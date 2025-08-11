Это активная пешая прогулка по старейшему в городе экскурсионному маршруту. По пути вы увидите панораму Кавказских гор и заглянете в многометровую глубину горного ущелья. Вдохнёте аромат сосновой хвои и сделаете фото с Прометеем, всё-таки порвавшим свои цепи.
Описание экскурсии
О маршруте
- Мы поднимемся к скалам по горной тропе вдоль узкого русла молочной реки.
- Увидим Агурский сероводородный источник и Агурские водопады.
- Окажемся на Орлиных скалах и полюбуемся открывшейся панорамой.
О разговорах в пути
По дороге гид расскажет:
- кто и зачем прорубил тропу в скалах в далёком 1911 году.
- в чём отличие Агурского источника от источника Мацеста.
- почему Агуру называют молочной рекой и куда исчезают её воды летом.
- как выглядит самое опасное многолетнее растение Черноморского побережья.
- как, по мнению горцев, погиб великан Ахын.
- почему купель одного из водопадов называют Чёртовой.
- что такое «железная тропа».
- почему ходить в одиночку по этим местам опасно.
О физподготовке
- Правильно рассчитайте свои физические возможности: нужно пройти пешком 5 км, часть из них — в гору. В середине пути — переход реки по камням.
- Мы рекомендуем экскурсию для взрослых и детей от 10 лет.
Организационные детали
- Прогулка начинается в долине реки Агура. До места встречи нужно добраться самостоятельно — на автобусе, электричке, такси или своём автомобиле.
- Дополнительно оплачивается вход в сочинский нацпарк — 300 ₽ за чел.
- В неблагоприятную погоду мы изменим или сократим маршрут (со снижением стоимости).
- В термальном источнике купаться нельзя — это небезопасно для здоровья.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На поляне Высоцкого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 401 туриста
С детства живу в микрорайоне Мацеста, отлично знаю его и окрестности. Работа в Сочинском национальном парке и увлечение историей родного края позволили создать авторские экскурсии, посвящённые известным достопримечательностям города.
Отзывы и рейтинг
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У
Если вы мечтаете не просто прогуляться по живописным тропам, а по-настоящему прочувствовать дух природы Сочи, то экскурсия с Александром — это незабываемое приключение!
С первых минут Александр покоряет своей глубокой эрудицией,
С первых минут Александр покоряет своей глубокой эрудицией,
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