Пешком по Сочи сквозь века

200 лет истории города за 2 часа на обзорной экскурсии
Почему Сочи — это северный юг? Правда ли, что раньше на его месте был океан? Какие загадки хранит ж/д вокзал? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.

Вас ждут топовые достопримечательности, неожиданные факты, архитектурные открытия, легенды и исторические парадоксы.
5
126 отзывов
Описание экскурсии

  • Ж/д вокзал Сочи, построенный архитектором московской станции метро «Маяковская»
  • Улица Навагинская — первые девятиэтажки-гармошки и пальмовые аллеи
  • Площадь Флага с Музеем спортивной славы, мемориалом героям-сочинцам и олимпийскими кольцами
  • Морской вокзал и первая плавучая гостиница в России
  • Форт — историческое военное укрепление 19 века
  • Храм Архангела Михаила — первый православный храм Сочи, сочетающий в себе русский и византийский стили архитектуры

Вы узнаете:

  • Как Сочи из провинциального города превратился в лучший город-курорт СССР и России
  • Как менялся его облик в разное время — во времена царской России, в эпохи Сталина и Путина
  • Как на месте болот и развалин выросли шедевры архитектуры
  • Как здоровье Сталина повлияло на создание здравницы

Организационные детали

Достопримечательности осматриваем снаружи.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1335 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Эльза
Эльза — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 336 туристов
Меня зовут Эльза, и я — экскурсовод с профессиональным взглядом. Раньше я преподавала историю в школе, а теперь создаю увлекательные экскурсии, где оживают забытые факты, городские легенды и скрытые смыслы давно знакомых мест. После моей экскурсии вы не просто запомните факты, а увидите город по-новому, будто впервые!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
123
4
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Г
Галина
16 июн 2025
Спасибо Эльзе за экскурсию, прям как будто с хорошим знакомым по городу гуляли. Никакого официоза, всё по-простому и очень живо. Ушла с ощущением, что день прошёл не зря, даже не смотря на дождь
Дата посещения: 15 июня 2025
Е
Елизавета
13 ноя 2025
Спасибо большое Эльзе за такую замечательную экскурсию. Она очень лаконично и точно подмечает мелочи в архитектуре, которых обычным взглядом можно не заметить.

Очень активная и интересная экскурсия, за 2 часа мы увидели много красивых и интересных мест. Спасибо!
Е
Елена
12 ноя 2025
Замечательный экскурсовод! Очень познавательная экскурсия!
М
Марина
12 ноя 2025
Хорошая экскурсия по маршруту от жд вокзала до морского порта. Много исторических сводок, интересных фактов. Экскурсовод энергичный. Понравилось, что было в большом количестве ботаники (про растения: как называется, что и
читать дальше

где растёт, как завезли).
Снимаю звезду за то, что:
1) Не ходили, а бегали во время экскурсии, очень быстро. Находили 8 тыщ шагов. Понимаю, что если бы была со своими родителями на экскурсии, которым (55+) - им было бы тяжело.
2) Экскурсия была свыше предложенного времени. Я люблю формат, когда строго по часам. Начали в 11:05,закончили в 13:50. Да посмотрели ещё дополнительно очень красивый сквер около зимнего театра, но я за чёткие временные рамки, за которыми следит экскурсовод, а не турист.
В целом приятное впечатление, не жалею, что сходила на экскурсию, много запомнилось информации про город.
Ну и конечно советую в тёплую солнечную погоду посещать такие мероприятия!

Тамара
Тамара
12 ноя 2025
Динамичная и очень интересная экскурсия. Эльза с огромной любовью и знанием дела, рассказывает о Сочи, за что ей огромное спасибо) Много любопытных и познавательных фактов. Рекомендую.
В
Владимир
11 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень увлеченный рассказ о городе. 2 с лишним часа пролетели незаметно. Темп передвижения достаточно бодрый, что для меня в плюс, т. к. меньше устаешь. Гид Эльза рассказывает эмоционально и заряжает своей энергией.
Е
Елена
10 ноя 2025
Отличная экскурсия, оптимальный формат. Интересная информация и пешая экскурсия отличная идея. Эльза харизматичный экскурсовод, приятная, грамотная и коммуникабельная. Всем рекомендую!
А
Алёна
10 ноя 2025
Огромное спасибо Эльзе за экскурсию - было очень интересно! И самое на мой взгляд главное, после экскурсии у меня сложилось целостное представление о ключевых моментах в истории Сочи с его основания и до сегодняшних дней. Ещё раз большое спасибо Эльзе за отличную прогулку!
А
Алена
9 ноя 2025
Эльза, благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно и интересно 😊
Л
Людмила
9 ноя 2025
Вчера знакомились с городом Сочи и в этом нам помогла замечательный экскурсовод Эльза. Очень рекомендую её экскурсии. Вы окунётесь не только в историю города, но и узнаете много современного, модного и интересного о городе Сочи. Эльза – это экскурсовод который болеет душой сердцем за любимый город и знает все его тонкие, душевные стороны.
Анна
Анна
8 ноя 2025
Великолепная экскурсия!

Хотя мы уже давно живем в Сочи, узнали для себя много нового и интересного. Экскурсия проходила в виде комфортной и приятной прогулки. Эльза - очень эмпатичная и дружелюбная, с
читать дальше

приятной светлой энергетикой. Видно, что человек любит город и умеет ценить красоту вокруг. Подача материала очень комфортная: с одной стороны, глубокая и всеобъемлющая, с другой - простая для усвоения. Можно сказать, что история Сочи благодаря Эльзе прямо-таки оживала и вливалась нам прямо в сердце. Здорово, что много внимания было уделено важным для истории персоналиям - люди делают историю. Понравилось, что много Эльза рассказывала про деревья и ландшафт, а также про архитектуру.

Одним словом, мы очень довольны и благодарны. Рекомендуем!!!

О
Оля
7 ноя 2025
Все великолепно. Увидели то, что никогда бы не смогли увидеть сами.
М
Мария
6 ноя 2025
Получили удовольствие от экскурсии и общения с Эльзой. Знающий, энергичный экскурсовод, для знакомства с городом - отлично.
Материал полностью соответствует заявленному, тайминг выдержан, спасибо!
Н
Наталья
6 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия по Сочи. Узнала многое за 2 часа. Гид Эльза-мастер своего дела, провела нас по всем главным местам Сочи, всё подробно рассказала и показала. Узнала историю Сочи, как
читать дальше

всё начиналось и зарождалось в Сочи. Два часа просто пролетели на одном дыхании и столько информации, которую я бы сама не узнала. Рекомендую обязательно к посещению и выбирайте гида Эльзу, она вам всё подробно расскажет, остановитесь и обязательно всё сфотографируете.

К
Кранова
3 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия, которая была проведена Эльзой. Группа была небольшая всего 5 человек, и это было очень комфортно. Эльза показала места в Сочи, которые я раньше не видела, хотя
читать дальше

была и гуляла раньше по городу. Рассказ об истории Сочи, его памятниках, судьбах архитекторов был очень наполненным и при этом воспринимался легко и запоминался. Рада, что попала на экскурсию к такой увлеченной историей и любящей город Сочи, Эльзе.

