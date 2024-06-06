Экскурсии на Красную поляну из Сочи

Найдено 89 экскурсий в категории «Красная поляна» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к водопаду Кейва
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 8 чел.
Сказочные водопады Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990 за всё до 4 чел.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750 за всё до 7 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Курорты Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 800 за всё до 6 чел.
Мини-поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
410 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
918 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450 за человека
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350 за всё до 10 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Сочи для чемпионов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
9 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800 за человека
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
9 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 8 700 за всё до 10 чел.
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Открыть Красную Поляну
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков
Начало: На горнолыжном курорте Газпром
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
73 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады и величия Кавказских гор, посетив легендарные курорты и уникальные природные объекты
Начало: В Адлере
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
1383 отзыва
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500 за человека
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200 за человека
Авторский тур: "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром" +шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
610 отзывов
Горные вершины и шоу фонтанов: экскурсия в Сочи
Откройте для себя великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь шоу фонтанов
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000 за человека
Сочный Сочи: гастрономический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
12 отзывов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Красной поляне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
6 отзывов
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000 за всё до 5 чел.
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
    Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
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    легко и непросто, было захватывающе, дети 11 и 12 лет справились. Мы остались в полном восторге! А на пикнике нам все завидовали))) Роман очень подготовленный гид по всем направлениям! 10 звезд!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
    Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
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    и т. д. Побывали на источнике Нарзана, насладились видами гор, поднялись на Роза Пик… Мы задержались и Светлана с пониманием отнеслась к нам, т. к. мы были впервые в Сочи. Светлана легкая в общении, отлично владеет автомобилем, время в поездке пролетело незаметно за интересными рассказами и мы остались довольны! Мы благодарны Светлане за приятно проведанное время и хорошие впечатления! Рекомендую Светлану всем путешественникам, кто любит индивидуальные экскурсии или в кругу семьи, в кругу друзей.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Нам понравилось!
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Отличная экскурсия, все понравилось
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
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    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • Д
    Дарья
    2 июня 2024
    По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
    Великолепный, красивейший маршрут с очень приятным гидом Сергеем. Местами было не так легко, как думала, но от этого более интересно. Очень красивые виды! Спасибо ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Красная поляна»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Треккинг к водопаду Кейва
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  3. Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
  4. Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
  5. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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