1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
2 июля в 15:00
4 июля в 11:00
734₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
2 июля в 09:30
5 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 16:00
2 июля в 16:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 12:00
2 июля в 08:30
7 789₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30
2 июля в 07:30
3 июля в 13:30
3 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июля в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 13:00
2 июля в 09:00
36103 249₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов
Начало: У Ж/Д вокзала Сочи
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
3 июля в 16:00
4 июля в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Драйв на квадроциклах по Сочи с купанием
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.20, 11.00, 12.20, 14.30, 16.20
Завтра в 09:30
2 июля в 09:30
от 4 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
3 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: На ж/д вокзале Сочи
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 8 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи
На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты
Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи»
Расписание: По графику
2 июля в 15:00
4 июля в 11:00
750₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
1380011 730₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
690₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
2 июля в 13:00
3 июля в 08:00
4 650₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка: парадный Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал г. Сочи. Горького, 56
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
44003 960₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
Завтра в 09:15
4 июля в 09:15
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
6 июля в 12:00
7 июля в 12:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
14 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Прогулка вдоль моря с любопытными историями о мечтах, триумфах и любви
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
1 сен в 08:30
5 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Через джунгли к каньонам: приключенческий маршрут в Сочи
Увидеть каньоны и реликтовые леса, покататься на сапе и совершить несложный треккинг
Начало: По договоренности в Сочи или у ж/д вокзала Хосты
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июня 2024Интересная и увлекательная прогулка. Увидели много красивых мест. Приятный бонус - прыгнуть в каньон и искупаться в горной реке. Большое спасибо Юрию🙏
- ННаталия29 июня 2024Интересная, живая, яркая экскурсии от позитивного и приятного во всех смыслах экскурсовода Юлии нас, как и всех на этом сайте,
- ИИван29 июня 2024Интересное мероприятие, описание полностью соответствует. Сам каньон небольшой,и очень живописный. Скорее будет интересно новичкам. О необходимости спасательного жилета сообщайте организатору заранее.
- ААнна29 июня 2024Природа Абхазии действительно потрясающая! Ехали с гидом Линдой и водителем Артуром, водитель у нас был экстремальный, с поездке с ним
- ЛЛидия28 июня 2024Очень крутая экскурсия! За два часа узнали много интересного) здорово продуман маршрут, Юля прекрасный рассказчик) рекомендую 👍
- ДДмитрий27 июня 2024👍🏼 (ну тольько переход на границе туда и обратно… много времени отнимает)
- ННина27 июня 2024Замечательная экскурсия! Понравились подача материала, маршрут, темп! Юля классная! Рекомендую
- ААнна27 июня 2024Давно мечтала попробовать сап, очень понравилось! Борис инструктировал, помогал, угощал сладостями с чаем, рассказывал про каньон, фотографировал всех в каньоне, было очень приятно общаться и интересно. Сам каньон очень красивый с голубой водичкой, райское место! Время пролетело моментально
- ННикита27 июня 2024Очень понравилось кататься по каньону на сап бордах, все четко и понятно объяснили как пользоваться. Инструктор Борис очень дружелюбный, сделал очень красивое видео и классные фото, так же им был организован мини пикник: горячий чай с угощениями.
- ММарина26 июня 2024Доброго дня. Экскурсия прошла на одном дыхании. Я давно езду в Сочи и первый раз была на экскурсии именно по
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