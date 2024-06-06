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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 60 отзывов Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии Начало: В Сириусе 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 187 отзывов Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика» Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ... 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 222 отзыва Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений Начало: Адлер 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Индивидуальная 9 часов 128 отзывов Большая экскурсия по окрестностям Сочи Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк Начало: Адлерский район или Сириус 13000 9 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 87 отзывов Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны Начало: От вашего отеля 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 69 отзывов Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Курорты Красной Поляны Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя 9 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 8 часов 24 отзыва Популярное предложение Мини-поход на Бзерпинский карниз Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис» 2 800 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Велотреккинг в сочинских горах Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Красная Поляна: путешествие из Сочи Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты Начало: Адлерский район или Сириус 11000 9 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 48 отзывов Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться Начало: От вашего отеля 15 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 65% скидка Групповая 10 часов 410 отзывов Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей... Расписание: ежедневно в 10:00 1000 350 ₽ за человека

🚌 На автобусе 55% скидка Групповая 9 часов 918 отзывов Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос... Расписание: ежедневно в 09:00 1000 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи от 5 350 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 55% скидка Групповая 9 часов 198 отзывов Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня Начало: Зависит от места вашего проживания Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00 1100 495 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 4 отзыва Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое Расписание: ежедневно в 10:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото Начало: На курорте Роза Хутор от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 261 отзыв Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,... Расписание: ежедневно в 09:15 900 450 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 1 отзыв Сочи для чемпионов Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А... Расписание: ежедневно в 09:00 1 050 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 9 отзывов Курорты Сочи: большое путешествие Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем... Расписание: ежедневно в 08:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Чудеса долины реки Мзымта Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны Начало: В вашем отеле 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы 16 900 ₽ за всё до 3 чел.

🏍 На мотоцикле 10% скидка Индивидуальная 7 часов 8 отзывов На мотоцикле по всему Сочи Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере 20000 18 000 ₽ за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис» от 8 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта Начало: В Красной Поляне 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🎈 На воздушном шаре Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Открыть Красную Поляну Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу Начало: В Красной Поляне 7 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны Насладиться красотой природы в компании геолога 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 отзыва На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков Начало: На горнолыжном курорте Газпром от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 15 отзывов Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта» Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки Расписание: ежедневно в 09:00 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 5 часов 5 отзывов Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ... 13333 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле... 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Завтрак на горе Монашка в Красной поляне Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 73 отзыва Индивидуальная экскурсия: Роза Хутор и панорамы Красной Поляны Погрузитесь в атмосферу Олимпиады и величия Кавказских гор, посетив легендарные курорты и уникальные природные объекты Начало: В Адлере 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 6.5 часов 7 отзывов В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых Начало: Ваш отель в центральном Сочи 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 1383 отзыва Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) от 1000 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 78 отзывов К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов) Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00 3 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 610 отзывов Горные вершины и шоу фонтанов: экскурсия в Сочи Откройте для себя великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь шоу фонтанов Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 12 отзывов Сочный Сочи: гастрономический тур Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 6 отзывов Фотопрогулка в Красной поляне Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи 10000 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Роза Хутор - сердце Красной Поляны Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России 8 500 ₽ за всё до 4 чел.