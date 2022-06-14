Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!

Н Наталия

Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны

Организовано все было замечательно! У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты! Спасибо!