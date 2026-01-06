Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мото-поездка в Сочи — это возможность заглянуть в самые интересные места города, проехать нестандартным маршрутом и получить добротную порцию адреналина! На удобном максискутере вы промчитесь по проспектам, трассам и горным серпантинам.
А ещё прогуляетесь к Змейковским водопадам, посетите Олимпийский парк и узнаете, чем живёт Сочи сегодня.
А ещё прогуляетесь к Змейковским водопадам, посетите Олимпийский парк и узнаете, чем живёт Сочи сегодня.
Описание экскурсии
Драйвовое путешествие на максискутере
Мотоцикл заедет за вами в указанное время и место — и мы отправимся навстречу приключениям! Максискутер чрезвычайно дружелюбен к пассажирам: большое удобное сиденье, прямая посадка — спине будет комфортно. Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину. В пути будем останавливаться в самых впечатляющих точках, также будет возможность устроить перекус в кафе или отведать национальной кухни в одном из культовых мест города.
Главные символы Сочи на одном дыхании
В маршрут войдут места, с которых стоит начать знакомство с Сочи:
- Роза Ветров — смотровая площадка с великолепной круговой панорамой. Отсюда вам откроется вид на Чёрное море, морской порт и другие достопримечательности. Я поделюсь наблюдениями о современной жизни города, а после мы проедем по знаковым местам центрального Сочи.
- Змейковские водопады или башня Ахун. Направимся в сторону Мацесты. Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберёмся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун.
- Олимпийский парк: здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним.
По вашему желанию, в поездку мы можем взять квадрокоптер: в определенных локациях можно сделать потрясающие фото или видео с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Участие возможно с 14 лет
- Скорость движения регулируется по вашему желанию (но не быстрее, чем предписывают дорожные условия), пассажиру предоставляется шлем. Также на мотоцикле большое и удобное сиденье, есть место для багажа (сумка, рюкзак).
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на посещаемые объекты (на ваш выбор)
- Одеваться следует чуть теплее, чем позволяет погода на улице
Дополнительные опции
- По вашему желанию мы можем сделать фото или видео поездки
- Поездку можно организовать и для большего количества участников по предварительному запросу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 35 туристов
Всем привет! Я приехал в Сочи в тёплом ноябре 2013-го, работал на Олимпиаде, Чемпионате мира по футболу и моей любимице — «королеве автоспорта» — Формуле 1. В свободное время совершаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Михаил - прекрасный организатор, позитивный душевный человек, безопасный водитель!!! Посетили смотровые площадки, проехали от центра Сочи до Сириуса, посетили Сочи парк, проехали по трассе Формулы 1, увидели как садятся самолеты) Мототур огонь!
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В Сочи была несколько раз, посетила кучу экскурсий, думала меня уже не удивить, но поездка с Михаилом подарила кучу эмоций. Необычный формат посмотреть на Сочи, обзор без ограничений (не как
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Потрясающая экскурсия!!!
Маршрут подстраивается под ваш запрос Так же со скоростью!
Если вы любите драйв и полёт- это для вас🔥 Если вы на больших скоростях бздите(как я🤣) это тоже для вас!!!
Здесь все получат удовольствие от поездки ❤️ Михаил отличный экскурсовод.
И чудесный фотограф. У вас останутся прекрасные фото и видео А ещё фишка, это съёмка с квадрокоптера🔥🔥🔥🔥 Всем рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Маршрут подстраивается под ваш запрос Так же со скоростью!
Если вы любите драйв и полёт- это для вас🔥 Если вы на больших скоростях бздите(как я🤣) это тоже для вас!!!
Здесь все получат удовольствие от поездки ❤️ Михаил отличный экскурсовод.
И чудесный фотограф. У вас останутся прекрасные фото и видео А ещё фишка, это съёмка с квадрокоптера🔥🔥🔥🔥 Всем рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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Отличная прогулка! И отличные ребята! Конечно, сам Михаил, в первую очередь. Легкий, коммуникабельный, внимательный к гостям. Нас было двое, взрослые вполне товарищи. Потому и ребят с мотоциклами тоже было двое.
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Чудесная экскурсия - огромное спасибо Михаилу! Рассказ гида был обстоятельным, интересным и познавательным, я узнала много нового, увидела различные места, не все из которых в других экскурсиях упоминались.
Михаил - великолепный
Михаил - великолепный
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Н
Экскурсия прошла очень живенько и отлично))) Гид Михаил встретил у моей гостиницы и мы рванули в путешествие) Сначала была экскурсия по олимпийскому парку, долго не задерживались, т. к. моя Гостиница
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