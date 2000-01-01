Восхождение в горы, по горно-лесным склонам горы Ачишхо, на высоту 2000 метров, интенсивный подъём с набором высоты 1000 метров. Альпийская и субальпийская зона, прекрасные виды на горные массивы Чугуш, Красной поляны.
Важная информация:
Необходима треккинговая обувь, одежда по погоде, защита от солнца, дождя, походная еда, паспорт.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Билет
2 700 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер Адлер — Красная поляна — Адлер
треккинговые палки, дождевик.
Что не входит
пропуск заповедник — 300 руб. /чел.
личный рюкзак и походная еда.
Место начала и завершения
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) Ж/д станция
Важная информация
Необходима треккинговая обувь
одежда по погоде
защита от солнца
дождя
походная еда
паспорт.
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 07:00 с июня по октябрь
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.