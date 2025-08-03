Экскурсии по пригородам Сочи

Насыщенное путешествие по живописным тропам к Орлиным скалам, где открывается панорама Кавказских гор и Черного моря. Уникальная возможность увидеть скульптуру Прометея и пицундскую сосну.
В программе также посещение карстовой пещеры и знаменитых Мацестинских источников, известных своими целебными сероводородными водами. Прогулка подходит для всех, кто любит природу и историю
В программе также посещение карстовой пещеры и знаменитых Мацестинских источников, известных своими целебными сероводородными водами. Прогулка подходит для всех, кто любит природу и историю
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные тропы и виды
- 🗿 Скульптура Прометея
- 🏞️ Карстовая пещера
- 💧 Мацестинские источники
- 🚶♂️ Прогулка по горам
- 🍃 Чистый горный воздух
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Орлиных скал и Мацестинских источников - с июня по сентябрь. В это время погода теплая, но в горах сохраняется приятная прохлада, что делает прогулки комфортными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфортность экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Орлиные скалы
- Карстовая пещера
- Мацестинские источники
Описание экскурсии
Прометей и Орлиные скалы
Орлиные скалы — удивительное по красоте место. Вы пройдете по живописной тропе, созданной горцами более 150 лет назад, рассмотрите знаменитую пицундскую сосну, подышите свежим воздухом и ощутите благословенную прохладу даже в самые жаркие дни. А на вершине вас ждут скульптура прикованного цепями к скале Прометея, вид на Черное море и потрясающая панорама Кавказских гор, частично покрытых снегом даже в летние дни.
Мацестинские источники
Мы отдохнем от подъема в одной из горных деревянных беседок. Вы сможете выпить душистый чай из местных трав в соседнем кафе и сделать потрясающие фото. Далее посетите знаменитые на весь мир Мацестинские источники. Я покажу, как и где целебные сероводородные воды выходят на поверхность, и расскажу, как с этими местами связан Сталин.
Организационные детали
- Маршрут включает пешую прогулку по горам. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы и состояние здоровья
- Трансфер из Центрального и Хостинского района входит в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы
- Входные билеты: национальный парк — 250 ₽, Мацестинские источники — 350 ₽
- Еда и напитки (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 518 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон. Я пунктуальный, ответственный и дружелюбный гид, открытый к любым пожеланиям и вопросам. Для своих гостей стараюсь проводить экскурсии так, будто ко мне приехали друзья или родственники. Обращайтесь — буду рад вам помочь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и гору Ахун. Антону спасибо за интересные рассказы и вкусный чай с печеньками. Также понравилось, что мы никуда не торопились, экскурсия проходила в комфортном нам темпе (с нами был ребенок 7 лет), все получили удовольствие от посещения скал и Прометея.
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Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Мы с мужем в полном восторге!
Я впервые после юга буду вспоминать,в первую очередь, не море, а именно те 4 часа активного, познавательного, завораживающего, эмоционального отдыха, которые нам подарил прекрасный гид, человек своего дела- Антон!
Мы с мужем в полном восторге!
Я впервые после юга буду вспоминать,в первую очередь, не море, а именно те 4 часа активного, познавательного, завораживающего, эмоционального отдыха, которые нам подарил прекрасный гид, человек своего дела- Антон!
+1
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К
Экскурсия была просто великолепная! Всего за несколько часов мы узнали много новых фактов и историй об этих местах, полюбовались на прекрасные виды моря и гор и получили массу удовольствия! Антон
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Великолепная экскурсия! Антон прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Привёз, показал, рассказал - и у Прометея угостил вкусным чаем. Мы очень довольны, хотя ножки после похода по горам побаливают)
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Г
Были на экскурсии с Антоном. Во время экскурсии пошел мелкий дождик. Немного затруднил подъем к Прометею на Орлиных скалах. Но вид наверху был завораживающий. Туман затягивает скалы. Мелкая морось оседает на куртках. Вокруг тысячелетние белые скалы. И мы. Антон рассказал много интересной информации, угостил вкусным чаем. На Мацестинских источниках был рассказ о истории возникновения бальнеолечебницы. И, конечно, легенды😉. Спасибо Антону.
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А
Очень интересная, а главное красивая экскурсия. Антон нас забрал с нашего отеля и обратно привез туда же, что очень удобно. Большую часть подъема к скалам мы проехали на машине, и
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