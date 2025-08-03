Экскурсии по пригородам Сочи

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Орлиные скалы и Мацестинские источники за 1 день

Путешествие к Орлиным скалам и Мацестинским источникам в Сочи подарит вам незабываемые впечатления и откроет красоту Кавказа за один день
Насыщенное путешествие по живописным тропам к Орлиным скалам, где открывается панорама Кавказских гор и Черного моря. Уникальная возможность увидеть скульптуру Прометея и пицундскую сосну.

В программе также посещение карстовой пещеры и знаменитых Мацестинских источников, известных своими целебными сероводородными водами. Прогулка подходит для всех, кто любит природу и историю
5
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные тропы и виды
  • 🗿 Скульптура Прометея
  • 🏞️ Карстовая пещера
  • 💧 Мацестинские источники
  • 🚶‍♂️ Прогулка по горам
  • 🍃 Чистый горный воздух

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Орлиных скал и Мацестинских источников - с июня по сентябрь. В это время погода теплая, но в горах сохраняется приятная прохлада, что делает прогулки комфортными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфортность экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Орлиные скалы и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы и Мацестинские источники за 1 день
Орлиные скалы и Мацестинские источники за 1 день

Что можно увидеть

  • Орлиные скалы
  • Карстовая пещера
  • Мацестинские источники

Описание экскурсии

Прометей и Орлиные скалы

Орлиные скалы — удивительное по красоте место. Вы пройдете по живописной тропе, созданной горцами более 150 лет назад, рассмотрите знаменитую пицундскую сосну, подышите свежим воздухом и ощутите благословенную прохладу даже в самые жаркие дни. А на вершине вас ждут скульптура прикованного цепями к скале Прометея, вид на Черное море и потрясающая панорама Кавказских гор, частично покрытых снегом даже в летние дни.

Мацестинские источники

Мы отдохнем от подъема в одной из горных деревянных беседок. Вы сможете выпить душистый чай из местных трав в соседнем кафе и сделать потрясающие фото. Далее посетите знаменитые на весь мир Мацестинские источники. Я покажу, как и где целебные сероводородные воды выходят на поверхность, и расскажу, как с этими местами связан Сталин.

Организационные детали

  • Маршрут включает пешую прогулку по горам. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы и состояние здоровья
  • Трансфер из Центрального и Хостинского района входит в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: национальный парк — 250 ₽, Мацестинские источники — 350 ₽
  • Еда и напитки (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 518 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон. Я пунктуальный, ответственный и дружелюбный гид, открытый к любым пожеланиям и вопросам. Для своих гостей стараюсь проводить экскурсии так, будто ко мне приехали друзья или родственники. Обращайтесь — буду рад вам помочь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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3
2
1
Сергей
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и гору Ахун. Антону спасибо за интересные рассказы и вкусный чай с печеньками. Также понравилось, что мы никуда не торопились, экскурсия проходила в комфортном нам темпе (с нами был ребенок 7 лет), все получили удовольствие от посещения скал и Прометея.
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и
Экскурсия понравилась. Маршрут был построен, чтобы охватить самые живописные места и виды на скалы, ущелье и
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Иванова
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Мы с мужем в полном восторге!
Я впервые после юга буду вспоминать,в первую очередь, не море, а именно те 4 часа активного, познавательного, завораживающего, эмоционального отдыха, которые нам подарил прекрасный гид, человек своего дела- Антон!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!+1
Огромное спасибо Антону за столь интересную и увлекательную экскурсию!
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К
Экскурсия была просто великолепная! Всего за несколько часов мы узнали много новых фактов и историй об этих местах, полюбовались на прекрасные виды моря и гор и получили массу удовольствия! Антон
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прекрасный рассказчик и гид, подстроился под наш темп ходьбы и не давал унывать на пути (вышло так, что мы не в самом добром здравии), делал необходимые нам остановки-передышки, а так же угостил нас наивкуснейшим чаем. Благодаря ему у нас осталось много чудесных впечатлений, эмоций и совместных фото.

Экскурсия была просто великолепная! Всего за несколько часов мы узнали много новых фактов и историй об
Экскурсия была просто великолепная! Всего за несколько часов мы узнали много новых фактов и историй об
Экскурсия была просто великолепная! Всего за несколько часов мы узнали много новых фактов и историй об
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Оксана
Великолепная экскурсия! Антон прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Привёз, показал, рассказал - и у Прометея угостил вкусным чаем. Мы очень довольны, хотя ножки после похода по горам побаливают)
Великолепная экскурсия! Антон прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Привёз, показал, рассказал - и у Прометея
Великолепная экскурсия! Антон прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Привёз, показал, рассказал - и у Прометея
Великолепная экскурсия! Антон прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Привёз, показал, рассказал - и у Прометея
Великолепная экскурсия! Антон прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Привёз, показал, рассказал - и у Прометея
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Г
Были на экскурсии с Антоном. Во время экскурсии пошел мелкий дождик. Немного затруднил подъем к Прометею на Орлиных скалах. Но вид наверху был завораживающий. Туман затягивает скалы. Мелкая морось оседает на куртках. Вокруг тысячелетние белые скалы. И мы. Антон рассказал много интересной информации, угостил вкусным чаем. На Мацестинских источниках был рассказ о истории возникновения бальнеолечебницы. И, конечно, легенды😉. Спасибо Антону.
Были на экскурсии с Антоном. Во время экскурсии пошел мелкий дождик. Немного затруднил подъем к Прометею
Были на экскурсии с Антоном. Во время экскурсии пошел мелкий дождик. Немного затруднил подъем к Прометею
Были на экскурсии с Антоном. Во время экскурсии пошел мелкий дождик. Немного затруднил подъем к Прометею
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А
Очень интересная, а главное красивая экскурсия. Антон нас забрал с нашего отеля и обратно привез туда же, что очень удобно. Большую часть подъема к скалам мы проехали на машине, и
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не так много нужно было пройти пешком. Склоны немного крутоваты, но для неподготовленных людей, какими мы и являлись, подходит. Остановки делали по мере необходимости для нас.
Поход к Прометею сопровождается безумно красивыми видами, дополняющиеся интересными рассказами гида. Чай с мятой на вершине был как раз к месту.
В конце экскурсии посетили Мацестинские источники. Нужно быть готовым к резким запахам, но впечатление все равно осталось положительным.
Стоит учесть, что входы на Орлиные скалы и Мацестинские источники оплачиваются отдельно.

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