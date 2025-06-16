Г Галина Спасибо Эльзе за экскурсию, прям как будто с хорошим знакомым по городу гуляли. Никакого официоза, всё по-простому и очень живо. Ушла с ощущением, что день прошёл не зря, даже не смотря на дождь

Е Елизавета Спасибо большое Эльзе за такую замечательную экскурсию. Она очень лаконично и точно подмечает мелочи в архитектуре, которых обычным взглядом можно не заметить.



Очень активная и интересная экскурсия, за 2 часа мы увидели много красивых и интересных мест. Спасибо!

Е Елена Замечательный экскурсовод! Очень познавательная экскурсия!

М Марина читать дальше где растёт, как завезли).

Снимаю звезду за то, что:

1) Не ходили, а бегали во время экскурсии, очень быстро. Находили 8 тыщ шагов. Понимаю, что если бы была со своими родителями на экскурсии, которым (55+) - им было бы тяжело.

2) Экскурсия была свыше предложенного времени. Я люблю формат, когда строго по часам. Начали в 11:05,закончили в 13:50. Да посмотрели ещё дополнительно очень красивый сквер около зимнего театра, но я за чёткие временные рамки, за которыми следит экскурсовод, а не турист.

В целом приятное впечатление, не жалею, что сходила на экскурсию, много запомнилось информации про город.

Ну и конечно советую в тёплую солнечную погоду посещать такие мероприятия! Хорошая экскурсия по маршруту от жд вокзала до морского порта. Много исторических сводок, интересных фактов. Экскурсовод энергичный. Понравилось, что было в большом количестве ботаники (про растения: как называется, что и

Тамара Динамичная и очень интересная экскурсия. Эльза с огромной любовью и знанием дела, рассказывает о Сочи, за что ей огромное спасибо) Много любопытных и познавательных фактов. Рекомендую.

В Владимир Отличная экскурсия, очень увлеченный рассказ о городе. 2 с лишним часа пролетели незаметно. Темп передвижения достаточно бодрый, что для меня в плюс, т. к. меньше устаешь. Гид Эльза рассказывает эмоционально и заряжает своей энергией.

Е Елена Отличная экскурсия, оптимальный формат. Интересная информация и пешая экскурсия отличная идея. Эльза харизматичный экскурсовод, приятная, грамотная и коммуникабельная. Всем рекомендую!

А Алёна Огромное спасибо Эльзе за экскурсию - было очень интересно! И самое на мой взгляд главное, после экскурсии у меня сложилось целостное представление о ключевых моментах в истории Сочи с его основания и до сегодняшних дней. Ещё раз большое спасибо Эльзе за отличную прогулку!

А Алена Эльза, благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно и интересно 😊

Л Людмила Вчера знакомились с городом Сочи и в этом нам помогла замечательный экскурсовод Эльза. Очень рекомендую её экскурсии. Вы окунётесь не только в историю города, но и узнаете много современного, модного и интересного о городе Сочи. Эльза – это экскурсовод который болеет душой сердцем за любимый город и знает все его тонкие, душевные стороны.

Анна



Хотя мы уже давно живем в Сочи, узнали для себя много нового и интересного. Экскурсия проходила в виде комфортной и приятной прогулки. Эльза - очень эмпатичная и дружелюбная, с читать дальше приятной светлой энергетикой. Видно, что человек любит город и умеет ценить красоту вокруг. Подача материала очень комфортная: с одной стороны, глубокая и всеобъемлющая, с другой - простая для усвоения. Можно сказать, что история Сочи благодаря Эльзе прямо-таки оживала и вливалась нам прямо в сердце. Здорово, что много внимания было уделено важным для истории персоналиям - люди делают историю. Понравилось, что много Эльза рассказывала про деревья и ландшафт, а также про архитектуру.



О Оля Все великолепно. Увидели то, что никогда бы не смогли увидеть сами.

М Мария Получили удовольствие от экскурсии и общения с Эльзой. Знающий, энергичный экскурсовод, для знакомства с городом - отлично.

Материал полностью соответствует заявленному, тайминг выдержан, спасибо!

Очень познавательная экскурсия по Сочи. Узнала многое за 2 часа. Гид Эльза-мастер своего дела, провела нас по всем главным местам Сочи, всё подробно рассказала и показала. Узнала историю Сочи, как всё начиналось и зарождалось в Сочи. Два часа просто пролетели на одном дыхании и столько информации, которую я бы сама не узнала. Рекомендую обязательно к посещению и выбирайте гида Эльзу, она вам всё подробно расскажет, остановитесь и обязательно всё сфотографируете.