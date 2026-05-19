Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и сухая, что идеально подходит для пеших прогулок в горах. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В зимние месяцы экскурсия не рекомендуется из-за снега и низких температур, которые могут сделать маршрут небезопасным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Трехтысячники Западного Кавказа
Грот Прометея
Сероводородные источники
Чертовая купель
Описание экскурсии
Легендарные трехтысячники
Мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря. Со смотровых площадок вам откроются впечатляющие виды известных на весь мир 3-тысячников Западного Кавказа, горы Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м).
Восхождение к Прометею
Пройдя через живописное ущелье, с естественным выходом сероводородных источников, окажемся на дне древнего океана. Затем по извилистой тропе дойдём до главного героя мифов — Прометея. Здесь вы услышите древнюю легенду, увидите скалы и горные сосны, а ароматный чай от гида, поможет восстановить силы.
Знаменитые сероводородные источники
На обратном пути, спускаясь к Мацестинской долине, увидим известную в СССР бальнеологическую лечебницу и ядро зарождения курорта Сочи.
Кому подойдёт экскурсия
Это активная горная прогулка, которая требует средней физической подготовки (при отсутствии медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован. Нитка маршрута: 9 км, набор высоты около 200 метров.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или гид нашей команды
Пешая экскурсия по данному маршруту проводится только в сухую погоду!
До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси.
Дополнительные расходы
Билеты в Национальный парк — 250 ₽. Детям до 17 лет, многодетным семьям и льготным категориям (при наличии удостоверения) вход в национальный парк бесплатный.
Перекус можно взять с собой. Рядом с местом встречи находится пекарня, на маршруте также будет магазин и кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё легко добраться из любой точки города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 241 туриста
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем.
Я профессиональный гид, член Сочинского читать дальшеуменьшить
географического общества. В арсенале гидов нашей команды не только пешие экскурсии по экотропам Сочинского национального парка, но и городские прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста.
Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем.
Члены команды — аттестованные гиды-сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать ваш активный отдых по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы побываете там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами?
Тогда до встречи в Сочи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
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3
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2
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1
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Таня
Получилась очень душевная и интересная прогулка до Прометея и обратно. Было много интересных фактов и немного легенд. Я осталась довольна
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Ирина
Елена прекрасный экскурсовод! Вот уж точно человек на своём месте:) Приехали в Сочи в плохую погоду, попросили рекомендаций по маршруту для взрослого и двоих детей. В итоге гуляли по горам с Еленой около 6-ти часов! Лубовались красотами, слушали водопад, угощались её вкусным чаем с чабрецом под очень ненавязчивый, но информативный рассказ. Ещё раз обязательно погуляем вместе!
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И
Ирина
Елена, огромное спасибо за замечательную экскурсию к водопадам! Вы очень интересно и увлекательно рассказывали, создавая приятную атмосферу. Было здорово узнать много нового и насладиться природой. Также хочу отметить, что вы настолько влюблены в свою работу — что ваша энергетика зарядила меня на все сто! Рекомендую всем обращаться именно к вам!!!
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Марина
Великолепная экскурсия!!! Прекрасный и интересный сопровождающий в лице Юлии. Восхождение не из лёгких, но за интересной и увлекательной беседой трудностей не заметила!!! Привалы в живописных местах, в тени прекрасной природы читать дальшеуменьшить
и прохладе горной речки наполняли новыми силами и приближали нас к заветной цели. Хочется пожелать всем туристам обязательно следовать всем рекомендациям организаторов: брать с собой воду☝️, лёгкий перекус, идти только в удобной спортивной и проверенной обуви👌Подъем занял 3 часа, поэтому рассчитывать свои силы просто необходимо!!!! Мне это было не сложно, все очень понравилось!!! Виды открываются потрясающие!!! Экскурсия организована на отлично!!!
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Дмитрий
Было очень приятно прогуляться с человеком, который знает местность, флору и фауну этих мест от А до Я. На экскурсии мы были с дочкой 9 лет, и Елена очень грамотно читать дальшеуменьшить
распределяла наши силы (особенно ребенка). Дочь осталась после экскурсии в полном восторге. Елена рассказывала много интересных фактов и историй, связанных с этими местами. Она показала нам такие уголки, о которых мы бы никогда не узнали сами. Особенно впечатлили Орлиные скалы — виды, открывающиеся оттуда, просто завораживают. Мы узнали много нового о природе этих мест. Елена ответила на все наши вопросы и поделилась своими знаниями о местных растениях и животных. Экскурсия прошла в дружеской и увлекательной атмосфере. Спасибо Елене за замечательную экскурсию! Она не только показала нам красивые места, но и вдохновила на новые открытия. Мы обязательно вернемся в Сочи и снова воспользуемся ее услугами.
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Н
Наталья
Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Маршрут не сложный, но длительный и слегка утомительный. Но усталость скорее приятная. Всё это компенсируется шикарными видами. Особенно, кто доберётся до Прометея. По пути есть читать дальшеуменьшить
на что посмотреть. Рекомендую брать побольше воды и перекус. И очень удобную спортивную обувь. У кого есть проблемы со спиной и ОД аппаратом, взять специальные палки для скандинавской ходьбы. Очень помогают. И Обратный путь (часть пути) проходит по бетонной дороге. Ноги забиваются. Лучше конечно идти туда весна- начало июня, когда можно посмотреть на водопады и горную реку. Тогда будет море впечатлений. Большая благодарность гиду Елене, которая провела замечательную, незабываемую экскурсию.
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