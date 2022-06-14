Вершины, долины, свобода: мини-поход к леднику Холодный с палатками и радиальными выходами налегке
Вдохнуть ароматы пихтового леса, освежиться в горном озере и взойти на гору Табунную
Начало: Сочи, станция «Роза Хутор», 9:00
«Этот мини-поход станет настоящим погружением в мир горных ландшафтов — вы пройдёте по пихтовым лесам, откроете для себя альпийские виды с карнизов и окажетесь у подножия ледника Холодный»
24 авг в 09:00
9 сен в 09:00
12 800 ₽ за человека
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
«Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим»
1 авг в 10:00
15 авг в 10:00
16 000 ₽ за человека
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15%
Поход в окрестностях Сочи: к озёрам Кардывач и Синеокое
Насладиться единением с нетронутой природой, полюбоваться водоёмами и звёздным небом
Начало: Этнографический комплекс «Моя Россия», Роза Хутор,...
«В стоимость включено трёхразовое походное питание»
21 авг в 06:00
25 сен в 06:00
34 425 ₽
40 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 июня 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныБлагодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
- ННаталия29 апреля 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныОрганизовано все было замечательно! У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Многодневные походы»
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