезвычайно дружелюбен к пассажирам: большое удобное сиденье, прямая посадка — спине будет комфортно. Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину. В пути будем останавливаться в самых впечатляющих точках, а также устроим перекус в кафе или отведаем национальной кухни в одном из культовых мест города.
В маршрут войдут места, с которых стоит начать знакомство с Сочи:
🎥 Также в поездку мы берем квадрокоптер: вы сможете сделать невероятные фото и видео в 4К, а так же посмотрите на город с высоты до 500 метров через очки виртуальной реальности.