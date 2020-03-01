Экскурсии по пригородам Сочи

Что вас ожидает

Прометей и Орлиные скалы

Орлиные скалы — удивительное по красоте место. Вы пройдете по живописной тропе, созданной горцами более 150 лет назад, рассмотрите знаменитую пицундскую сосну, подышите свежим воздухом и ощутите благословенную прохладу даже в самые жаркие дни. А на вершине вас ждут скульптура прикованного цепями к скале Прометея, вид на Черное море и потрясающая панорама Кавказских гор, частично покрытых снегом даже в летние дни.

Мацестинские источники и карстовая пещера

Мы отдохнем от подъема в одной из горных деревянных беседок. Вы сможете выпить душистый чай из местных трав в соседнем кафе и, если пожелаете, подкрепиться отличным шашлыком. Далее посетите таинственную карстовую пещеру и знаменитые на весь мир Мацестинские источники. Я покажу, как и где целебные сероводородные воды выходят на поверхность, и расскажу, как с этими местами связан Сталин.