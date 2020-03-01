Экскурсии по пригородам Сочи

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  4. Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день

Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды

Антон
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Антон – ваш гид
Приглашаю в насыщенное и завораживающе красивое путешествие! Вы подниметесь к Орлиным скалам по старинным живописным тропам, наслаждаясь запахом хвои и шумом рек и водопадов.

А также услышите легенду о Прометее, исследуете загадочную пещеру и посетите культовые сероводородные источники!
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день

Что вас ожидает

Прометей и Орлиные скалы
Орлиные скалы — удивительное по красоте место. Вы пройдете по живописной тропе, созданной горцами более 150 лет назад, рассмотрите знаменитую пицундскую сосну, подышите свежим воздухом и ощутите благословенную прохладу даже в самые жаркие дни. А на вершине вас ждут скульптура прикованного цепями к скале Прометея, вид на Черное море и потрясающая панорама Кавказских гор, частично покрытых снегом даже в летние дни.

Мацестинские источники и карстовая пещера
Мы отдохнем от подъема в одной из горных деревянных беседок. Вы сможете выпить душистый чай из местных трав в соседнем кафе и, если пожелаете, подкрепиться отличным шашлыком. Далее посетите таинственную карстовую пещеру и знаменитые на весь мир Мацестинские источники. Я покажу, как и где целебные сероводородные воды выходят на поверхность, и расскажу, как с этими местами связан Сталин.

Организационные детали

  • Маршрут включает пешую прогулку по горам. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы и состояние здоровья.
  • Входные билеты не включены в стоимость: национальный парк — 100 рублей, карстовая пещера — 100 рублей, Мацестинские источники — 100 рублей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон. Я пунктуальный, ответственный и дружелюбный гид, открытый к любым пожеланиям и вопросам. Для своих гостей стараюсь проводить экскурсии так, будто ко мне приехали друзья или родственники. Обращайтесь — буду рад вам помочь!
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