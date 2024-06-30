Экскурсии от Ж/Д вокзала Сочи

Найдено 25 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Сочи, цены от 690 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
224 отзыва
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
2 июля в 15:00
4 июля в 11:00
734 за человека
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
54 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
2 июля в 09:30
5 550 за всё до 4 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 16:00
2 июля в 16:00
7 000 за всё до 6 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 12:00
2 июля в 08:30
7 789 за всё до 4 чел.
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
13 отзывов
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30
2 июля в 07:30
3 июля в 13:30
3 900 за человека
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
135 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июля в 06:00
1 500 за человека
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 13:00
2 июля в 09:00
36103 249 за всё до 8 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
5 отзывов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
2 800 за человека
Рафтинг по реке Мзымта
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
3 800 за человека
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов
Начало: У Ж/Д вокзала Сочи
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
О Сочи с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
3 июля в 16:00
4 июля в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Драйв на квадроциклах по Сочи с купанием
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1.5 часа
13 отзывов
Драйв на квадроциклах по Сочи с купанием
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.20, 11.00, 12.20, 14.30, 16.20
Завтра в 09:30
2 июля в 09:30
от 4 000 за человека
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
3 900 за человека
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: На ж/д вокзале Сочи
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 8 500 за всё до 6 чел.
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
204 отзыва
Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи
На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты
Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи»
Расписание: По графику
2 июля в 15:00
4 июля в 11:00
750 за человека
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников на Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
1380011 730 за всё до 4 чел.
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
690 за человека
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
2 июля в 13:00
3 июля в 08:00
4 650 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: парадный Сочи
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
19 отзывов
Фотопрогулка: парадный Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал г. Сочи. Горького, 56
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
44003 960 за всё до 5 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
Завтра в 09:15
4 июля в 09:15
1 300 за человека
Гастрономические приключения в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
6 июля в 12:00
7 июля в 12:00
15 900 за всё до 4 чел.
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
14 500 за всё до 8 чел.
Авторский променад по Сочи: роман с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Прогулка вдоль моря с любопытными историями о мечтах, триумфах и любви
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
1 сен в 08:30
5 сен в 08:00
4 000 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
690 за всё до 5 чел.
Через джунгли к каньонам: приключенческий маршрут в Сочи
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
6.5 часов
Через джунгли к каньонам: приключенческий маршрут в Сочи
Увидеть каньоны и реликтовые леса, покататься на сапе и совершить несложный треккинг
Начало: По договоренности в Сочи или у ж/д вокзала Хосты
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Интересная и увлекательная прогулка. Увидели много красивых мест. Приятный бонус - прыгнуть в каньон и искупаться в горной реке. Большое спасибо Юрию🙏
  • Н
    Наталия
    29 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Интересная, живая, яркая экскурсии от позитивного и приятного во всех смыслах экскурсовода Юлии нас, как и всех на этом сайте,
    читать дальше

    впечатлила и оставила самые приятные впечатления! Это было нашим первым свиданием с городом Сочи, и оно нам понравилось! Рекомендую всем новоприбывающим.

  • И
    Иван
    29 июня 2024
    На сапах - по каньону Чёртовы ворота
    Интересное мероприятие, описание полностью соответствует. Сам каньон небольшой,и очень живописный. Скорее будет интересно новичкам. О необходимости спасательного жилета сообщайте организатору заранее.
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Природа Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальный, с поездке с ним
    читать дальше

    не соскучишься, увидели много красоты со склонов серпантина, в нужных местах замедлялись, чтобы сделать фото, полюбоваться красотой и высотой) Линда хорошо рассказывала о природе и эндемичных растениях своей страны, так же о стране и городах в целом. С самого утра было аж 2 дегустации вин и меда, так что ехали расслабленные и веселые. На всех остановках давали свободное время для фото от 10 минут до часа, автобус был очень комфортабельный, в конце в Новом Афоне мы не пошли в пещеру, а отправились искупаться на море. Сама экскурсия прошла отлично, но расстроило только само состояние Абхазии, много советского наследия, которое уже разваливается и никто это не реставрирует. Второй раз езжу на экскурсию с организатором Марией, всегда все на высоте, поэтому рекомендую эти туры, особенно тур в Красную поляну 🥳

    Природа Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальныйПрирода Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальныйПрирода Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальныйПрирода Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальныйПрирода Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальныйПрирода Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальныйПрирода Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальный
  • Л
    Лидия
    28 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Очень крутая экскурсия! За два часа узнали много интересного) здорово продуман маршрут, Юля прекрасный рассказчик) рекомендую 👍
  • Д
    Дмитрий
    27 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    👍🏼 (ну тольько переход на границе туда и обратно… много времени отнимает)
    👍🏼 (ну тольько переход на границе туда и обратно… много времени отнимает)
  • Н
    Нина
    27 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Понравились подача материала, маршрут, темп! Юля классная! Рекомендую
    Замечательная экскурсия! Понравились подача материала, маршрут, темп! Юля классная! РекомендуюЗамечательная экскурсия! Понравились подача материала, маршрут, темп! Юля классная! Рекомендую
  • А
    Анна
    27 июня 2024
    На сапах - по каньону Чёртовы ворота
    Давно мечтала попробовать сап, очень понравилось! Борис инструктировал, помогал, угощал сладостями с чаем, рассказывал про каньон, фотографировал всех в каньоне, было очень приятно общаться и интересно. Сам каньон очень красивый с голубой водичкой, райское место! Время пролетело моментально
    Давно мечтала попробовать сап, очень понравилось! Борис инструктировал, помогал, угощал сладостями с чаем, рассказывал про каньон
  • Н
    Никита
    27 июня 2024
    На сапах - по каньону Чёртовы ворота
    Очень понравилось кататься по каньону на сап бордах, все четко и понятно объяснили как пользоваться. Инструктор Борис очень дружелюбный, сделал очень красивое видео и классные фото, так же им был организован мини пикник: горячий чай с угощениями.
    Очень понравилось кататься по каньону на сап бордах, все четко и понятно объяснили как пользоваться. Инструктор
  • М
    Марина
    26 июня 2024
    Идеальное знакомство с Сочи
    Доброго дня. Экскурсия прошла на одном дыхании. Я давно езду в Сочи и первый раз была на экскурсии именно по
    читать дальше

    городу. Много интересной информации, много нового о городе, необычная архитектура. Благодаря Белле удалось увидеть город с новой стороны. Она влюбляет в него!!! Белла прекрасный экскурсовод. Любит Сочи и с упоением рассказывает о нем, что сильно подкупает. Обязательно рекомендую к посещению!

    Доброго дня. Экскурсия прошла на одном дыхании. Я давно езду в Сочи и первый раз былаДоброго дня. Экскурсия прошла на одном дыхании. Я давно езду в Сочи и первый раз былаДоброго дня. Экскурсия прошла на одном дыхании. Я давно езду в Сочи и первый раз была

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
  2. Идеальное знакомство с Сочи
  3. Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
  4. Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
  5. На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 690 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 875 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 875 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам