Тур проводится в приграничной зоне, подача документов для оформления погранпропуска не позднее чем за 21 день для граждан России и 40 дней для граждан других государств.

Если Вы имеете действующий пропуск в приграничную зону, оформленный самостоятельно, или прописку в городе Сочи возможна подача заявки в меньшие сроки.