Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны

Кардывач притягивает к себе туристов уже многие годы

5
3 отзыва
Кардывач притягивает к себе туристов уже многие годы.

Манит глубина и бирюзовая гладь, притягивает ощущение полета и свободы, которое испытываешь, оказавшись на его берегу. Притаившись в укромном уголке заповедника, Кардывач, тем не менее, яркая фигура. Во-первых, именно это озеро – исток бурной и яросной Мзымты.

Даже около самого истока, места где вода озера изливается в узкое горло-русло, течение Мзымты значительно, а вода ледяная. В самые жаркие месяцы температура воды в Кардываче не поднимается выше 18 градусов на поверхности. Во-вторых, удивительно, но этот пресноводный водоем пуст – в нем нет рыбы. И от этого оно становиться загадочным и необычным.

В-третьих, с какого бы ракурса ты не смотрел в озеро, в нем будут отражаться пики окрестных гор, кажется, что сам Китяж-град предстал перед тобой и проглядывает сквозь зеленоватую воду Кардывача. Тур доступен для индивидуального заказа в удобные для Вас даты в интервале с июня по октябрь.
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
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Программа тура по дням

1 день
Заезд. Трансфер на Энгельмановы поляны

Приезд в г. Адлер.

Рядом с железнодорожным вокзалом есть пляж.

Можно искупаться или просто погулять по новой набережной.

Сбор группы в 12:00 около центрального входа железнодорожного вокзала Роза Хутор.

Трансфер от п.Эсто-Садок (заброска внедорожным транспортом к началу маршрута) на Энгельмановы поляны.

Пребываем на Энгельмановы поляны.

Получение снаряжения, питания.

Знакомство с инструктором.

Установка лагеря.

Акклиматизационный вечер.

2 день
Начало маршрута к сердцу заповедника

Завтрак.

Мы отправляемся в сердце заповедника к озеру Кардывач.

Широкая тропа вдоль правого берега Мзымты живописна и полна сюрпризов.

Ее пересекают шумные ручьи, окружают вековые сосны и широкие поляны радуют своим разнотравием.

Тропа потихоньку поднимается в зону альпийских лугов.

Здесь можно встретить кавказского мишку или оленя.

Над головой белые снега Агепсты и голубое небо.

Ужин мы готовим на газовых горелках.

Ночевка около погранзаставы с видом на Главный Кавказский хребет.

3 день
Озеро Кардывач

Еще какие-то пара часов и мы подходим к вожделенному озеру Кардывач.

В верхнем течении Мзымта теряется под камнями и порой тропа проходит по сухому руслу.

На берегу мы разбиваем лагерь на специально оборудованной площадке.

Нас ждет заслуженный отдых.

Наслаждаемся озером, купаемся в ледяных водах, загораем на пляже, гуляем по окрестностям.

4 день
Свободный день. Озеро Верхний Кардывач

Оставляем рюкзаки и налегке отправляемся осматривать окрестности.

Желающие могут дойти до самого великолепного озера – Верхний Кардывач.

5 день
Отъезд

Бежим вниз.

По пути пробуем целебный нарзан, любуемся шумными водопадами.

Ориентировочное время прибытия в Красную Поляну после 19:00.

Проживание

Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:
  • группа от 1 до 3 человек – 57 600 руб. (стоимость с группы);
  • группа от 4 человек – 19 200 руб. (стоимость с человека).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер внедорожным транспортом от поселка Красная Поляна к началу пешеходной части маршрута
  • Питание, указанное в программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
  • Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билет до г. Адлер и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы
  • Трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Бронирование гостиницы, организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Адлер
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л;
  • сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Какие документы оформить дополнительно?

Тур проводится в приграничной зоне, подача документов для оформления погранпропуска не позднее чем за 21 день для граждан России и 40 дней для граждан других государств.

Если Вы имеете действующий пропуск в приграничную зону, оформленный самостоятельно, или прописку в городе Сочи возможна подача заявки в меньшие сроки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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