Экскурсии по пригородам Сочи

Насыщенное путешествие по живописным тропам к Орлиным скалам, где открывается панорама Кавказских гор и Черного моря. Уникальная возможность увидеть скульптуру Прометея и пицундскую сосну.



В программе также посещение карстовой пещеры и знаменитых Мацестинских источников, известных своими целебными сероводородными водами. Прогулка подходит для всех, кто любит природу и историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Орлиных скал и Мацестинских источников - с июня по сентябрь. В это время погода теплая, но в горах сохраняется приятная прохлада, что делает прогулки комфортными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфортность экскурсии.

Сейчас август — это идеальное время.