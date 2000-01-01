Поход к озеру Зеркальное

Поход в горы, по южным склонам горы Ачишхо, к озеру Зеркальное

Поход в горы, по южным склонам горы Ачишхо, к озеру Зеркальное.
Поход к озеру Зеркальное
Поход к озеру Зеркальное
Поход к озеру Зеркальное
Поход к озеру Зеркальное
Поход к озеру Зеркальное
Поход к озеру Зеркальное

Что вы увидите 🤩

  • Красная поляна
  • горный массив Ачишхо
  • Чугуш
  • озеро Зеркальное

Что вас ожидает:

  • Восхождение в горы, по горно-лесным склонам горы Ачишхо, на высоту 2000 метров, интенсивный подъём с набором высоты 1000 метров. Альпийская и субальпийская зона, прекрасные виды на горные массивы Чугуш, Красной поляны.

Важная информация:

  • Необходима треккинговая обувь, одежда по погоде, защита от солнца, дождя, походная еда, паспорт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Билет
2 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер Адлер — Красная поляна — Адлер
  • треккинговые палки, дождевик.
Что не входит
  • пропуск заповедник — 300 руб. /чел.
  • личный рюкзак и походная еда.
Место начала и завершения
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) Ж/д станция
Важная информация
  • Необходима треккинговая обувь
  • одежда по погоде
  • защита от солнца
  • дождя
  • походная еда
  • паспорт.
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 07:00 с июня по октябрь
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По четвергам в 07:00 с июня по октябрь

Алексей Р.
Алексей Р.
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