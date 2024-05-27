Д Дмитрий Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

А Анна Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.

Н Наталья Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках читать дальше предоставленную возможность увидеть такую красоту! Водопады, природа, на удивление повезло с погодой в начале ноября! Ребенок даже искупался в море! Гид/инструктор Наталья настоящий профессионал своего дела! Всем рекомендую этот тур! Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились! Спасибо за

М Марина Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!