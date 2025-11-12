Почему Сочи — это северный юг? Правда ли, что раньше на его месте был океан? Какие загадки хранит ж/д вокзал? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
Вас ждут топовые достопримечательности, неожиданные факты, архитектурные открытия, легенды и исторические парадоксы.
Описание экскурсииПешком по Сочи На этой экскурсии вы узнаете, как Сочи из провинциального города превратился в лучший город-курорт СССР и России, как менялся его облик в разное время — от царской России до эпохи Сталина и Путина. Мы расскажем, как на месте болот и развалин выросли шедевры архитектуры и как здоровье Сталина повлияло на создание здравницы. Маршрут проведет нас от величественного здания железнодорожного вокзала по пешеходной улице Навагинской и современной Площади Флага. Вы увидите знаменитый Морской вокзал и место, где располагалась первая в стране плавучая гостиница. Погружение в историю будет еще глубже у стен форта и у храма Архангела Михаила.
Ежедневно в 11:00 и в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ж/д вокзал Сочи, построенный архитектором московской станции метро «Маяковская»
- Улица Навагинская - первые девятиэтажки-гармошки и пальмовые аллеи
- Площадь Флага с Музеем спортивной славы, мемориалом героям-сочинцам и олимпийскими кольцами
- Морской вокзал и первая плавучая гостиница в России
- Форт - историческое военное укрепление XIX века
- Храм Архангела Михаила - первый православный храм Сочи, сочетающий в себе русский и византийский стили архитектуры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Горького, 53 (у железнодорожного вокзала Сочи)
Завершение: Ул. Москвина, 12 (Храм Архангела Михаила)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00 и в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 ноя 2025
За два часа мы не так много прошли, но было очень много информации, не отягощенной датами, цифрами. Эльза приятная, обоятельная. Очень старается, чтоюы всем было интересно, не скучно. Чувствуется, что любит город.
А
Анна
6 ноя 2025
Экскурсия оставила приятные впечатления, было очень увлекательно слушать. Эльза рассказала нам про историю развития города Сочи, много интересных исторических фактов. Мы прошлись по центральной улице (Арбату), узнали много нового о
О
Ольга
4 ноя 2025
Эльза отличный экскурсовод, рассказала не только об архитектуре и истории города Сочи, но и погрузила нас в удивительный мир флоры и фауны города, рассказав откуда же пальмы в Сочи, показала какие деревья растут на Арбате и откуда они там появились. Экскурсия с небольшим количеством человек, в у ной и тёплой обстановке очень понравилась Экскурси! Рекомендую!
Ж
Жанна
14 окт 2025
Благодарим Эльзу, за экскурс в историческое и культурное развитие города Сочи. Выбрали пешеходную экскурсию в тёплый, солнечный день. Мы прошлись по центру города по Навагинской улице, от вокзла до Зимнего
О
Ольга
10 окт 2025
Прекрасная, живая подача информации! Легкое, веселое общение, видно что гид любит свой город! Отличное знание истории в доступном формате. Очень гостеприимно, с удовольствием рекомендую!
Входит в следующие категории Сочи
