Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Легендарные трехтысячники
От Мацестинской долины мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря. Со смотровых площадок вам откроются впечатляющие виды известных на весь мир 3-тысячников Западного Кавказа, горы ⛰️ Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м).
Водопады и следы мезозоя
После пройдем через живописное ущелье — и выйдем ко дну древнего океана. Заглянув в мистическую купель, увидим фрагменты останков эпохи мезозоя. В начале лета вы сможете искупаться в прохладных водах Агурского водопада. Если же жара и зной иссушат водопады, прохладу подарит колхидский лес. А зимой мы полюбуемся переливами горного водоема и кавказскими первоцветами.
Восхождение к Прометею
По горной извилистой тропе поднимемся к главному герою мифов — Прометею. Здесь вы услышите древнюю легенду и при желании посетите одноименный грот. Тут же, у смотровой площадки, работает кафе: аппетитные блинчики и ароматный горный чай помогут восстановить силы.
Знаменитые сероводородные источники
А на обратном пути, спускаясь к Мацестинской долине, обязательно посетим лечебные источники Мацесты — вы проверите целительную силу сероводородной воды.
Это активная горная прогулка, которая требует средней физической подготовки (при отсутствии медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован.
Нитка маршрута: 8 км, набор высоты около 200 метров.
Как проходит экскурсия ⛳
Дополнительные расходы