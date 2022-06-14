Преимущества этого путешествия:
Встреча на железнодорожном вокзале г. Адлер у центрального входа.
Знакомство с гидом.
Инструктаж по безопасности.
Получение группового снаряжения, питания.
Выезд на маршрут в 7:00.
Прибытие в поселок Красная Поляна.
Подъем на хребет по южному ребру г. Ачишхо.
Ночевка на хребте с видом на г. Чугуш.
Радиальный выход на вершину Ачишхо (2391 м).
Спуск к хребта.
Ночевка на берегу красивого горного озера.
Ранний подъем.
Спуск по тропе в поселок Красная Поляна.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от состава группы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.