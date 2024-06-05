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Мини-группа 6 часов 43 отзыва Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас Начало: На Курортном проспекте в Сочи Расписание: ежедневно в 10:00 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 140 отзывов Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ... от 6000 5 400 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 10 часов 67 отзывов Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас Начало: П. Галицыно от 7 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 42 отзыва Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры Начало: В Адлере от 8 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 35 отзывов Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста» 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей» Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л... от 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 137 отзывов В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста» от 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 75 отзывов Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района) 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 8 часов 24 отзыва Популярное предложение Мини-поход на Бзерпинский карниз Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис» 2 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 27 отзывов Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ Начало: Из отеля 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Велотреккинг в сочинских горах Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 20 отзывов Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге Начало: На остановке Хоста Мост от 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи от 5 350 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото Начало: На курорте Роза Хутор от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 5.5 часов 13 отзывов Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас Начало: У ТЦ Моремолл 7500 6 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 4 отзыва Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в... Расписание: ежедневно в 09:00 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 6 часов 3 отзыва Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал Начало: Около входа в Агурское ущелье Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис» от 8 700 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 6 часов 1 отзыв Это каньонинг Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе Начало: У Агурских водопадов Расписание: ежедневно в 10:00 7 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта Начало: В Красной Поляне 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны Насладиться красотой природы в компании геолога 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем Начало: Возле ул. Самшитовой от 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 отзыва На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков Начало: На горнолыжном курорте Газпром от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 9 отзывов С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада Начало: На улице Агурское Ущелье от 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 16 отзывов «В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи Начало: вершина горы Ахун 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 18 отзывов Мацестинский вояж Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун Начало: В вашем отеле 13 340 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера Нетронутая природа на активной прогулке Начало: У Олимпийского Парка в Адлере от 8 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Горный треккинг на карниз Бзерпи Покорить Кавказские горы и насладиться первозданной природой с высоты птичьего полета 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера Начало: курорт Газпром, Красная Поляна от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Загадки древней Хосты Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост» 3 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов Начало: у Ж/Д вокзала Сочи от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Семейный поход по Сочи и Красной поляне Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники 9 950 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Треккинг по каньону ручья Сванидзе Погулять по живописному лесу и насладиться водопадами, скалами и реликтовыми растениями Начало: в село Ореховка 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Белые скалы Навалишинского ущелья Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост» 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой Начало: в поселке Красная Поляна от 8 670 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Треккинг к трем водопадам Под сенью колхидского леса прогуляться до Ажекских и Ореховского водопадов Начало: В селе Ореховка 8 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 33 отзыва Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи) Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30 от 3 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Тайна священной горы Бытха Легкий треккинг в предгорья Хостинского района - навстречу древним легендам и незабываемым пейзажам Начало: в районе Бытха от 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 4 часа 6 отзывов Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ... 8399 7 980 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 12 отзывов Достопримечательности Сочи: полное погружение Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта 16 000 ₽ за всё до 8 чел.