Почему Сочи — это северный юг? Правда ли, что раньше на его месте был океан? Какие загадки хранит ж/д вокзал? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
Вас ждут топовые достопримечательности, неожиданные факты, архитектурные открытия, легенды и исторические парадоксы.
Описание экскурсии
- Ж/д вокзал Сочи, построенный архитектором московской станции метро «Маяковская»
- Улица Навагинская — первые девятиэтажки-гармошки и пальмовые аллеи
- Площадь Флага с Музеем спортивной славы, мемориалом героям-сочинцам и олимпийскими кольцами
- Морской вокзал и первая плавучая гостиница в России
- Форт — историческое военное укрепление 19 века
- Храм Архангела Михаила — первый православный храм Сочи, сочетающий в себе русский и византийский стили архитектуры
Вы узнаете:
- Как Сочи из провинциального города превратился в лучший город-курорт СССР и России
- Как менялся его облик в разное время — во времена царской России, в эпохи Сталина и Путина
- Как на месте болот и развалин выросли шедевры архитектуры
- Как здоровье Сталина повлияло на создание здравницы
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1335 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 336 туристов
Меня зовут Эльза, и я — экскурсовод с профессиональным взглядом. Раньше я преподавала историю в школе, а теперь создаю увлекательные экскурсии, где оживают забытые факты, городские легенды и скрытые смыслы давно знакомых мест. После моей экскурсии вы не просто запомните факты, а увидите город по-новому, будто впервые!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Галина
16 июн 2025
Спасибо Эльзе за экскурсию, прям как будто с хорошим знакомым по городу гуляли. Никакого официоза, всё по-простому и очень живо. Ушла с ощущением, что день прошёл не зря, даже не смотря на дождь
Дата посещения: 15 июня 2025
Е
Елизавета
13 ноя 2025
Спасибо большое Эльзе за такую замечательную экскурсию. Она очень лаконично и точно подмечает мелочи в архитектуре, которых обычным взглядом можно не заметить.
Очень активная и интересная экскурсия, за 2 часа мы увидели много красивых и интересных мест. Спасибо!
Е
Елена
12 ноя 2025
Замечательный экскурсовод! Очень познавательная экскурсия!
М
Марина
12 ноя 2025
Хорошая экскурсия по маршруту от жд вокзала до морского порта. Много исторических сводок, интересных фактов. Экскурсовод энергичный. Понравилось, что было в большом количестве ботаники (про растения: как называется, что и
Тамара
12 ноя 2025
Динамичная и очень интересная экскурсия. Эльза с огромной любовью и знанием дела, рассказывает о Сочи, за что ей огромное спасибо) Много любопытных и познавательных фактов. Рекомендую.
В
Владимир
11 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень увлеченный рассказ о городе. 2 с лишним часа пролетели незаметно. Темп передвижения достаточно бодрый, что для меня в плюс, т. к. меньше устаешь. Гид Эльза рассказывает эмоционально и заряжает своей энергией.
Е
Елена
10 ноя 2025
Отличная экскурсия, оптимальный формат. Интересная информация и пешая экскурсия отличная идея. Эльза харизматичный экскурсовод, приятная, грамотная и коммуникабельная. Всем рекомендую!
А
Алёна
10 ноя 2025
Огромное спасибо Эльзе за экскурсию - было очень интересно! И самое на мой взгляд главное, после экскурсии у меня сложилось целостное представление о ключевых моментах в истории Сочи с его основания и до сегодняшних дней. Ещё раз большое спасибо Эльзе за отличную прогулку!
А
Алена
9 ноя 2025
Эльза, благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно и интересно 😊
Л
Людмила
9 ноя 2025
Вчера знакомились с городом Сочи и в этом нам помогла замечательный экскурсовод Эльза. Очень рекомендую её экскурсии. Вы окунётесь не только в историю города, но и узнаете много современного, модного и интересного о городе Сочи. Эльза – это экскурсовод который болеет душой сердцем за любимый город и знает все его тонкие, душевные стороны.
Анна
8 ноя 2025
Великолепная экскурсия!
Хотя мы уже давно живем в Сочи, узнали для себя много нового и интересного. Экскурсия проходила в виде комфортной и приятной прогулки. Эльза - очень эмпатичная и дружелюбная, с
О
Оля
7 ноя 2025
Все великолепно. Увидели то, что никогда бы не смогли увидеть сами.
М
Мария
6 ноя 2025
Получили удовольствие от экскурсии и общения с Эльзой. Знающий, энергичный экскурсовод, для знакомства с городом - отлично.
Материал полностью соответствует заявленному, тайминг выдержан, спасибо!
Н
Наталья
6 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия по Сочи. Узнала многое за 2 часа. Гид Эльза-мастер своего дела, провела нас по всем главным местам Сочи, всё подробно рассказала и показала. Узнала историю Сочи, как
К
Кранова
3 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия, которая была проведена Эльзой. Группа была небольшая всего 5 человек, и это было очень комфортно. Эльза показала места в Сочи, которые я раньше не видела, хотя
