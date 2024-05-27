Треккинг в Сочи

Найдено 5 туров в категории «Треккинг и походы» в Сочи, цены от 10 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
20 окт в 10:00
от 49 400 за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000 за человека
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
13 500 за человека
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800 за человека
Тур «Аибга Черничная тропа»
🚶 Пешая
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • А
    Анна
    16 мая 2023
    Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
    Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2022
    Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
    Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились! Спасибо за
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    предоставленную возможность увидеть такую красоту! Водопады, природа, на удивление повезло с погодой в начале ноября! Ребенок даже искупался в море! Гид/инструктор Наталья настоящий профессионал своего дела! Всем рекомендую этот тур!

  • М
    Марина
    14 июня 2022
    Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
    Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2022
    Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
    Организовано все было замечательно! У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
  2. Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
  3. Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
  4. Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
  5. Тур «Аибга Черничная тропа»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Озеро Рица
  3. Голубое озеро
  4. Новоафонский монастырь
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2024
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