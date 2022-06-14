Приезд в г. Адлер.
Рядом с железнодорожным вокзалом есть пляж.
Можно искупаться или просто погулять по новой набережной.
Сбор группы в 12:00 около центрального входа железнодорожного вокзала Роза Хутор.
Трансфер от п.Эсто-Садок (заброска внедорожным транспортом к началу маршрута) на Энгельмановы поляны.
Пребываем на Энгельмановы поляны.
Получение снаряжения, питания.
Знакомство с инструктором.
Установка лагеря.
Акклиматизационный вечер.
Завтрак.
Мы отправляемся в сердце заповедника к озеру Кардывач.
Широкая тропа вдоль правого берега Мзымты живописна и полна сюрпризов.
Ее пересекают шумные ручьи, окружают вековые сосны и широкие поляны радуют своим разнотравием.
Тропа потихоньку поднимается в зону альпийских лугов.
Здесь можно встретить кавказского мишку или оленя.
Над головой белые снега Агепсты и голубое небо.
Ужин мы готовим на газовых горелках.
Ночевка около погранзаставы с видом на Главный Кавказский хребет.
Еще какие-то пара часов и мы подходим к вожделенному озеру Кардывач.
В верхнем течении Мзымта теряется под камнями и порой тропа проходит по сухому руслу.
На берегу мы разбиваем лагерь на специально оборудованной площадке.
Нас ждет заслуженный отдых.
Наслаждаемся озером, купаемся в ледяных водах, загораем на пляже, гуляем по окрестностям.
Оставляем рюкзаки и налегке отправляемся осматривать окрестности.
Желающие могут дойти до самого великолепного озера – Верхний Кардывач.
Бежим вниз.
По пути пробуем целебный нарзан, любуемся шумными водопадами.
Ориентировочное время прибытия в Красную Поляну после 19:00.
Тур проводится в приграничной зоне, подача документов для оформления погранпропуска не позднее чем за 21 день для граждан России и 40 дней для граждан других государств.
Если Вы имеете действующий пропуск в приграничную зону, оформленный самостоятельно, или прописку в городе Сочи возможна подача заявки в меньшие сроки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.