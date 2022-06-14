Восхождение на вершину Ачишхо

Покорите одну из самых интересных вершин вблизи Красной поляны - гору Ачишхо. Восхождение на нее - самое настоящее

5
3 отзыва
Покорите одну из самых интересных вершин вблизи Красной поляны – гору Ачишхо. Восхождение на нее – самое настоящее приключение.

Вы увидите сразу несколько климатических зон, озера и водопады, изумрудную зелень буковых лесов и пестрые луга.

А добравшись до самого верха насладитесь потрясающей панорамой: окрестные горы и уходящее в даль бескрайнее черное море.
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Восхождение на вершину Ачишхо
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • узнаем, почему Ачишхо называют «гора, похожая на большого козла»;
  • насладимся панорамой заснеженных гор с громадами кучевых облаков, пьянящей прохладой, удивительно чистым воздухом;
  • увидим дольмены — культовые постройки бронзового века.

Программа тура по дням

1 день
Трансфер в пос. Красная Поляна. Подъем на хребет по южному ребру г. Ачишхо

Встреча на железнодорожном вокзале г. Адлер у центрального входа.

Знакомство с гидом.

Инструктаж по безопасности.

Получение группового снаряжения, питания.

Выезд на маршрут в 7:00.

Прибытие в поселок Красная Поляна.

Подъем на хребет по южному ребру г. Ачишхо.

Ночевка на хребте с видом на г. Чугуш. 

2 день
Радиальный выход на вершину Ачишхо

Радиальный выход на вершину Ачишхо (2391 м).

Спуск к хребта.

Ночевка на берегу красивого горного озера.

3 день
Спуск в поселок Красная Поляна

Ранний подъем.

Спуск по тропе в поселок Красная Поляна.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от состава группы:
  • от 4 человек – 8 700 руб. (сборная группа по фиксированному расписанию);
  • до 3 человек – 26 100 руб. (индивидуальный тур в удобные для Вас даты).
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от железнодорожного вокзала г. Адлер до поселка Красная Поляна и обратно
  • Питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Адлер и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Прокат личного снаряжения
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Адлер
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л;
  • сидушка;
  • трекинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 4л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Групповое снаряжение
  • палатки;
  • основные верёвки;
  • средства связи;
  • газовые баллоны;
  • горелки;
  • мед. аптечка;
  • посуда для приготовления пищи, и т. д.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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