Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»

Открыть один из живописнейших скальных объектов Хостинского района Большого Сочи

Елена
Елена – представитель из Сочи
Даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу.

Здесь, в компании опытных сопровождающих, вы откроете фантастические панорамы известных трехтысячников Западного Кавказа.

А также посетите грот Прометея, увидите дивный водопад и прикоснетесь к фрагментам мезозоя в Чертовой купели.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»

Что вас ожидает

Легендарные трехтысячники
От Мацестинской долины мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря. Со смотровых площадок вам откроются впечатляющие виды известных на весь мир 3-тысячников Западного Кавказа, горы ⛰️ Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м).

Водопады и следы мезозоя
После пройдем через живописное ущелье — и выйдем ко дну древнего океана. Заглянув в мистическую купель, увидим фрагменты останков эпохи мезозоя. В начале лета вы сможете искупаться в прохладных водах Агурского водопада. Если же жара и зной иссушат водопады, прохладу подарит колхидский лес. А зимой мы полюбуемся переливами горного водоема и кавказскими первоцветами.

Восхождение к Прометею
По горной извилистой тропе поднимемся к главному герою мифов — Прометею. Здесь вы услышите древнюю легенду и при желании посетите одноименный грот. Тут же, у смотровой площадки, работает кафе: аппетитные блинчики и ароматный горный чай помогут восстановить силы.

Знаменитые сероводородные источники
А на обратном пути, спускаясь к Мацестинской долине, обязательно посетим лечебные источники Мацесты — вы проверите целительную силу сероводородной воды.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Это активная горная прогулка, которая требует средней физической подготовки (при отсутствии медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован.
Нитка маршрута: 8 км, набор высоты около 200 метров.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Пешая экскурсия ⛳ по данному маршруту проводится только в сухую погоду!
  • Обратите внимание: до места начала экскурсии 🧭 вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси 🚕. По желанию за дополнительную оплату можно организовать трансфер, детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Национальный парк 🌳 — 200 руб, на сероводородные источники Мацеста — 100 руб. Детям до 10 лет и многодетным семьям при наличии удостоверения вход в национальный парк 🌳 бесплатный.
  • По желанию: питание 🍽️, а также посещение грота Прометея — 150 руб.
Начало и место завершения
🚩 Начало экскурсии в 11. 00. Если вы видите, что это время забронировано, напишите нам. Мы объединим вас с другой мини-группой.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
Елена
Елена
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я профессиональный гид, член Русского Географического общества и руководитель семейного клуба. В арсенале гидов нашей команды не только прогулки по эко-тропам Сочинского национального парка, но и полноценные пешие экскурсии и автомобильные прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста. Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем). Члены команды — сертифицированные инструкторы по спортивному туризму, гиды и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать не только ваш отдых или трансфер к месту размещения, но и походы различных категорий сложности по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы сможете побывать там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами? Тогда до встречи в Сочи!
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Открыть один из живописнейших скальных объектов Хостинского района Большого Сочи

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