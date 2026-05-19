Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и сухая, что идеально подходит для пеших прогулок в горах. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В зимние месяцы экскурсия не рекомендуется из-за снега и низких температур, которые могут сделать маршрут небезопасным.

Орлиные скалы в Сочи - это место, которое обязательно стоит посетить.Здесь вы сможете насладиться видами трехтысячников Западного Кавказа, посетить грот Прометея и узнать древние легенды.В сопровождении опытных гидов, вы увидите

дивный водопад и горное озеро, а также прикоснётесь к фрагментам мезозоя в Чертовой купели. Экскурсия требует средней физической подготовки и не рекомендуется пожилым людям и маленьким детям. Пешая прогулка проводится только в сухую погоду, а до места начала экскурсии можно добраться на общественном транспорте или такси

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Легендарные трехтысячники

Мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря. Со смотровых площадок вам откроются впечатляющие виды известных на весь мир 3-тысячников Западного Кавказа, горы Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м).

Восхождение к Прометею

Пройдя через живописное ущелье, с естественным выходом сероводородных источников, окажемся на дне древнего океана. Затем по извилистой тропе дойдём до главного героя мифов — Прометея. Здесь вы услышите древнюю легенду, увидите скалы и горные сосны, а ароматный чай от гида, поможет восстановить силы.

Знаменитые сероводородные источники

На обратном пути, спускаясь к Мацестинской долине, увидим известную в СССР бальнеологическую лечебницу и ядро зарождения курорта Сочи.

Кому подойдёт экскурсия

Это активная горная прогулка, которая требует средней физической подготовки (при отсутствии медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован.

Нитка маршрута: 9 км, набор высоты около 200 метров.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или гид нашей команды

Пешая экскурсия по данному маршруту проводится только в сухую погоду!

До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси.

Дополнительные расходы