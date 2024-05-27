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Авторский тур
7 дней
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
20 окт в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
13 500₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ААнна16 мая 2023Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
- ННаталья7 ноября 2022Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились! Спасибо за
- ММарина14 июня 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныБлагодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
- ННаталия29 апреля 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныОрганизовано все было замечательно! У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Треккинг и походы»
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