Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Легендарные трехтысячники

От Мацестинской долины мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря. Со смотровых площадок вам откроются впечатляющие виды известных на весь мир 3-тысячников Западного Кавказа, горы ⛰️ Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м).

Водопады и следы мезозоя

После пройдем через живописное ущелье — и выйдем ко дну древнего океана. Заглянув в мистическую купель, увидим фрагменты останков эпохи мезозоя. В начале лета вы сможете искупаться в прохладных водах Агурского водопада. Если же жара и зной иссушат водопады, прохладу подарит колхидский лес. А зимой мы полюбуемся переливами горного водоема и кавказскими первоцветами.

Восхождение к Прометею

По горной извилистой тропе поднимемся к главному герою мифов — Прометею. Здесь вы услышите древнюю легенду и при желании посетите одноименный грот. Тут же, у смотровой площадки, работает кафе: аппетитные блинчики и ароматный горный чай помогут восстановить силы.

Знаменитые сероводородные источники

А на обратном пути, спускаясь к Мацестинской долине, обязательно посетим лечебные источники Мацесты — вы проверите целительную силу сероводородной воды.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Это активная горная прогулка, которая требует средней физической подготовки (при отсутствии медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован.

Нитка маршрута: 8 км, набор высоты около 200 метров.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Пешая экскурсия ⛳ по данному маршруту проводится только в сухую погоду!

Обратите внимание: до места начала экскурсии 🧭 вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси 🚕. По желанию за дополнительную оплату можно организовать трансфер, детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы