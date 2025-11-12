Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Почему Сочи — это северный юг? Правда ли, что раньше на его месте был океан? Какие загадки хранит ж/д вокзал? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.



Вас ждут топовые достопримечательности, неожиданные факты, архитектурные открытия, легенды и исторические парадоксы. 5 5 отзывов

Описание экскурсии Пешком по Сочи На этой экскурсии вы узнаете, как Сочи из провинциального города превратился в лучший город-курорт СССР и России, как менялся его облик в разное время — от царской России до эпохи Сталина и Путина. Мы расскажем, как на месте болот и развалин выросли шедевры архитектуры и как здоровье Сталина повлияло на создание здравницы. Маршрут проведет нас от величественного здания железнодорожного вокзала по пешеходной улице Навагинской и современной Площади Флага. Вы увидите знаменитый Морской вокзал и место, где располагалась первая в стране плавучая гостиница. Погружение в историю будет еще глубже у стен форта и у храма Архангела Михаила.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ж/д вокзал Сочи, построенный архитектором московской станции метро «Маяковская»

Улица Навагинская - первые девятиэтажки-гармошки и пальмовые аллеи

Площадь Флага с Музеем спортивной славы, мемориалом героям-сочинцам и олимпийскими кольцами

Морской вокзал и первая плавучая гостиница в России

Форт - историческое военное укрепление XIX века

Храм Архангела Михаила - первый православный храм Сочи, сочетающий в себе русский и византийский стили архитектуры Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Горького, 53 (у железнодорожного вокзала Сочи) Завершение: Ул. Москвина, 12 (Храм Архангела Михаила) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 11:00 и в 15:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.